L’ACTIF passe un cap et marque les esprits en Île-de-France

Cette année s’est distinguée par des rendez-vous marquants :

● Un lancement remarqué en mars : la présentation en avant-première du tout dernier navire de la compagnie CroisiEurope.

● Une soirée historique le 1er octobre : l’association a investi la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes. Un moment fort au cœur d'un monument de plus de 650 ans, qui a marqué les 130 participants accueillis.