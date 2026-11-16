Challenges, workshops, éductours : qu’est-ce qui mérite vraiment le temps des agents de voyage ? Donnez-nous votre avis !

Mieux comprendre le quotidien des agents de voyage
Cette enquête s'inscrit dans une démarche plus large menée par DIGITRIPS Pro visant à mieux comprendre les réalités du métier d'agent de voyage. L’enquête menée par DIGITRIPS Pro en avril 2026 sur le métier d’agent de voyage allait déjà en ce sens.
Évolution des habitudes de travail, attentes vis-à-vis des partenaires, enjeux commerciaux, défis opérationnels ou encore nouvelles attentes des clients : les professionnels du voyage font face à un environnement en constante évolution.
À travers différentes enquêtes réalisées ces deux dernières années, DIGITRIPS Pro souhaite recueillir la vision du terrain et donner la parole à celles et ceux qui accompagnent les voyageurs au quotidien. L'objectif est de mieux comprendre leurs besoins, leurs motivations et leurs difficultés afin d'alimenter une réflexion plus globale sur les services, outils et initiatives proposés au secteur.
Derrière chaque réponse se cache une expérience de terrain. Quels formats apportent le plus de valeur aux agences ? Quelles initiatives gagneraient à évoluer ? Quels freins pourraient être levés pour favoriser la participation ?
Votre avis peut faire évoluer les événements proposés aux agences
Challenges de vente, workshops, éductours, webinaires, formations, salons professionnels... les occasions de rencontrer des partenaires, découvrir de nouvelles offres ou renforcer son expertise ne manquent pas dans le secteur du tourisme.
Pourtant, derrière chaque invitation ou événement organisé se cache une question essentielle : répond-il réellement aux attentes des agents de voyage ?
Pour donner votre avis c’est par ici : répondre à l’enquête
Pourtant, derrière chaque invitation ou événement organisé se cache une question essentielle : répond-il réellement aux attentes des agents de voyage ?
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Mieux comprendre ce qui compte vraiment pour les agents de voyage
L'objectif de cette enquête est simple : recueillir le retour d'expérience des professionnels du voyage afin de mieux comprendre leurs habitudes, leurs attentes et les critères qui influencent leurs décisions.
Pourquoi certains événements rencontrent-ils plus de succès que d’autres ? Quels formats apportent le plus de valeur ? Quels sont les principaux freins à la participation ? Quelles évolutions les agents de voyage souhaiteraient-ils voir apparaître ?
À travers cette démarche, DIGITRIPS Pro souhaite donner davantage de visibilité aux attentes du terrain et identifier les éléments qui peuvent rendre les événements professionnels plus utiles, plus accessibles et plus pertinents pour les agences de voyages.
Répondre à l’enquête : cliquer ici
Pourquoi certains événements rencontrent-ils plus de succès que d’autres ? Quels formats apportent le plus de valeur ? Quels sont les principaux freins à la participation ? Quelles évolutions les agents de voyage souhaiteraient-ils voir apparaître ?
À travers cette démarche, DIGITRIPS Pro souhaite donner davantage de visibilité aux attentes du terrain et identifier les éléments qui peuvent rendre les événements professionnels plus utiles, plus accessibles et plus pertinents pour les agences de voyages.
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Challenges de vente : au-delà des récompenses
Les challenges de vente font désormais partie intégrante de la vie du secteur. Ils permettent de mettre en avant une destination, une compagnie aérienne, un produit ou un partenaire tout en proposant une mécanique motivante pour les équipes commerciales. DIGITRIPS Pro a d’ailleurs récemment organisé un challenge de vente en partenariat avec Visit Dakhla.
Mais qu'est-ce qui pousse réellement un agent de voyage à participer à un challenge de vente ?
Les récompenses restent-elles le principal moteur ? Les billets d'avion ou les séjours sont-ils toujours les dotations les plus attractives ? La simplicité des règles est-elle devenue plus importante que la valeur du gain ? Quelle durée est la plus adaptée pour permettre à chacun de s'impliquer réellement ?
Parmi les avantages d’un challenge de vente pour les agents de voyage :
• Des récompenses (voyages, primes, cadeaux, …) s’ajoutent aux commissions habituelles
• Les ventes sont dynamisées par des produits mis en avant et des offres attractives pour les clients
• La compétition entre agences créée une émulation qui motive toute l’équipe.
Mais qu'est-ce qui pousse réellement un agent de voyage à participer à un challenge de vente ?
Les récompenses restent-elles le principal moteur ? Les billets d'avion ou les séjours sont-ils toujours les dotations les plus attractives ? La simplicité des règles est-elle devenue plus importante que la valeur du gain ? Quelle durée est la plus adaptée pour permettre à chacun de s'impliquer réellement ?
Parmi les avantages d’un challenge de vente pour les agents de voyage :
• Des récompenses (voyages, primes, cadeaux, …) s’ajoutent aux commissions habituelles
• Les ventes sont dynamisées par des produits mis en avant et des offres attractives pour les clients
• La compétition entre agences créée une émulation qui motive toute l’équipe.
Workshops : quelles rencontres apportent le plus de valeur ?
Les workshops (ou ateliers) restent des moments privilégiés pour rencontrer des partenaires, découvrir des nouveautés (fonctionnalités, catalogue, …) et échanger sur les tendances du marché. Certains ateliers sont organisés en partenariat avec une Destination ou une compagnie aérienne.
