Coupe du monde 2026 : Miami aurait récolté plus de 1,5 milliard d'euros de retombées !

Le tournoi a soutenu plus de 11 400 emplois en Floride

Selon le bilan économique publié par le comité d’organisation de Miami, la Coupe du monde 2026 a généré 1,72 milliard de dollars (1,58 milliard d'euros) d’activité économique dans les comtés de Miami-Dade et de Broward, en Floride.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 23 Novembre 2026 à 14:44

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