Expedia Group automatise l’intégration des hébergements en moins de 24 heures - Depositphotos.com Auteur MamunSheikh
Expedia Group annonce le lancement d’Autonomous Onboarding, une solution destinée à faciliter l’intégration des hébergements sur sa plateforme.
Ce dispositif permet aux établissements de sélectionner Expedia Group comme canal de distribution depuis leur fournisseur de connectivité, d’accepter le contrat et de publier leur annonce en moins de 24 heures.
L’objectif est de supprimer les étapes d’intégration distinctes et la saisie répétée des mêmes informations. La solution transfère automatiquement les données nécessaires à la configuration de l’établissement, notamment les types de chambres, les tarifs, les photos, les équipements, les modalités de paiement et les disponibilités. Les informations sont ensuite validées par Expedia Group avant la mise en ligne, détaille un communiqué de presse.
Ce dispositif permet aux établissements de sélectionner Expedia Group comme canal de distribution depuis leur fournisseur de connectivité, d’accepter le contrat et de publier leur annonce en moins de 24 heures.
L’objectif est de supprimer les étapes d’intégration distinctes et la saisie répétée des mêmes informations. La solution transfère automatiquement les données nécessaires à la configuration de l’établissement, notamment les types de chambres, les tarifs, les photos, les équipements, les modalités de paiement et les disponibilités. Les informations sont ensuite validées par Expedia Group avant la mise en ligne, détaille un communiqué de presse.
Un accès au réseau B2B et aux réservations via l’IA
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Une fois référencés, les hébergements peuvent accéder aux marques grand public du groupe, notamment Expedia, Hotels.com et Abritel, ainsi qu’à son réseau B2B, qui rassemble plus de 75 000 partenaires et plus de 200 000 agents de voyages.
La distribution peut également s’effectuer via les nouveaux partenariats de voyage reposant sur l’intelligence artificielle agentique.
Selon Expedia Group, sa plateforme a enregistré en moyenne plus d’un milliard de recherches mensuelles en 2025 et plus de 415 millions de nuitées réservées sur l’année.
La solution a été développée avec cinq partenaires de connectivité lors d’une phase pilote : HotelRunner, Yanolja Cloud Solutions, RoomCloud, RateGain et Eviivo.
Pour Chris Hodges, vice-président Global Connectivity & Partner Solutions d’Expedia Group, cette initiative constitue une première étape vers une distribution plus autonome, destinée à réduire les opérations manuelles et à permettre aux partenaires de consacrer davantage de temps au développement de leur activité.
La distribution peut également s’effectuer via les nouveaux partenariats de voyage reposant sur l’intelligence artificielle agentique.
Selon Expedia Group, sa plateforme a enregistré en moyenne plus d’un milliard de recherches mensuelles en 2025 et plus de 415 millions de nuitées réservées sur l’année.
La solution a été développée avec cinq partenaires de connectivité lors d’une phase pilote : HotelRunner, Yanolja Cloud Solutions, RoomCloud, RateGain et Eviivo.
Pour Chris Hodges, vice-président Global Connectivity & Partner Solutions d’Expedia Group, cette initiative constitue une première étape vers une distribution plus autonome, destinée à réduire les opérations manuelles et à permettre aux partenaires de consacrer davantage de temps au développement de leur activité.