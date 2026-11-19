Une alternative à Airbnb & consorts, made in France et sans commission ?
Non vous ne rêvez pas ! Il s'agit de Dormira.fr, un site qui rassemble les annonces de gîtes, chambres d'hôtes et autres meublés touristiques de plus de 750 propriétaires français.
Lancée en septembre 2025, par Simon Perlemoine et Arnaud Langlois, tous deux fondateurs du channel manager Resavia, la plateforme entend répondre à la demande de propriétaires « en colère » après le rachat de Cybevasion, propriétaire de Gites.fr et Chambres-hotes.fr
« C'étaient des sites qui fonctionnaient très bien, reposant sur un modèle économique d'abonnement annuel, à un tarif raisonnable d'une cinquantaine d'euros. Ils permettaient d'obtenir les coordonnées directes des propriétaires pour chaque annonce. Nous avons ainsi reçu de nombreuses demandes de propriétaires en ce sens, » détaille Simon Perlemoine.
Une campagne Ulule plus tard et 9 000 euros récoltés, Dormira.fr voit le jour.
Non vous ne rêvez pas ! Il s'agit de Dormira.fr, un site qui rassemble les annonces de gîtes, chambres d'hôtes et autres meublés touristiques de plus de 750 propriétaires français.
Lancée en septembre 2025, par Simon Perlemoine et Arnaud Langlois, tous deux fondateurs du channel manager Resavia, la plateforme entend répondre à la demande de propriétaires « en colère » après le rachat de Cybevasion, propriétaire de Gites.fr et Chambres-hotes.fr
« C'étaient des sites qui fonctionnaient très bien, reposant sur un modèle économique d'abonnement annuel, à un tarif raisonnable d'une cinquantaine d'euros. Ils permettaient d'obtenir les coordonnées directes des propriétaires pour chaque annonce. Nous avons ainsi reçu de nombreuses demandes de propriétaires en ce sens, » détaille Simon Perlemoine.
Une campagne Ulule plus tard et 9 000 euros récoltés, Dormira.fr voit le jour.
Des partenariats avec 14 offices de tourisme et agences départementales du tourisme
Dès son lancement, la plateforme reçoit le soutien d'un premier office de tourisme, sollicité lui aussi par des hébergeurs à la recherche d'une solution française sans commission.
L'office de tourisme Aunis Marais Poitevin signe un premier partenariat avec la plateforme et permet aux hébergeurs du territoire de bénéficier d'une ristourne sur l'abonnement.
Suivent d'autres collaborations. Aujourd'hui, 14 offices de tourisme et agences départementales du tourisme de l'Hexagone jusqu'à la Réunion ont rejoint l'aventure.
Ici pas de commission, mais un abonnement de 40 € par an et par annonce jusqu'au 31 décembre 2026, puis 60 € par an dès le 1er janvier 2027 (45 € pour une 2e annonce).
L’abonnement comprend trois services : tout d'abord l'affichage des coordonnées du propriétaire (téléphone, mail, site web) et la possibilité de payer en ligne pour le voyageur ; ensuite la transmission des tarifs de chaque annonce à Google Maps afin de mettre en avant les meilleurs tarifs pour les voyageurs qui cherchent leur hébergement par ce biais et de nourrir les assistants d'intelligence artificielle ; enfin un espace propriétaire qui sert à paramétrer l’annonce sur Dormira.fr, mais aussi à rédiger des contrats de location pour les réservations en direct et à envoyer par e-mail un lien de paiement par carte bancaire ou par virement instantané.
L'office de tourisme Aunis Marais Poitevin signe un premier partenariat avec la plateforme et permet aux hébergeurs du territoire de bénéficier d'une ristourne sur l'abonnement.
Suivent d'autres collaborations. Aujourd'hui, 14 offices de tourisme et agences départementales du tourisme de l'Hexagone jusqu'à la Réunion ont rejoint l'aventure.
Ici pas de commission, mais un abonnement de 40 € par an et par annonce jusqu'au 31 décembre 2026, puis 60 € par an dès le 1er janvier 2027 (45 € pour une 2e annonce).
L’abonnement comprend trois services : tout d'abord l'affichage des coordonnées du propriétaire (téléphone, mail, site web) et la possibilité de payer en ligne pour le voyageur ; ensuite la transmission des tarifs de chaque annonce à Google Maps afin de mettre en avant les meilleurs tarifs pour les voyageurs qui cherchent leur hébergement par ce biais et de nourrir les assistants d'intelligence artificielle ; enfin un espace propriétaire qui sert à paramétrer l’annonce sur Dormira.fr, mais aussi à rédiger des contrats de location pour les réservations en direct et à envoyer par e-mail un lien de paiement par carte bancaire ou par virement instantané.
Des tarifs diffusés aussi sur Google Maps
Ce back-office permet également de synchroniser les calendriers et, pour les loueurs qui ont leur propre site, d’y ajouter un calendrier de disponibilités avec réservation et paiement en ligne. Les propriétaires peuvent aussi paramétrer leurs conditions de vente.
