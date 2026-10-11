Brand USA U.K. & Europe Travel Week : une 8e édition à guichet fermé

Organisée du 28 septembre au 1er octobre 2026 à Amsterdam, la Brand USA U.K. & Europe Travel Week a confirmé son statut de rendez-vous incontournable pour les professionnels du tourisme européens souhaitant développer leur expertise sur les États-Unis. Organisée par Brand USA, l’organisme national de marketing et de promotion touristique des États-Unis et placée sous le thème « Construire la demande de demain », cette 8ᵉ édition a affiché complet en réunissant plus de 800 participants, soit près du double de la fréquentation enregistrée lors de la première édition de l’événement en 2019. Accueillie au Beurs van Berlage, l’ancienne bourse d’Amsterdam, elle a rassemblé 450 représentants de quelques 200 organisations américaines, aux côtés de plus de 300 acheteurs et journalistes issus de 17 pays européens.
La France figurait une nouvelle fois parmi les délégations les plus actives avec 9 journalistes de la presse professionnelle et grand public ainsi que 10 acheteurs, tour-opérateurs et agences de voyages spécialistes des États-Unis. Pendant près d’une semaine, les participants ont bénéficié d’un accès privilégié à un réseau stratégique de destinations américaines et de leurs représentants, favorisant le renforcement des relations professionnelles, le partage d’expertise et l’émergence de nouvelles collaborations. Les rendez-vous individuels, organisés sur deux journées, ont permis aux journalistes de découvrir les nouveautés du marché, d’identifier de nouveaux angles éditoriaux, de recueillir des témoignages de première main et d’échanger avec les acteurs qui façonnent l’offre touristique américaine.
Au-delà des rencontres professionnelles, la Brand USA U.K. & Europe Travel Week propose un programme de conférences consacré aux grandes tendances du tourisme international. Parmi les intervenants figuraient notamment Olivier Ponti (Amadeus), Hanna Mebarki (Les Grandes Évasions), ainsi que des dirigeants issus de groupes internationaux tels que Lufthansa Group, Booking.com, Siemens AG ou encore Heineken. Ces échanges ont permis d’aborder les évolutions des comportements de voyage, les stratégies de conquête des nouvelles clientèles et les perspectives de croissance du marché transatlantique. Pour les destinations américaines, l’événement représente une occasion unique de rencontrer en quelques jours et en un même lieu les principaux prescripteurs européens, tandis que les acheteurs et les médias bénéficient d’une immersion complète dans l’écosystème touristique des États-Unis. Cette formule explique le succès croissant d’un rendez-vous devenu une référence pour tous ceux qui souhaitent renforcer leur connaissance de l’offre américaine.
Au-delà des rencontres professionnelles, la Brand USA U.K. & Europe Travel Week propose un programme de conférences consacré aux grandes tendances du tourisme international. Parmi les intervenants figuraient notamment Olivier Ponti (Amadeus), Hanna Mebarki (Les Grandes Évasions), ainsi que des dirigeants issus de groupes internationaux tels que Lufthansa Group, Booking.com, Siemens AG ou encore Heineken. Ces échanges ont permis d’aborder les évolutions des comportements de voyage, les stratégies de conquête des nouvelles clientèles et les perspectives de croissance du marché transatlantique. Pour les destinations américaines, l’événement représente une occasion unique de rencontrer en quelques jours et en un même lieu les principaux prescripteurs européens, tandis que les acheteurs et les médias bénéficient d’une immersion complète dans l’écosystème touristique des États-Unis. Cette formule explique le succès croissant d’un rendez-vous devenu une référence pour tous ceux qui souhaitent renforcer leur connaissance de l’offre américaine.
