Le Jumeirah Lake Como proposera 40 suites, toutes dotées d’une terrasse privée avec vue sur le lac - Photo : Jumeirah
Jumeirah a annoncé l’arrivée de Jumeirah Lake Como dans son portefeuille.
Installé dans le village de Torno, l’établissement occupe l’ancien Il Sereno Lago di Como, dont l’architecture et le design ont été imaginés par Patricia Urquiola.
Il proposera 40 suites, toutes dotées d’une terrasse privée avec vue sur le lac.
L’ouverture est prévue au printemps 2027.
L’hôtel disposera notamment d’un restaurant, d’une piscine extérieure chauffée et d’un accès direct au lac.
Installé dans le village de Torno, l’établissement occupe l’ancien Il Sereno Lago di Como, dont l’architecture et le design ont été imaginés par Patricia Urquiola.
Il proposera 40 suites, toutes dotées d’une terrasse privée avec vue sur le lac.
L’ouverture est prévue au printemps 2027.
L’hôtel disposera notamment d’un restaurant, d’une piscine extérieure chauffée et d’un accès direct au lac.
Une adresse entre design et expériences locales
Des concierges personnels accompagneront les clients dans la création de séjours sur-mesure, avec des expériences autour de la gastronomie, de la culture et du patrimoine local, notamment à Côme et Milan.
Avec cette adresse, Jumeirah poursuit son développement en Italie, où la marque exploite déjà le Capri Palace.
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