Les attentes des participants sont cependant parfois très différentes.
Certains privilégient les échanges directs avec les équipes commerciales et leurs pairs. D'autres recherchent avant tout des informations concrètes sur les produits, des opportunités business ou de nouvelles idées à proposer à leurs clients.
La localisation, les horaires, le format ou encore le contenu du programme peuvent également jouer un rôle décisif dans la participation.
Parmi les avantages d’un workshop (atelier) :
• Des arguments de vente concrets, prêts à l’emploi
• Des clés pour lever les objections des clients et vendre plus facilement avec une connaissance approfondie des produits et catalogues
• Un échange direct avec les commerciaux pour trouver des solutions adaptées à chaque agence.
Les attentes des participants sont cependant parfois très différentes.
Certains privilégient les échanges directs avec les équipes commerciales et leurs pairs. D'autres recherchent avant tout des informations concrètes sur les produits, des opportunités business ou de nouvelles idées à proposer à leurs clients.
La localisation, les horaires, le format ou encore le contenu du programme peuvent également jouer un rôle décisif dans la participation.
Parmi les avantages d’un workshop (atelier) :
• Des arguments de vente concrets, prêts à l’emploi
• Des clés pour lever les objections des clients et vendre plus facilement avec une connaissance approfondie des produits et catalogues
• Un échange direct avec les commerciaux pour trouver des solutions adaptées à chaque agence.
Éductours : une expérience toujours unique
Pour de nombreux agents de voyage, découvrir une destination sur le terrain reste la meilleure manière de la vendre ensuite à leurs clients.
Visiter les hôtels, expérimenter les infrastructures, rencontrer les partenaires locaux ou comprendre les spécificités d'une destination apporte une valeur difficilement remplaçable, autant de raisons qui rendent les éductours très populaires auprès des agents de voyage.
D’autres avantages des éductours :
• La découverte de la destination sur le terrain pour conseiller les clients en connaissance de cause
• Le test des hôtels, excursions et prestations avant de les recommander aux clients
• Un retour en agence avec des photos, anecdotes et contacts qui font la différence face aux voyageurs.
Mais participer à un éductour implique également certaines contraintes en agence : disponibilité, organisation interne, validation de la hiérarchie, durée du voyage ou encore délai d'information avant le départ.
L'enquête vise à mieux comprendre comment les professionnels du tourisme perçoivent aujourd'hui ces opérations, quelles sont leurs attentes prioritaires et quels freins limitent parfois leur participation.
Visiter les hôtels, expérimenter les infrastructures, rencontrer les partenaires locaux ou comprendre les spécificités d'une destination apporte une valeur difficilement remplaçable, autant de raisons qui rendent les éductours très populaires auprès des agents de voyage.
D’autres avantages des éductours :
• La découverte de la destination sur le terrain pour conseiller les clients en connaissance de cause
• Le test des hôtels, excursions et prestations avant de les recommander aux clients
• Un retour en agence avec des photos, anecdotes et contacts qui font la différence face aux voyageurs.
Mais participer à un éductour implique également certaines contraintes en agence : disponibilité, organisation interne, validation de la hiérarchie, durée du voyage ou encore délai d'information avant le départ.
L'enquête vise à mieux comprendre comment les professionnels du tourisme perçoivent aujourd'hui ces opérations, quelles sont leurs attentes prioritaires et quels freins limitent parfois leur participation.
Une occasion de faire entendre la voix du terrain
Chaque jour, les agents de voyage jonglent entre conseil, vente, suivi client et gestion des dossiers. Ils sont les mieux placés pour savoir quels événements leur apportent une réelle valeur ajoutée et lesquels mériteraient d'évoluer.
En participant à cette enquête, les agents de voyage peuvent contribuer à dresser une photographie des attentes du marché et à faire remonter les réalités du terrain auprès des acteurs qui organisent ces initiatives.
L'objectif n'est pas seulement de mesurer des taux de participation, mais surtout de comprendre ce qui crée véritablement de l'intérêt, de l'engagement et de l'utilité pour les professionnels.
En participant à cette enquête, les agents de voyage peuvent contribuer à dresser une photographie des attentes du marché et à faire remonter les réalités du terrain auprès des acteurs qui organisent ces initiatives.
L'objectif n'est pas seulement de mesurer des taux de participation, mais surtout de comprendre ce qui crée véritablement de l'intérêt, de l'engagement et de l'utilité pour les professionnels.
Quelques minutes pour partager votre expérience
Que vous participiez régulièrement à des challenges de vente, à des workshops ou à des éductours, ou que vous soyez plus sélectif dans vos choix, votre retour d'expérience est précieux.
L'enquête est ouverte à l'ensemble des agents de voyage, responsables d'agence et dirigeants d'entreprises du secteur, que vous soyez client chez DIGITRIPS Pro ou non.
Votre avis compte ! Quelques minutes suffisent pour répondre au questionnaire et contribuer à faire évoluer les événements professionnels proposés aux agences de voyages : répondre à l’enquête
L'enquête est ouverte à l'ensemble des agents de voyage, responsables d'agence et dirigeants d'entreprises du secteur, que vous soyez client chez DIGITRIPS Pro ou non.
Votre avis compte ! Quelques minutes suffisent pour répondre au questionnaire et contribuer à faire évoluer les événements professionnels proposés aux agences de voyages : répondre à l’enquête
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :
Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici
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