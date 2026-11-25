C'est un coup de tonnerre dans l'univers de la tech européenne du voyage.
Nous venons d'apprendre qu'Expedia a conclu un accord pour acquérir Kiwi.com. L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2027.
Le montant n'a pas été dévoilé, mais il y a maintenant huit ans, le fonds d'investissement General Atlantic avait fait l'acquisition d'une participation majoritaire de près de 51 % dans la start-up tchèque.
L'opération s'élevait alors à 116,5 millions d'euros, valorisant l'entreprise à succès d'alors autour de 200 millions d'euros.
Il faut dire qu'à cette époque Kiwi.com faisait beaucoup parler d'elle.
La jeune pousse qui s'appelait initialement Skypicker a été fondée en 2012 par Oliver Dlouhý. Puis en mars 2016, elle change de nom pour prendre celui que nous connaissons principalement en Europe. Elle achète le nom de domaine Kiwi.com pour 800 000 dollars.
Ce changement doit alors refléter les aspirations et ambitions nouvelles de l'entreprise.
"Nous voulions quelque chose d'unique et de totalement clair, un mot identique dans toutes les langues – orthographié et prononcé de la même manière," confiait alors Oliver Dlouhý à Phocuswire.
Outre un fort développement à l'international, il souhaitait surtout développer le package dynamique, donc ne plus seulement vendre des vols finalement très peu rémunérateurs.
Nous venons d'apprendre qu'Expedia a conclu un accord pour acquérir Kiwi.com. L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2027.
Le montant n'a pas été dévoilé, mais il y a maintenant huit ans, le fonds d'investissement General Atlantic avait fait l'acquisition d'une participation majoritaire de près de 51 % dans la start-up tchèque.
L'opération s'élevait alors à 116,5 millions d'euros, valorisant l'entreprise à succès d'alors autour de 200 millions d'euros.
Il faut dire qu'à cette époque Kiwi.com faisait beaucoup parler d'elle.
La jeune pousse qui s'appelait initialement Skypicker a été fondée en 2012 par Oliver Dlouhý. Puis en mars 2016, elle change de nom pour prendre celui que nous connaissons principalement en Europe. Elle achète le nom de domaine Kiwi.com pour 800 000 dollars.
Ce changement doit alors refléter les aspirations et ambitions nouvelles de l'entreprise.
"Nous voulions quelque chose d'unique et de totalement clair, un mot identique dans toutes les langues – orthographié et prononcé de la même manière," confiait alors Oliver Dlouhý à Phocuswire.
Outre un fort développement à l'international, il souhaitait surtout développer le package dynamique, donc ne plus seulement vendre des vols finalement très peu rémunérateurs.
Kiwi.com visait l'international et 1,5 milliard de chiffre d'affaires
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Quelques jours après son rachat par le fonds new-yorkais, nous avions interrogé Gilles Karlé, le responsable du développement de Kiwi.com.
La start-up tchèque comptait alors 2 700 employés, voyait chaque jour entre 30 000 et 40 000 sièges réservés et visait 1,5 milliard d'euros de volume d'affaires en 2019.
"Nous ne nous portons pas trop mal. Après, notre activité est très axée sur l'international. L'Europe représente 30 % de notre chiffre d'affaires, devant l'Amérique du Nord, puis le reste du monde.
Le transport, cela reste notre cœur de métier, maintenant les passagers ont besoin de services additionnels. Nous développons ces services avec des partenariats stratégiques, plutôt qu'avec nos propres ressources.
Notre objectif est de construire un écosystème autour du monde du voyage et de la consommation des produits liés aux voyages. Nous n'allons pas nous arrêter au transport," nous partageait le responsable français.
Le monde tournait rond et le voyage était alors en pleine croissance.
General Atlantic débarquait pour accélérer le développement de la start-up à l'international et notamment en Chine. De plus, elle devait accélérer son développement technologique, grâce à son armée de 400 ingénieurs.
L'enjeu était non seulement de répondre toujours plus vite aux demandes des client, les résultats prenaient alors 3 secondes à s'afficher et devaient, à terme, apparaître instantanément ou presque, mais aussi d'être plus présent dans le BtoB.
Sur le BtoC, très dépendante des métamoteurs, auprès desquels elle réalisait de l'acquisition client, Kiwi.com souhaitait passer beaucoup plus en direct et fournir sa technologie aux principaux acteurs du voyage.
Kiwi.com : un modèle en souffrance et des effectifs divisés par 6 !
Déjà fragilisée par le modèle économique peu rentable de la distribution aérienne en BtoC, la concurrence des acteurs globaux sur l'achat de mots-clés et sa forte dépendance aux métamoteurs de recherche du tourisme, Kiwi.com ressort ébranlé du Covid.
Sa levée de fonds en 2022, de près de 200 millions d'euros, n'y a rien changé.
Ses effectifs ont été fortement réduits, pour passer de 2 700 à 1 200. Son chiffre d'affaires,qui était sans doute plutôt son volume d'affaires, atteignait alors, en 2022, 260 millions de dollars, pour des pertes de 21 millions de dollars.
Le redressement financier opéré en 2023 ne sera qu'un épiphénomène.
"La structure avec laquelle nous opérons depuis de nombreuses années, qui comprend des personnes compétentes et talentueuses, a été mise en place pour soutenir le modèle d’affaires transactionnel qui convenait à Kiwi.com et au marché à l’époque.
Le marché dans lequel nous opérons est maintenant très différent et notre activité et notre produit ont changé et continuent de changer, ce qui implique de prendre les mesures nécessaires qui nous aideront à maintenir une entreprise saine et prospère à long terme," a analysé son PDG de toujours.
