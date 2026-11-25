Déjà fragilisée par le modèle économique peu rentable de la distribution aérienne en BtoC, la concurrence des acteurs globaux sur l'achat de mots-clés et sa forte dépendance aux métamoteurs de recherche du tourisme, Kiwi.com ressort ébranlé du Covid.



Sa levée de fonds en 2022, de près de 200 millions d'euros, n'y a rien changé.



Ses effectifs ont été fortement réduits, pour passer de 2 700 à 1 200. Son chiffre d'affaires,qui était sans doute plutôt son volume d'affaires, atteignait alors, en 2022, 260 millions de dollars, pour des pertes de 21 millions de dollars.



Le redressement financier opéré en 2023 ne sera qu'un épiphénomène.



" La structure avec laquelle nous opérons depuis de nombreuses années, qui comprend des personnes compétentes et talentueuses, a été mise en place pour soutenir le modèle d’affaires transactionnel qui convenait à Kiwi.com et au marché à l’époque.



Le marché dans lequel nous opérons est maintenant très différent et notre activité et notre produit ont changé et continuent de changer, ce qui implique de prendre les mesures nécessaires qui nous aideront à maintenir une entreprise saine et prospère à long terme, " a analysé son PDG de toujours.



Faisant face à une croissance au ralenti et aussi à de l'argent beaucoup moins facilement disponible en Europe pour l'écosystème technologique, Kiwi.com est revenue sur terre.



En 2025, la société de technologie du voyage a bouclé un exercice en baisse de l'ordre de 6 %, en raison de la chute des prix des billets d'avion.