Top of Travel : Jennifer Le Cornec, nouvelle directrice commerciale

Top of Travel annonce la nomination de Jennifer Le Cornec au poste de directrice commerciale. Elle succède à Patrick Barbe Labarthe.
Jennifer Le Cornec évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur du tourisme. Elle a notamment travaillé chez Look Voyages et Alpitour, où elle a participé au lancement de la marque Bravo Club en 2017. Elle a ensuite rejoint Fram en tant que directrice des ventes.
Avant sa nomination chez Top of Travel, elle occupait le poste de directrice commerciale du réseau chez Carrefour Voyages.
Jennifer Le Cornec évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur du tourisme. Elle a notamment travaillé chez Look Voyages et Alpitour, où elle a participé au lancement de la marque Bravo Club en 2017. Elle a ensuite rejoint Fram en tant que directrice des ventes.
Avant sa nomination chez Top of Travel, elle occupait le poste de directrice commerciale du réseau chez Carrefour Voyages.
Autres articles
-
Familles, duos : Top of Travel lance ses offres pour l'été 2026
-
Patrick Barbe-Labarthe (ex-Univairmer) rebondit chez Top of Travel
-
Top of Travel : Olivier Velter quitte la direction commerciale
-
Clubs de vacances : des concepts de plus en plus segmentés pour répondre aux enjeux B2B
-
Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026