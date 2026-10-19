Expedia Group automatise l’intégration des hébergements en moins de 24 heures

Une fois référencés, les hébergements peuvent accéder aux marques grand public du groupe, notamment Expedia, Hotels.com et Abritel, ainsi qu’à son réseau B2B, qui rassemble plus de 75 000 partenaires et plus de 200 000 agents de voyages.



La distribution peut également s’effectuer via les nouveaux partenariats de voyage reposant sur l’intelligence artificielle agentique.



Selon Expedia Group, sa plateforme a enregistré en moyenne plus d’un milliard de recherches mensuelles en 2025 et plus de 415 millions de nuitées réservées sur l’année.



La solution a été développée avec cinq partenaires de connectivité lors d’une phase pilote : HotelRunner, Yanolja Cloud Solutions, RoomCloud, RateGain et Eviivo.



Pour Chris Hodges, vice-président Global Connectivity & Partner Solutions d’Expedia Group, cette initiative constitue une première étape vers une distribution plus autonome, destinée à réduire les opérations manuelles et à permettre aux partenaires de consacrer davantage de temps au développement de leur activité.