DTH Travel : bien choisir ses hôtels et ses circuits pour voyager en Asie à prix raisonnable

Dans les années qui ont suivi la pandémie, les hôtels haut de gamme ont pris une place de plus en plus importante dans les programmes des tour-opérateurs. Aujourd'hui, la tendance semble progressivement s'équilibrer à nouveau, avec un regain d'intérêt pour les établissements plus abordables, qui continuent de séduire de nombreux voyageurs grâce à leur bon niveau de confort et à la qualité de leurs prestations.
L'Asie offre une diversité exceptionnelle de paysages, de cultures et d'expériences. Dans un contexte où les voyageurs sont de plus en plus attentifs à leur budget, les professionnels du tourisme doivent trouver le juste équilibre entre confort, qualité et prix. Faut-il nécessairement privilégier les hôtels 4 ou 5 étoiles pour garantir un séjour réussi ? Comment laisser davantage de place aux expériences, aux rencontres et à la découverte des destinations sans alourdir le budget du voyage ?
Pour DTH Travel, une partie de la réponse réside dans le choix des hébergements, mais aussi dans la manière de concevoir les itinéraires.
L'Asie offre une diversité exceptionnelle de paysages, de cultures et d'expériences. Dans un contexte où les voyageurs sont de plus en plus attentifs à leur budget, les professionnels du tourisme doivent trouver le juste équilibre entre confort, qualité et prix. Faut-il nécessairement privilégier les hôtels 4 ou 5 étoiles pour garantir un séjour réussi ? Comment laisser davantage de place aux expériences, aux rencontres et à la découverte des destinations sans alourdir le budget du voyage ?
Pour DTH Travel, une partie de la réponse réside dans le choix des hébergements, mais aussi dans la manière de concevoir les itinéraires.
Bien choisir son hébergement pour mieux profiter de son voyage
Pour DTH Travel, il est tout à fait possible de proposer des hébergements confortables et de qualité, sans nécessairement opter pour les hôtels les plus haut de gamme. L'essentiel est de savoir sélectionner les bonnes adresses, en privilégiant trois critères : le confort, l'emplacement et le charme du lieu. En ville, la proximité des sites touristiques et des quartiers animés peut faire la différence. Dans les villages, les voyageurs peuvent privilégier un cadre naturel, séjourner dans une maison traditionnelle ou encore partager des moments avec les habitants.
« Le confort et la qualité restent essentiels, mais ils ne passent pas systématiquement par un établissement 4 ou 5 étoiles. Nous souhaitons offrir davantage de possibilités à nos partenaires, avec des hébergements soigneusement sélectionnés qui réunissent les critères essentiels : un bon emplacement, une chambre confortable, un accueil chaleureux et une véritable identité », explique Guilhem Cavaillé, General Manager DTH Travel Vietnam & Laos.
« Le confort et la qualité restent essentiels, mais ils ne passent pas systématiquement par un établissement 4 ou 5 étoiles. Nous souhaitons offrir davantage de possibilités à nos partenaires, avec des hébergements soigneusement sélectionnés qui réunissent les critères essentiels : un bon emplacement, une chambre confortable, un accueil chaleureux et une véritable identité », explique Guilhem Cavaillé, General Manager DTH Travel Vietnam & Laos.
Des hôtels de charme au cœur des grandes villes du Vietnam et du Laos
Pour illustrer cette approche, DTH Travel propose au Vietnam et au Laos des hébergements dans les grandes villes qui allient confort, charme et bon rapport qualité-prix.
À Hanoï, le Hong Ngoc Cochinchine Boutique Hotel & Spa est situé dans le quartier de Truc Bach, au nord du centre historique. L'établissement propose des chambres au décor sobre et contemporain, certaines disposant d'un balcon ou d'une vue sur la ville. Une adresse idéale pour partir à la découverte des différents quartiers de la ville.
À Hô Chi Minh-Ville, le NiK Hotel Nguyen Trai se trouve dans le centre-ville, à proximité des marchés, des restaurants et des principaux quartiers animés de la ville. Ses chambres offrent un cadre idéal pour se reposer après une journée passée à parcourir les rues animées de Hô Chi Minh-Ville. Certaines disposent également d'un balcon avec vue sur la ville.
À Luang Prabang, au Laos, le Senglao Boutique Hotel propose une ambiance tout autre. Son décor mêle références à la culture lao, textiles traditionnels et touches de pop art contemporain. Cette association se retrouve dans les chambres, qui se distinguent par leurs couleurs vives et leur décoration originale. Ce mélange de styles confère à l'établissement une identité singulière, en écho au caractère traditionnel de Luang Prabang, ancienne cité royale réputée pour ses temples, ses maisons traditionnelles et ses ruelles pleines de charme.
