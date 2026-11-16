Challenges, workshops, éductours : qu’est-ce qui mérite vraiment le temps des agents de voyage ? Donnez-nous votre avis !

Pour de nombreux agents de voyage, découvrir une destination sur le terrain reste la meilleure manière de la vendre ensuite à leurs clients.



Visiter les hôtels, expérimenter les infrastructures, rencontrer les partenaires locaux ou comprendre les spécificités d'une destination apporte une valeur difficilement remplaçable, autant de raisons qui rendent les éductours très populaires auprès des agents de voyage.



D’autres avantages des éductours :

• La découverte de la destination sur le terrain pour conseiller les clients en connaissance de cause

• Le test des hôtels, excursions et prestations avant de les recommander aux clients

• Un retour en agence avec des photos, anecdotes et contacts qui font la différence face aux voyageurs.



Mais participer à un éductour implique également certaines contraintes en agence : disponibilité, organisation interne, validation de la hiérarchie, durée du voyage ou encore délai d'information avant le départ.



L'enquête vise à mieux comprendre comment les professionnels du tourisme perçoivent aujourd'hui ces opérations, quelles sont leurs attentes prioritaires et quels freins limitent parfois leur participation.