Top of Travel : Jennifer Le Cornec, nouvelle directrice commerciale

Top of Travel annonce la nomination de Jennifer Le Cornec au poste de directrice commerciale. Elle succède à Patrick Barbe Labarthe.



Jennifer Le Cornec évolue depuis plus de 25 ans dans le secteur du tourisme. Elle a notamment travaillé chez Look Voyages et Alpitour, où elle a participé au lancement de la marque Bravo Club en 2017. Elle a ensuite rejoint Fram en tant que directrice des ventes.



Avant sa nomination chez Top of Travel, elle occupait le poste de directrice commerciale du réseau chez Carrefour Voyages.