(FCP), structure d’investissement de la famille, annonce l’acquisition deCette opération fait de l’hôtellerie une nouvelle verticale stratégique de, aux côtés de la beauté.Evok exploite notamment les établissements, avec un modèle reposant sur la propriété des murs et l’exploitation directe de ses hôtels.Le portefeuille compte, dont quatre sont distingués par des Clés Michelin : le(deux Clés), le, leet le(une Clé chacun).Les spas Clarins et myBlend sont également présents dans l’ensemble des établissements.