Pour attiser les braises, du Guardian au quotidien espagnol El Pais en passant par China Daily, la presse internationale effarée a décrit les scènes de guerre et de pillage que nous avons tous vues et revues et s’est demandée « Pourquoi la rue française une fois de plus s’embrasait ». Une vieille tradition révolutionnaire ? Soit. Les conséquences d’une gouvernance centralisée jugée encore trop autoritaire ? Bien sûr. Mais l’exaspération à la française a probablement d’autres spécificités plus conjoncturelles.



On l’a dit et redit, les problèmes de pouvoir d’achat touchant de plus en plus de monde, l’escalade du prix de l’essence, un service public à bout de souffle, la montée des inégalités… n’encouragent pas la société française à rester tranquille avec pour seul avenir : rembourser une dette colossale qui ruine l’avenir de tous, notamment des jeunes. Ces jeunes lycéens et étudiants qui enflamment les rues depuis plus d’un mois, demandent pourtant tout simplement que l’on résolve des problèmes basiques de chauffage, de mobilier, de confort tout en leur offrant un enseignement digne d’un pays qui s’emploie à donner des leçons au reste du monde, sans prendre en compte les évolutions qui sont à la manœuvre.



Jérôme Fourquet a évoqué parmi d’autres sociologues le communautarisme générant une « archipelisation » de la société. Quant au géographe Christophe Guilluy, voilà longtemps qu’il dénonce les inégalités et la vague populiste qui va avec et que l’on retrouve dans tout le monde occidental.



Ses ouvrages : La France périphérique (2014) et Le Crépuscule de la France d’en haut (2017) ont particulièrement bien anticipé des phénomènes qui aboutissent à une rupture du lien, la fin de la classe moyenne et à une sorte de société bancale dans laquelle on ne se comprend plus et l’on ne se reconnaît plus. Une « No society ».



Pire, une société dont les enfants craignent l’avenir et son chargement de désillusions, ses risques de déclassement, la tyrannie du diplôme, la panne de l’ascenseur social, la domination de l’IA… Représentant 13% de la population, ces jeunes de 18 à 28 ans dont 7 sur 10 expriment des difficultés à se projeter dans l’avenir, voire une impossibilité, sont ceux que l’on retrouve dans les cortèges les plus souvent calmes et bon enfant qui traversent nos rues, mais aussi celles d’autres capitales européennes.



Milan, Madrid, Barcelone connaissent également des flambées de révolte. Avec des armes plus pacifistes, les Espagnols par exemple organisent des sittings tandis que les jeunes Italiens s’emploient à réclamer des écoles pour les étudiants ! Mais les mobilisations albanaises ne sont pas de même nature, comme on l’a dit à tort…