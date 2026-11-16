DTH Travel : bien choisir ses hôtels et ses circuits pour voyager en Asie à prix raisonnable

Pour découvrir le Vietnam au plus près de ses habitants, les maisons traditionnelles constituent une belle alternative aux hébergements classiques. Dans les régions montagneuses, certaines accueillent désormais les voyageurs dans un cadre intimiste, avec la possibilité de réserver l'ensemble de la maison pour un même groupe.



Dans la réserve naturelle de Ngoc Son Ngo Luong, le Suoi Mu Lodge accueille un seul groupe à la fois, jusqu'à six personnes, dans une maison traditionnelle sur pilotis. Construite en bois et coiffée d'un toit en feuilles de palmier, elle dispose d'une terrasse couverte et d'un accès privatif aux bassins naturels et aux cascades. Le séjour prend également une dimension particulière grâce à l'accueil de Mme Thuc et sa famille, membres de la communauté Muong. Au programme : cuisine traditionnelle préparée à partir des produits du jardin, baignade dans les piscines naturelles, découverte de la vie locale et possibilité de participer à la préparation des repas. Une expérience intimiste qui permet de profiter pleinement de l'environnement naturel tout en partageant le quotidien d'une famille de la région.



Dans le village d'Ít Thái, au cœur de la région de Khau Pha, la Khau Pha House offre une autre façon de découvrir les montagnes du nord du Vietnam. Cette ancienne maison sur pilotis a été rénovée en associant matériaux traditionnels et aménagements contemporains, pour accueillir jusqu'à six personnes. Bois, pierre et grandes fenêtres ouvertes composent une atmosphère chaleureuse. La maison est également au cœur d'un projet communautaire : son rez-de-chaussée abrite une bibliothèque accessible aux habitants du village. Les voyageurs peuvent aussi profiter de leur séjour pour découvrir les savoir-faire locaux, entre tissage, teinture à l'indigo, artisanat du bambou et activités agricoles, avec l'accompagnement des habitants.



En intégrant ce type de maisons à ses itinéraires, DTH Travel offre aux tour-opérateurs la possibilité de concevoir des circuits qui accordent davantage de place aux rencontres et à la vie locale. Une manière de proposer des séjours plus immersifs, où l'hébergement devient lui-même une occasion de découvrir la destination et ceux qui y vivent.