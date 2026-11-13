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Cap-Vert : Top of Travel met en avant São Vicente et Santo Antão

Deux facettes méconnues de l'archipel


Top of Travel souhaite inciter les agences de voyages à vendre le Cap-Vert autrement, au-delà des séjours balnéaires de Sal et Boavista. Le TO met notamment l'accent sur São Vicente et Santo Antão, deux îles du nord de l'archipel.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 17:23

Situé dans la baie de São Pedro, sur l'île de São Vicente, le Foya Branca est un établissement historique de la destination, construit au début des années 1990 - Photo : Top of Travel
Situé dans la baie de São Pedro, sur l'île de São Vicente, le Foya Branca est un établissement historique de la destination, construit au début des années 1990 - Photo : Top of Travel
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Si le Cap-Vert reste largement associé aux plages de Sal et Boavista, l'archipel présente également un potentiel culturel et naturel sur ses îles du nord.

Ce sont ces îles que Top of Travel souhaite mettre en avant, notamment lors d’un webinaire organisé le 10 novembre dernier et qui a rassemblé plus de 400 professionnels du tourisme.

« Nos agences connaissent très bien Sal et Boavista. Avec São Vicente et Santo Antão, nous voulons leur donner de quoi séduire des clients qui cherchent du sens, de la culture et de la nature », explique Catheline Lopes, chef de produit chez Top of Travel dans un communiqué.

São Vicente, l'âme culturelle du Cap-Vert

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Première étape de cette découverte, São Vicente, dont Mindelo constitue le principal centre culturel.

La ville est notamment connue pour son patrimoine architectural colonial et son lien avec la morna, genre musical capverdien inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco en 2019.

L'île propose également plusieurs sites naturels, parmi lesquels le Monte Verde, la lagune de Baía das Gatas et le village de pêcheurs de São Pedro.

Le carnaval de Mindelo, dont le point culminant est prévu le 9 février 2027, et le festival de musique de Baía das Gatas, organisé en août, constituent deux temps forts de son calendrier événementiel.

Santo Antão, un territoire tourné vers la randonnée

À environ une heure de ferry de Mindelo, Santo Antão présente un autre visage.

Dépourvue d'aéroport, l'île se distingue par son aspect plus sauvage avec ses reliefs montagneux, ses vallées agricoles et ses villages perchés.

La route de Corda, le cratère de Cova, la vallée de Paúl et le village de Fontainhas figurent parmi les principaux sites de découverte.

La randonnée occupe donc, une place centrale dans l'offre de l'île.

Une programmation plus chargée

Pour accompagner cette découverte des deux îles, Top of Travel s'appuie notamment sur deux établissements à São Vicente : le Top Clubs Emotion Foya Branca, situé à proximité de Mindelo et l'Ouril Mindelo 4*, implanté en ville.

Le voyagiste propose plusieurs formules permettant d'explorer les deux territoires, avec des séjours thématiques autour de la culture ou de la nature, des circuits de randonnée guidés et des combinés incluant plusieurs nuits à Santo Antão.

« Nos agences connaissent très bien Sal et Boavista. Avec São Vicente et Santo Antão, nous voulons leur donner de quoi séduire des clients qui cherchent du sens, de la culture et de la nature », explique Catheline Lopes.

À la suite du webinaire, une agence participante a été tirée au sort pour prendre part à un éductour à São Vicente, du 5 au 8 décembre 2026, avec une découverte du Top Clubs Emotion Foya Branca.

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Tags : cap vert, top of travel, webinair
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