Faisant face à une croissance au ralenti et aussi à de l'argent beaucoup moins facilement disponible en Europe pour l'écosystème technologique, Kiwi.com est revenue sur terre.
En 2025, la société de technologie du voyage a bouclé un exercice en baisse de l'ordre de 6 %, en raison de la chute des prix des billets d'avion.
Sa levée de fonds en 2022, de près de 200 millions d'euros, n'y a rien changé.
Ses effectifs ont été fortement réduits, pour passer de 2 700 à 1 200. Son chiffre d'affaires,qui était sans doute plutôt son volume d'affaires, atteignait alors, en 2022, 260 millions de dollars, pour des pertes de 21 millions de dollars.
Le redressement financier opéré en 2023 ne sera qu'un épiphénomène.
"La structure avec laquelle nous opérons depuis de nombreuses années, qui comprend des personnes compétentes et talentueuses, a été mise en place pour soutenir le modèle d’affaires transactionnel qui convenait à Kiwi.com et au marché à l’époque.
Le marché dans lequel nous opérons est maintenant très différent et notre activité et notre produit ont changé et continuent de changer, ce qui implique de prendre les mesures nécessaires qui nous aideront à maintenir une entreprise saine et prospère à long terme," a analysé son PDG de toujours.
Faisant face à une croissance au ralenti et aussi à de l'argent beaucoup moins facilement disponible en Europe pour l'écosystème technologique, Kiwi.com est revenue sur terre.
En 2025, la société de technologie du voyage a bouclé un exercice en baisse de l'ordre de 6 %, en raison de la chute des prix des billets d'avion.
Kiwi.com : Expedia se renforce sur les vols et en BtoB
Le chiffre d'affaires s'est établi à 227 millions d'euros. Dans le même temps, ses pertes sont passées de plus de neuf millions d'euros à 0,6 million d'euros.
Hormis l'exercice 2023 bénéficiaire, tous les autres ont été dans le rouge entre 2019 et 2024. Les pertes accumulées ont atteint 81,9 millions d'euros. Une situation qui a poussé Oliver Dlouhý à opérer des coupes sombres dans les effectifs.
De 2 700 salariés avant la crise sanitaire, l'entreprise est passée à 1 200 à la sortie du Covid. En 2024, la nouvelle restructuration entraîne le départ de 20 % du staff total, puis en janvier dernier, nouvelle coupe dans les effectifs, pour atteindre 450 salariés.
"En janvier dernier, nous avons procédé à une restructuration organisationnelle afin de simplifier nos opérations et d'accélérer considérablement la prise de décision. Cela a également favorisé d'autres innovations," commentait dans le média tchèque e15 le PDG de Kiwi.com.
L'intelligence artificielle aurait donc été grandement déployée, permettant, selon ce dernier, d'augmenter de 80 % le nombre de ses réservations et de générer une croissance à deux chiffres de ses ventes en début d'année 2026.
Expedia met donc la main sur une entreprise technologique qui a fortement réduit la voilure pour atteindre un seuil de rentabilité durable.
Une acquisition qui devrait permettre au géant américain, selon Ariane Gorin, sa PDG, de renforcer la marque Expedia, notamment en Europe, mais aussi son activité B2B dans le secteur du transport aérien.
Kiwi, dès 2016, avait développé une activité BtoB, en permettant à tout le monde "de se connecter et d'accéder à l'ensemble de notre contenu, mais aussi à notre technologie," nous dévoilait Gilles Karlé.
La société technologique tchèque est le reflet de son époque. Les rêves de grandeur, nourris par les levées de fonds et les ambitions démesurées sur le marché BtoC, ont finalement percuté la réalité d'un marché aux très faibles marges que personne n'arrive plus vraiment à renverser.
Est-ce que l'IA sera le prochain game changer de la distribution aérienne ? L'avenir nous le dira.
Hormis l'exercice 2023 bénéficiaire, tous les autres ont été dans le rouge entre 2019 et 2024. Les pertes accumulées ont atteint 81,9 millions d'euros. Une situation qui a poussé Oliver Dlouhý à opérer des coupes sombres dans les effectifs.
De 2 700 salariés avant la crise sanitaire, l'entreprise est passée à 1 200 à la sortie du Covid. En 2024, la nouvelle restructuration entraîne le départ de 20 % du staff total, puis en janvier dernier, nouvelle coupe dans les effectifs, pour atteindre 450 salariés.
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L'intelligence artificielle aurait donc été grandement déployée, permettant, selon ce dernier, d'augmenter de 80 % le nombre de ses réservations et de générer une croissance à deux chiffres de ses ventes en début d'année 2026.
Expedia met donc la main sur une entreprise technologique qui a fortement réduit la voilure pour atteindre un seuil de rentabilité durable.
Une acquisition qui devrait permettre au géant américain, selon Ariane Gorin, sa PDG, de renforcer la marque Expedia, notamment en Europe, mais aussi son activité B2B dans le secteur du transport aérien.
Kiwi, dès 2016, avait développé une activité BtoB, en permettant à tout le monde "de se connecter et d'accéder à l'ensemble de notre contenu, mais aussi à notre technologie," nous dévoilait Gilles Karlé.
La société technologique tchèque est le reflet de son époque. Les rêves de grandeur, nourris par les levées de fonds et les ambitions démesurées sur le marché BtoC, ont finalement percuté la réalité d'un marché aux très faibles marges que personne n'arrive plus vraiment à renverser.
Est-ce que l'IA sera le prochain game changer de la distribution aérienne ? L'avenir nous le dira.