En complément, après chaque séjour, une demande d’avis est envoyée au voyageur. L’avis est publié sur Dormira.fr et peut aussi l’être sur le site du propriétaire. « On ne favorise pas que la plateforme Dormira, c’est aussi favoriser toute la vie de gestionnaire en direct des propriétaires », souligne le dirigeant.
Mais Simon Perlemoine veut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure, et pense aussi à l'expérience utilisateur du côté des voyageurs.
« Il faut satisfaire le propriétaire, qui veut un contact direct et échanger avec le voyageur. Mais côté voyageurs, il faut aussi aller vers cette facilité de réservation, comme le font les grandes plateformes en ligne. »
Dormira.fr travaille ainsi à généraliser le paiement par carte bancaire à l'ensemble des annonces. Elle prévoit également de proposer le virement instantané. Les frais annoncés seraient inférieurs à 1,5 % pour les paiements par carte bancaire et à 1 % pour les virements instantanés.
Les propriétaires conserveront néanmoins la possibilité de refuser une réservation dans les 24 premières heures suivant le règlement.
En complément, après chaque séjour, une demande d’avis est envoyée au voyageur. L’avis est publié sur Dormira.fr et peut aussi l’être sur le site du propriétaire. « On ne favorise pas que la plateforme Dormira, c’est aussi favoriser toute la vie de gestionnaire en direct des propriétaires », souligne le dirigeant.
Mais Simon Perlemoine veut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure, et pense aussi à l'expérience utilisateur du côté des voyageurs.
« Il faut satisfaire le propriétaire, qui veut un contact direct et échanger avec le voyageur. Mais côté voyageurs, il faut aussi aller vers cette facilité de réservation, comme le font les grandes plateformes en ligne. »
Dormira.fr travaille ainsi à généraliser le paiement par carte bancaire à l'ensemble des annonces. Elle prévoit également de proposer le virement instantané. Les frais annoncés seraient inférieurs à 1,5 % pour les paiements par carte bancaire et à 1 % pour les virements instantanés.
Les propriétaires conserveront néanmoins la possibilité de refuser une réservation dans les 24 premières heures suivant le règlement.
Dormira.fr envisage l'ouverture de son capital aux propriétaires
Pour accélérer, l'entreprise souhaite mettre sur la table un « budget conséquent » afin de faire connaître la plateforme et attirer les voyageurs.
Pour ce faire, Dormira.fr envisage d'ouvrir son capital aux propriétaires qui utilisent la plateforme. « Plutôt que de financer des Airbnb, des Booking et de les renforcer à chaque réservation, l'idée est de renforcer leur propre entreprise », résume Simon Perlemoine.
Le dirigeant souhaite ainsi mettre en place un modèle dans lequel les propriétaires pourraient devenir actionnaires et contribuer directement à la notoriété de l'entreprise.
Le projet n'en est toutefois qu'à ses prémices. L'entreprise a lancé une consultation afin de mesurer l'adhésion des propriétaires et de connaître les montants qu'ils seraient prêts à investir.
« Les premiers retours sont hyper satisfaisants ! » assure le dirigeant. Reste à établir les modalités juridiques : montant de participation, droits de vote, rémunération éventuelle ou encore conditions de revente des actions.
Une chose est sûre la dynamique semble bien réelle, et les nouvelles « règles » concernant la vaisselle, ou le ménage annoncées par Airbnb il y a quelques jours a encore fait monter d'un cran l'intérêt des propriétaires.
« Nous sommes sollicités en ce moment », confie Simon Perlemoine. De quoi conforter les ambitions de cette plateforme française qui entend bien offrir aux propriétaires une autre voie que celle des géants de la réservation en ligne.
Pour ce faire, Dormira.fr envisage d'ouvrir son capital aux propriétaires qui utilisent la plateforme. « Plutôt que de financer des Airbnb, des Booking et de les renforcer à chaque réservation, l'idée est de renforcer leur propre entreprise », résume Simon Perlemoine.
Le dirigeant souhaite ainsi mettre en place un modèle dans lequel les propriétaires pourraient devenir actionnaires et contribuer directement à la notoriété de l'entreprise.
Le projet n'en est toutefois qu'à ses prémices. L'entreprise a lancé une consultation afin de mesurer l'adhésion des propriétaires et de connaître les montants qu'ils seraient prêts à investir.
« Les premiers retours sont hyper satisfaisants ! » assure le dirigeant. Reste à établir les modalités juridiques : montant de participation, droits de vote, rémunération éventuelle ou encore conditions de revente des actions.
Une chose est sûre la dynamique semble bien réelle, et les nouvelles « règles » concernant la vaisselle, ou le ménage annoncées par Airbnb il y a quelques jours a encore fait monter d'un cran l'intérêt des propriétaires.
« Nous sommes sollicités en ce moment », confie Simon Perlemoine. De quoi conforter les ambitions de cette plateforme française qui entend bien offrir aux propriétaires une autre voie que celle des géants de la réservation en ligne.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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