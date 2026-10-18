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L’ACTIF passe un cap et marque les esprits en Île-de-France

Une année riche pour l’association des commerciaux du tourisme d’Île-de-France


Pour sa septième année d’existence, l’Association des Commerciaux du Tourisme d’Île-de-France (L’ACTIF) dresse un bilan exceptionnel. En 2026, l'association a franchi un nouveau rythme en allant à la rencontre de plus de 400 professionnels à travers des événements exclusifs et des lieux patrimoniaux d'exception.


Rédigé par ACTIF Tourisme le Dimanche 25 Octobre 2026 à 21:00


La force du collectif au service des agents de voyages

L’ACTIF regroupe aujourd'hui 45 marques représentées sur le secteur : tour-opérateurs, croisiéristes, chaînes hôtelières, comparateurs et compagnies aériennes. Son ambition reste inchangée : mutualiser les forces commerciales pour maintenir un lien de proximité fort avec les agents de voyages franciliens et des villes limitrophes (Reims, Chartres, Troyes, Orléans).

Pour répondre aux attentes du marché, l’association a enrichi son calendrier annuel. En plus de ses traditionnelles sessions de workshops du printemps et de l'automne, l'ACTIF a inauguré cette année une date estivale inédite. Chaque workshop réunit entre 15 et 25 exposants dans des cadres privilégiés, conçus pour favoriser les échanges professionnels et la convivialité.

Des événements exclusifs et un lieu emblématique

Le 1er octobre 2026 à la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes © ACTIF Tourisme
Le 1er octobre 2026 à la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes © ACTIF Tourisme
Cette année s’est distinguée par des rendez-vous marquants :
Un lancement remarqué en mars : la présentation en avant-première du tout dernier navire de la compagnie CroisiEurope.
Une soirée historique le 1er octobre : l’association a investi la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes. Un moment fort au cœur d'un monument de plus de 650 ans, qui a marqué les 130 participants accueillis.

Un bureau bénévole engagé

© ACTIF Tourisme
© ACTIF Tourisme
Le dynamisme de l'association repose sur l'engagement de son bureau, constitué de cinq professionnels du secteur :
● Président : Maxime Bot-Kalaydjian (Ambassador Croisières)
● Vice-présidente & Secrétaire générale : Dahbia Smaïl (Thalasso N°1)
● Trésorière : Valérie Thery (Celestyal)
● Communication : Antoine Kalaydjian-Bot (Veepee)
● Suivi adhérents & inscriptions agences : Stéphane Michaut (Kepler)

En cherchant toujours à innover, l’ACTIF confirme son rôle d’acteur incontournable pour animer le réseau des agences de voyages en région parisienne.

Le dernier workshop 2026 aura lieu le 15 décembre à Paris à bord de Croisieurope (inscriptions à venir sur le site www.actif-tourisme.fr).
Les événements pour l'année 2027 seront annoncés en début d'année prochaine.

L’ACTIF Tourisme

L’ACTIF passe un cap et marque les esprits en Île-de-France
L’Association des Commerciaux du Tourisme d’Île-de-France regroupe les commerciaux de 45 marques référentes sur la région.
Retrouvez sur le site les coordonnées des commerciaux avec la répartition de chaque secteur et les prochains événements organisés par l’association et ses adhérents.

L’ACTIF en quelques chiffres :
- 7 années d’existence
- 45 adhérents
- 45 workshops depuis 2022
- Plus de 1600 agents de voyages formés

Email : contact@actif-tourisme.fr

Site web : www.actif-tourisme.fr

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