À Hanoï, le Hong Ngoc Cochinchine Boutique Hotel & Spa est situé dans le quartier de Truc Bach, au nord du centre historique. L'établissement propose des chambres au décor sobre et contemporain, certaines disposant d'un balcon ou d'une vue sur la ville. Une adresse idéale pour partir à la découverte des différents quartiers de la ville.
À Hô Chi Minh-Ville, le NiK Hotel Nguyen Trai se trouve dans le centre-ville, à proximité des marchés, des restaurants et des principaux quartiers animés de la ville. Ses chambres offrent un cadre idéal pour se reposer après une journée passée à parcourir les rues animées de Hô Chi Minh-Ville. Certaines disposent également d'un balcon avec vue sur la ville.
À Luang Prabang, au Laos, le Senglao Boutique Hotel propose une ambiance tout autre. Son décor mêle références à la culture lao, textiles traditionnels et touches de pop art contemporain. Cette association se retrouve dans les chambres, qui se distinguent par leurs couleurs vives et leur décoration originale. Ce mélange de styles confère à l'établissement une identité singulière, en écho au caractère traditionnel de Luang Prabang, ancienne cité royale réputée pour ses temples, ses maisons traditionnelles et ses ruelles pleines de charme.
Dormir dans une maison traditionnelle au milieu des montagnes au Vietnam
Pour découvrir le Vietnam au plus près de ses habitants, les maisons traditionnelles constituent une belle alternative aux hébergements classiques. Dans les régions montagneuses, certaines accueillent désormais les voyageurs dans un cadre intimiste, avec la possibilité de réserver l'ensemble de la maison pour un même groupe.
Dans la réserve naturelle de Ngoc Son Ngo Luong, le Suoi Mu Lodge accueille un seul groupe à la fois, jusqu'à six personnes, dans une maison traditionnelle sur pilotis. Construite en bois et coiffée d'un toit en feuilles de palmier, elle dispose d'une terrasse couverte et d'un accès privatif aux bassins naturels et aux cascades. Le séjour prend également une dimension particulière grâce à l'accueil de Mme Thuc et sa famille, membres de la communauté Muong. Au programme : cuisine traditionnelle préparée à partir des produits du jardin, baignade dans les piscines naturelles, découverte de la vie locale et possibilité de participer à la préparation des repas. Une expérience intimiste qui permet de profiter pleinement de l'environnement naturel tout en partageant le quotidien d'une famille de la région.
Dans le village d'Ít Thái, au cœur de la région de Khau Pha, la Khau Pha House offre une autre façon de découvrir les montagnes du nord du Vietnam. Cette ancienne maison sur pilotis a été rénovée en associant matériaux traditionnels et aménagements contemporains, pour accueillir jusqu'à six personnes. Bois, pierre et grandes fenêtres ouvertes composent une atmosphère chaleureuse. La maison est également au cœur d'un projet communautaire : son rez-de-chaussée abrite une bibliothèque accessible aux habitants du village. Les voyageurs peuvent aussi profiter de leur séjour pour découvrir les savoir-faire locaux, entre tissage, teinture à l'indigo, artisanat du bambou et activités agricoles, avec l'accompagnement des habitants.
En intégrant ce type de maisons à ses itinéraires, DTH Travel offre aux tour-opérateurs la possibilité de concevoir des circuits qui accordent davantage de place aux rencontres et à la vie locale. Une manière de proposer des séjours plus immersifs, où l'hébergement devient lui-même une occasion de découvrir la destination et ceux qui y vivent.
Dans la réserve naturelle de Ngoc Son Ngo Luong, le Suoi Mu Lodge accueille un seul groupe à la fois, jusqu'à six personnes, dans une maison traditionnelle sur pilotis. Construite en bois et coiffée d'un toit en feuilles de palmier, elle dispose d'une terrasse couverte et d'un accès privatif aux bassins naturels et aux cascades. Le séjour prend également une dimension particulière grâce à l'accueil de Mme Thuc et sa famille, membres de la communauté Muong. Au programme : cuisine traditionnelle préparée à partir des produits du jardin, baignade dans les piscines naturelles, découverte de la vie locale et possibilité de participer à la préparation des repas. Une expérience intimiste qui permet de profiter pleinement de l'environnement naturel tout en partageant le quotidien d'une famille de la région.
