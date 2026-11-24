Famille C Participations (FCP), structure d’investissement de la famille Courtin-Clarins, annonce l’acquisition de 100% du groupe hôtelier Evok Collection.
Cette opération fait de l’hôtellerie une nouvelle verticale stratégique de FCP, aux côtés de la beauté.
Evok exploite notamment les établissements Cour des Vosges, Brach et Nolinski, avec un modèle reposant sur la propriété des murs et l’exploitation directe de ses hôtels.
Le portefeuille compte cinq hôtels, dont quatre sont distingués par des Clés Michelin : le Nolinski Paris (deux Clés), le Brach Paris, le Nolinski Venise et le Brach Madrid (une Clé chacun).
Les spas Clarins et myBlend sont également présents dans l’ensemble des établissements.
Cette opération fait de l’hôtellerie une nouvelle verticale stratégique de FCP, aux côtés de la beauté.
Evok exploite notamment les établissements Cour des Vosges, Brach et Nolinski, avec un modèle reposant sur la propriété des murs et l’exploitation directe de ses hôtels.
Le portefeuille compte cinq hôtels, dont quatre sont distingués par des Clés Michelin : le Nolinski Paris (deux Clés), le Brach Paris, le Nolinski Venise et le Brach Madrid (une Clé chacun).
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Trois nouvelles adresses annoncées d’ici 2030
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Evok prévoit de poursuivre son développement avec trois ouvertures : à Rome au premier trimestre 2027, dans le golfe de Saint-Tropez au deuxième trimestre 2027 et à Val d’Isère d’ici 2030.
FCP indique vouloir accompagner cette croissance en apportant des moyens financiers, stratégiques et opérationnels, tout en préservant l’identité de la collection.
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