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Top of Travel : Jennifer Le Cornec, nouvelle directrice commerciale

Elle succède à Patrick Barbe Labarthe


Jennifer Le Cornec, l’ancienne directrice commerciale du réseau de Carrefour Voyages succède à Patrick Barbe Labarthe. Elle dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le tourisme.


Rédigé par le Lundi 12 Octobre 2026 à 10:42

Top of Travel : Jennifer Le Cornec, nouvelle directrice commerciale - Photo Top of Travel
Top of Travel : Jennifer Le Cornec, nouvelle directrice commerciale - Photo Top of Travel
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Top of Travel annonce la nomination de Jennifer Le Cornec au poste de directrice commerciale. Elle succède à Patrick Barbe Labarthe.

Jennifer Le Cornec évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur du tourisme. Elle a notamment travaillé chez Look Voyages et Alpitour, où elle a participé au lancement de la marque Bravo Club en 2017. Elle a ensuite rejoint Fram en tant que directrice des ventes.

Avant sa nomination chez Top of Travel, elle occupait le poste de directrice commerciale du réseau chez Carrefour Voyages.


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Tags : top of travel
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