Dans le village d'Ít Thái, au cœur de la région de Khau Pha, la Khau Pha House offre une autre façon de découvrir les montagnes du nord du Vietnam. Cette ancienne maison sur pilotis a été rénovée en associant matériaux traditionnels et aménagements contemporains, pour accueillir jusqu'à six personnes. Bois, pierre et grandes fenêtres ouvertes composent une atmosphère chaleureuse. La maison est également au cœur d'un projet communautaire : son rez-de-chaussée abrite une bibliothèque accessible aux habitants du village. Les voyageurs peuvent aussi profiter de leur séjour pour découvrir les savoir-faire locaux, entre tissage, teinture à l'indigo, artisanat du bambou et activités agricoles, avec l'accompagnement des habitants.
En intégrant ce type de maisons à ses itinéraires, DTH Travel offre aux tour-opérateurs la possibilité de concevoir des circuits qui accordent davantage de place aux rencontres et à la vie locale. Une manière de proposer des séjours plus immersifs, où l'hébergement devient lui-même une occasion de découvrir la destination et ceux qui y vivent.
Séjourner face au Mékong ou au milieu des rizières : deux belles adresses au Laos et au Vietnam
Au Laos comme au Vietnam, certains hébergements offrent bien plus qu'un simple lieu où séjourner. Qu'ils surplombent le Mékong ou soient nichés au milieu des rizières, ils permettent de profiter pleinement des paysages et de découvrir une autre facette de ces destinations. Leur emplacement, leur architecture et leur atmosphère en font des étapes à part entière du voyage.
À Pakbeng, au Laos, le Mekong Riverside Lodge surplombe le Mékong et les montagnes environnantes. Ses 12 chambres et bungalows en bois, aménagés dans un style traditionnel laotien, disposent pour certains de balcons avec vue sur le fleuve. Entouré d'un jardin tropical, le lodge possède également un restaurant et propose des massages traditionnels. Sa proximité avec l'embarcadère en fait une étape idéale pour les voyageurs qui parcourent le Mékong en bateau.
Dans la vallée de Mai Chau, au Vietnam, les Mai Chau Villas sont nichées au cœur des rizières et des montagnes. Répartis sur un domaine de près de quatre hectares, les hébergements mêlent architecture traditionnelle, matériaux naturels et équipements modernes. L'établissement propose également différentes activités pour découvrir la culture de l'ethnie Thai, notamment des balades à vélo dans les villages, des excursions en radeau de bambou et des spectacles de danses traditionnelles.
À Pakbeng, au Laos, le Mekong Riverside Lodge surplombe le Mékong et les montagnes environnantes. Ses 12 chambres et bungalows en bois, aménagés dans un style traditionnel laotien, disposent pour certains de balcons avec vue sur le fleuve. Entouré d'un jardin tropical, le lodge possède également un restaurant et propose des massages traditionnels. Sa proximité avec l'embarcadère en fait une étape idéale pour les voyageurs qui parcourent le Mékong en bateau.
Dans la vallée de Mai Chau, au Vietnam, les Mai Chau Villas sont nichées au cœur des rizières et des montagnes. Répartis sur un domaine de près de quatre hectares, les hébergements mêlent architecture traditionnelle, matériaux naturels et équipements modernes. L'établissement propose également différentes activités pour découvrir la culture de l'ethnie Thai, notamment des balades à vélo dans les villages, des excursions en radeau de bambou et des spectacles de danses traditionnelles.
Plus de liberté, moins de contraintes : DTH Travel propose des circuits semi-autonomes pour voyager à son propre rythme
Au-delà du choix des hébergements, la conception des itinéraires peut elle aussi contribuer à proposer des voyages de qualité à un prix plus avantageux. DTH Travel développe ainsi des circuits semi-autonomes, qui permettent aux voyageurs de découvrir certaines destinations en toute liberté, sans avoir nécessairement recours à un guide privé tout au long du séjour.
Le principe consiste à préparer en amont les différentes étapes du voyage, les déplacements et les informations pratiques, tout en laissant aux clients la possibilité d'organiser certaines journées à leur guise. Sur les étapes qui s'y prêtent, ils peuvent ainsi explorer les environs, choisir leurs activités et gérer leur temps sans être accompagnés en permanence.
Pour les tour-opérateurs, cette formule apporte une souplesse supplémentaire dans la conception des voyages. Elle permet d'adapter le niveau d'accompagnement aux attentes des clients et aux spécificités de chaque destination, tout en laissant davantage de place à l'autonomie.