Le marché européen au cœur de la stratégie touristique américaine
L’Europe, Royaume-Uni inclus, représente près de 40 % du visitorat international des États-Unis, faisant du marché européen une priorité stratégique pour Brand USA. À Amsterdam, l’organisme a ainsi mis en avant les résultats de sa campagne et de sa plateforme de marque America The Beautiful, lancée en 2025, ainsi que plusieurs initiatives destinées à stimuler les départs vers les États-Unis. Parmi elles figurent la campagne d’information Get Facts. Get Going., conçue pour répondre aux interrogations des voyageurs sur les formalités d’entrée, et les nouveaux épisodes de la série inspirante American Originals, qui valorise les rencontres et expériences authentiques à travers le pays.
Véritable vitrine des actions menées pour soutenir le développement des flux touristiques vers les États-Unis, l’événement a également permis de dévoiler plusieurs temps forts qui marqueront l’année 2027. Parmi eux figurent le bicentenaire du rail américain, qui mettra à l’honneur le voyage en train et le slow travel à travers des paysages emblématiques, les 250 ans de San José en Californie ou encore l’inscription du marais d’Okefenokee, en Géorgie, parmi les sites américains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les nouvelles liaisons aériennes entre la France et les États-Unis ont également été mises en lumière, notamment Paris-Austin avec Delta Air Lines, Toulouse-Washington D.C. avec United Airlines, Nice-New York JFK avec American Airlines, Paris-Seattle avec Alaska Airlines, Marseille-Newark avec United Airlines, Paris–San Diego et Paris-Nashville avec Air France.
Cette édition a démontré la capacité des destinations américaines à renouveler constamment leur offre et à proposer de nouvelles raisons de visiter le pays. Dans la perspective des grands rendez-vous internationaux à venir, dont les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles en 2028, les États-Unis entendent poursuivre leur dynamique de croissance sur le marché européen. Pour les journalistes, tour-opérateurs et agences de voyages spécialisés, la Brand USA U.K. & Europe Travel Week demeure l’une des meilleures portes d’entrée pour découvrir les nouveautés du marché et nouer des contacts stratégiques avec les acteurs clés du tourisme américain. Les professionnels du tourisme intéressés peuvent d’ores et déjà noter dans leurs agendas les dates de la prochaine édition, qui se tiendra à l’Olympia London, du 18 au 21 octobre 2027.
Véritable vitrine des actions menées pour soutenir le développement des flux touristiques vers les États-Unis, l’événement a également permis de dévoiler plusieurs temps forts qui marqueront l’année 2027. Parmi eux figurent le bicentenaire du rail américain, qui mettra à l’honneur le voyage en train et le slow travel à travers des paysages emblématiques, les 250 ans de San José en Californie ou encore l’inscription du marais d’Okefenokee, en Géorgie, parmi les sites américains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les nouvelles liaisons aériennes entre la France et les États-Unis ont également été mises en lumière, notamment Paris-Austin avec Delta Air Lines, Toulouse-Washington D.C. avec United Airlines, Nice-New York JFK avec American Airlines, Paris-Seattle avec Alaska Airlines, Marseille-Newark avec United Airlines, Paris–San Diego et Paris-Nashville avec Air France.
Cette édition a démontré la capacité des destinations américaines à renouveler constamment leur offre et à proposer de nouvelles raisons de visiter le pays. Dans la perspective des grands rendez-vous internationaux à venir, dont les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles en 2028, les États-Unis entendent poursuivre leur dynamique de croissance sur le marché européen. Pour les journalistes, tour-opérateurs et agences de voyages spécialisés, la Brand USA U.K. & Europe Travel Week demeure l’une des meilleures portes d’entrée pour découvrir les nouveautés du marché et nouer des contacts stratégiques avec les acteurs clés du tourisme américain. Les professionnels du tourisme intéressés peuvent d’ores et déjà noter dans leurs agendas les dates de la prochaine édition, qui se tiendra à l’Olympia London, du 18 au 21 octobre 2027.
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William Mondello
Trade Director France, Brand USA
wmondello@thebrandusa.com
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