La haute saison touristique est lancée à La Réunion

Cette dynamique ne se limite pas au segment MICE : les groupes GIR et les voyageurs FIT sont également au rendez-vous. En coulisses, nos équipes Production, GIR, FIT et Terrain travaillent main dans la main pour coordonner chaque séjour. Cela commence par l’accueil d’un agent de notre équipe Terrain, à notre comptoir Connections situé à la sortie du hall des arrivées, à l’aéroport. L’accueil est personnalisé avec une pochette à son nom contenant une carte touristique, une brochure d’activité, un topoguide et les vouchers pour le séjour. Pour son confort, une bouteille d’eau et une serviette rafraîchissante lui sont également proposées.



À la demande, nous sommes en mesure de lui proposer un panier-cadeau Par la suite, tout au long de son séjour, le voyageur peut compter sur nos équipes pour répondre à ses questions, le conseiller et l'accompagner dans ses besoins : recherche d'un hébergement, réservation d'une activité ou simple demande de renseignement. À chaque étape, nous restons à son écoute et à ses côtés afin de lui garantir une expérience sereine et un séjour de qualité.



Malgré un contexte socio-politique mouvementé, les arrivées se maintiennent et de nouvelles opérations d'envergure se profilent déjà pour le mois de novembre. À La Réunion, l’ensemble de nos clients ne sont nullement dérangés ou impactés par des mouvements sociaux.



Un dynamisme encourageant pour nos services, qui doivent néanmoins composer avec une tendance de plus en plus marquée aux réservations de dernière minute. Anticipation, souplesse et réactivité sont ainsi plus que jamais essentielles pour répondre aux attentes des clients et assurer la réussite de leurs séjours.