Cette approche s'adresse notamment aux voyageurs indépendants, qui souhaitent conserver une certaine liberté sans avoir à organiser eux-mêmes l'ensemble de leur séjour. Un accompagnement par des guides locaux peut naturellement être prévu aux étapes qui nécessitent une expertise particulière, notamment lors de visites culturelles.
Le principe consiste à préparer en amont les différentes étapes du voyage, les déplacements et les informations pratiques, tout en laissant aux clients la possibilité d'organiser certaines journées à leur guise. Sur les étapes qui s'y prêtent, ils peuvent ainsi explorer les environs, choisir leurs activités et gérer leur temps sans être accompagnés en permanence.
Pour les tour-opérateurs, cette formule apporte une souplesse supplémentaire dans la conception des voyages. Elle permet d'adapter le niveau d'accompagnement aux attentes des clients et aux spécificités de chaque destination, tout en laissant davantage de place à l'autonomie.
Cette approche s'adresse notamment aux voyageurs indépendants, qui souhaitent conserver une certaine liberté sans avoir à organiser eux-mêmes l'ensemble de leur séjour. Un accompagnement par des guides locaux peut naturellement être prévu aux étapes qui nécessitent une expertise particulière, notamment lors de visites culturelles.
L’Asie, une destination qui offre encore aujourd’hui un très bon rapport qualité prix
Dans un contexte où les voyageurs sont de plus en plus attentifs à leurs dépenses, l'Asie conserve de nombreux atouts. La diversité des destinations, le coût de la vie sur place et la variété des hébergements permettent de réaliser des voyages très différents, en fonction des envies et du budget de chacun.
Encore faut-il connaître les bonnes adresses et savoir quelles prestations privilégier. C'est tout l'intérêt de l'expertise de DTH Travel, qui accompagne les tour-opérateurs dans la conception de voyages adaptés aux attentes de leurs clients.
Présent dans 14 destinations en Asie, DTH Travel s'appuie sur ses équipes locales pour dénicher des hébergements qui sortent des sentiers battus, sélectionner des prestations offrant un excellent rapport qualité-prix et concevoir des circuits sur mesure. Cette connaissance du terrain permet aux tour-opérateurs de proposer des voyages adaptés aux envies et au budget de leurs clients, en accordant une place importante aux expériences et aux rencontres.
« Nous sommes convaincus qu'il est tout à fait possible de proposer un très beau voyage en Asie sans nécessairement privilégier les hébergements les plus haut de gamme. De nombreuses adresses offrent des cadres exceptionnels et permettent de découvrir une destination autrement, au contact des populations locales. Elles répondent à une envie de voyage davantage tournée vers la découverte et les rencontres. Ce choix permet également de consacrer une plus grande part du budget aux expériences et aux activités sur place », souligne Meggie Valdes, Directrice Marketing du groupe DTH Travel.
Au fond, voyager mieux ne signifie pas nécessairement dépenser davantage, mais savoir faire les bons choix. Et c'est précisément là que l'expertise d'un partenaire local prend tout son sens.
Encore faut-il connaître les bonnes adresses et savoir quelles prestations privilégier. C'est tout l'intérêt de l'expertise de DTH Travel, qui accompagne les tour-opérateurs dans la conception de voyages adaptés aux attentes de leurs clients.
Présent dans 14 destinations en Asie, DTH Travel s'appuie sur ses équipes locales pour dénicher des hébergements qui sortent des sentiers battus, sélectionner des prestations offrant un excellent rapport qualité-prix et concevoir des circuits sur mesure. Cette connaissance du terrain permet aux tour-opérateurs de proposer des voyages adaptés aux envies et au budget de leurs clients, en accordant une place importante aux expériences et aux rencontres.
« Nous sommes convaincus qu'il est tout à fait possible de proposer un très beau voyage en Asie sans nécessairement privilégier les hébergements les plus haut de gamme. De nombreuses adresses offrent des cadres exceptionnels et permettent de découvrir une destination autrement, au contact des populations locales. Elles répondent à une envie de voyage davantage tournée vers la découverte et les rencontres. Ce choix permet également de consacrer une plus grande part du budget aux expériences et aux activités sur place », souligne Meggie Valdes, Directrice Marketing du groupe DTH Travel.
Au fond, voyager mieux ne signifie pas nécessairement dépenser davantage, mais savoir faire les bons choix. Et c'est précisément là que l'expertise d'un partenaire local prend tout son sens.
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