Cap-Vert : Top of Travel met en avant São Vicente et Santo Antão

À environ une heure de ferry de Mindelo, Santo Antão présente un autre visage.



Dépourvue d'aéroport, l'île se distingue par son aspect plus sauvage avec ses reliefs montagneux, ses vallées agricoles et ses villages perchés.



La route de Corda, le cratère de Cova, la vallée de Paúl et le village de Fontainhas figurent parmi les principaux sites de découverte.



La randonnée occupe donc, une place centrale dans l'offre de l'île.