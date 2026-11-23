La FIFA World Cup 2026™ a généré environ 1,72 milliard de dollars (1,58 milliard d'euros) d’activité économique dans le sud de la Floride.
C’est le principal résultat du rapport d’impact publié par le Miami Host Committee et réalisé par le cabinet SMRI (Survey-EDGE).
Selon cette étude, les dépenses liées à la compétition ont soutenu 11 435 emplois à temps plein et à temps partiel et produit 275 millions de dollars de recettes fiscales locales, étatiques et fédérales.
C’est le principal résultat du rapport d’impact publié par le Miami Host Committee et réalisé par le cabinet SMRI (Survey-EDGE).
Selon cette étude, les dépenses liées à la compétition ont soutenu 11 435 emplois à temps plein et à temps partiel et produit 275 millions de dollars de recettes fiscales locales, étatiques et fédérales.
Plus de 485 000 visiteurs venus de l’extérieur
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Miami a accueilli sept rencontres, dont un quart de finale et le match pour la troisième place, au Miami Stadium. Les matchs ont rassemblé 450 000 spectateurs. Le FIFA Fan Festival a, de son côté, attiré près de 600 000 personnes.
Au total, le tournoi et les événements associés ont représenté environ 1,12 million de visites, entrées répétées comprises.
Le rapport recense plus de 485 000 visiteurs uniques venus de l’extérieur des deux comtés. Leurs dépenses touristiques sont estimées à 573 millions de dollars, notamment dans l’hébergement, la restauration, les transports et les loisirs.
Les visiteurs ont également généré environ 512 000 nuitées hôtelières. Miami-Dade concentre 1,48 milliard de dollars d’activité économique et 10 235 emplois soutenus, contre 236 millions de dollars et 1 200 emplois pour Broward.
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Au total, le tournoi et les événements associés ont représenté environ 1,12 million de visites, entrées répétées comprises.
Le rapport recense plus de 485 000 visiteurs uniques venus de l’extérieur des deux comtés. Leurs dépenses touristiques sont estimées à 573 millions de dollars, notamment dans l’hébergement, la restauration, les transports et les loisirs.
Les visiteurs ont également généré environ 512 000 nuitées hôtelières. Miami-Dade concentre 1,48 milliard de dollars d’activité économique et 10 235 emplois soutenus, contre 236 millions de dollars et 1 200 emplois pour Broward.
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