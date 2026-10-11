Brand USA U.K. & Europe Travel Week : une 8e édition à guichet fermé

La France figurait une nouvelle fois parmi les délégations les plus actives avec 9 journalistes de la presse professionnelle et grand public ainsi que 10 acheteurs, tour-opérateurs et agences de voyages spécialistes des États-Unis. Pendant près d’une semaine, les participants ont bénéficié d’un accès privilégié à un réseau stratégique de destinations américaines et de leurs représentants, favorisant le renforcement des relations professionnelles, le partage d’expertise et l’émergence de nouvelles collaborations. Les rendez-vous individuels, organisés sur deux journées, ont permis aux journalistes de découvrir les nouveautés du marché, d’identifier de nouveaux angles éditoriaux, de recueillir des témoignages de première main et d’échanger avec les acteurs qui façonnent l’offre touristique américaine.



Au-delà des rencontres professionnelles, la Brand USA U.K. & Europe Travel Week propose un programme de conférences consacré aux grandes tendances du tourisme international. Parmi les intervenants figuraient notamment Olivier Ponti (Amadeus), Hanna Mebarki (Les Grandes Évasions), ainsi que des dirigeants issus de groupes internationaux tels que Lufthansa Group, Booking.com, Siemens AG ou encore Heineken. Ces échanges ont permis d’aborder les évolutions des comportements de voyage, les stratégies de conquête des nouvelles clientèles et les perspectives de croissance du marché transatlantique. Pour les destinations américaines, l’événement représente une occasion unique de rencontrer en quelques jours et en un même lieu les principaux prescripteurs européens, tandis que les acheteurs et les médias bénéficient d’une immersion complète dans l’écosystème touristique des États-Unis. Cette formule explique le succès croissant d’un rendez-vous devenu une référence pour tous ceux qui souhaitent renforcer leur connaissance de l’offre américaine.