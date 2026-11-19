Ce back-office permet également de synchroniser les calendriers et, pour les loueurs qui ont leur propre site, d’y ajouter un calendrier de disponibilités avec réservation et paiement en ligne. Les propriétaires peuvent aussi paramétrer leurs conditions de vente.



En complément, après chaque séjour, une demande d’avis est envoyée au voyageur. L’avis est publié sur Dormira.fr et peut aussi l’être sur le site du propriétaire. « On ne favorise pas que la plateforme Dormira, c’est aussi favoriser toute la vie de gestionnaire en direct des propriétaires », souligne le dirigeant.



Mais Simon Perlemoine veut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure, et pense aussi à l'expérience utilisateur du côté des voyageurs.



« Il faut satisfaire le propriétaire, qui veut un contact direct et échanger avec le voyageur. Mais côté voyageurs, il faut aussi aller vers cette facilité de réservation, comme le font les grandes plateformes en ligne. »



Dormira.fr travaille ainsi à généraliser le paiement par carte bancaire à l'ensemble des annonces. Elle prévoit également de proposer le virement instantané. Les frais annoncés seraient inférieurs à 1,5 % pour les paiements par carte bancaire et à 1 % pour les virements instantanés.



Les propriétaires conserveront néanmoins la possibilité de refuser une réservation dans les 24 premières heures suivant le règlement.