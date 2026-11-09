La haute saison touristique est lancée à La Réunion

IFTM Top Résa Paris : Retour sur un salon à succès
Rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme, l’édition 2026 du salon Top Résa à Paris a accueilli de nombreux acteurs du tourisme réunionnais. L’occasion d’échanger sur les nouvelles tendances touristiques de la destination. À cette occasion, Connections Réunion a répondu présent sur le stand du CRT – Ile de La Réunion. Aline CHAN TIEN, Directrice, était présente aux côtés de Murielle FONTAINE, Responsable Production, et d’ÉRIC COUSYN, Représentant Commercial Groupes et MICE en métropole.
Sur les trois journées de salon, plus de 40 rendez-vous ont été organisés entre Connections Réunion et ses partenaires. Ces rencontres ont renforcé les liens avec nos partenaires, ont favorisé le partage de notre connaissance du terrain et ont permis l’émergence de nouvelles perspectives de collaboration. Dans un contexte socio-politique incertain, les prises de décision tendent toutefois à être plus tardives, et les demandes de last minute se multiplient. Cette évolution invite les professionnels à faire preuve d'agilité et de réactivité afin de saisir les opportunités et de concrétiser de futurs séjours sur mesure.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des partenaires venus à notre rencontre, pour leur confiance, leur disponibilité et la qualité des échanges. Cette édition a confirmé de belles perspectives pour l’avenir.
Haute saison : La Réunion confirme son attractivité malgré un contexte parfois incertain
Dès le mois de septembre, la haute saison s'est lancée avec l'accueil de deux événements MICE d'envergure, réunissant chacun entre 40 et 65 participants dans le cadre de voyages de récompenses. Au programme : rallye en 4x4, exploration de tunnels de lave, canyoning, atelier et déjeuner chez l'habitant, survols en hélicoptères et soirée de gala… Autant d'expériences immersives qui illustrent la richesse des activités incentive proposées sur l'île par Connections Réunion. Avec des séjours qui se sont pratiquement chevauchés, ces opérations ont représenté un véritable défi logistique, mobilisant l'ensemble de nos équipes sur le terrain. La gestion simultanée de groupes de cette envergure démontre tout l’enjeu de la capacité d’adaptation, la réactivité et le savoir-faire dans l’organisation de voyages sur mesures à La Réunion. Ces deux séjours MICE ont été un franc succès, témoignant d’un travail de grande qualité entre Connections Réunion et les prestataires locaux.
Cette dynamique ne se limite pas au segment MICE : les groupes GIR et les voyageurs FIT sont également au rendez-vous. En coulisses, nos équipes Production, GIR, FIT et Terrain travaillent main dans la main pour coordonner chaque séjour. Cela commence par l’accueil d’un agent de notre équipe Terrain, à notre comptoir Connections situé à la sortie du hall des arrivées, à l’aéroport. L’accueil est personnalisé avec une pochette à son nom contenant une carte touristique, une brochure d’activité, un topoguide et les vouchers pour le séjour. Pour son confort, une bouteille d’eau et une serviette rafraîchissante lui sont également proposées.
À la demande, nous sommes en mesure de lui proposer un panier-cadeau Par la suite, tout au long de son séjour, le voyageur peut compter sur nos équipes pour répondre à ses questions, le conseiller et l'accompagner dans ses besoins : recherche d'un hébergement, réservation d'une activité ou simple demande de renseignement. À chaque étape, nous restons à son écoute et à ses côtés afin de lui garantir une expérience sereine et un séjour de qualité.
Malgré un contexte socio-politique mouvementé, les arrivées se maintiennent et de nouvelles opérations d'envergure se profilent déjà pour le mois de novembre. À La Réunion, l’ensemble de nos clients ne sont nullement dérangés ou impactés par des mouvements sociaux.
Un dynamisme encourageant pour nos services, qui doivent néanmoins composer avec une tendance de plus en plus marquée aux réservations de dernière minute. Anticipation, souplesse et réactivité sont ainsi plus que jamais essentielles pour répondre aux attentes des clients et assurer la réussite de leurs séjours.
À la demande, nous sommes en mesure de lui proposer un panier-cadeau Par la suite, tout au long de son séjour, le voyageur peut compter sur nos équipes pour répondre à ses questions, le conseiller et l'accompagner dans ses besoins : recherche d'un hébergement, réservation d'une activité ou simple demande de renseignement. À chaque étape, nous restons à son écoute et à ses côtés afin de lui garantir une expérience sereine et un séjour de qualité.
Malgré un contexte socio-politique mouvementé, les arrivées se maintiennent et de nouvelles opérations d'envergure se profilent déjà pour le mois de novembre. À La Réunion, l’ensemble de nos clients ne sont nullement dérangés ou impactés par des mouvements sociaux.
Un dynamisme encourageant pour nos services, qui doivent néanmoins composer avec une tendance de plus en plus marquée aux réservations de dernière minute. Anticipation, souplesse et réactivité sont ainsi plus que jamais essentielles pour répondre aux attentes des clients et assurer la réussite de leurs séjours.
Les mille couleurs de l’été austral
Outre la haute saison touristique, de novembre à fin avril, La Réunion entre dans l'été austral : une saison chaude et humide où les températures grimpent et la végétation s'épanouit. Cette période s'accompagne également de précipitations plus fréquentes et d'un risque cyclonique existant, généralement entre janvier et mars. Un paramètre à prendre en compte dans la préparation des séjours, sans oublier que les contrastes climatiques de l'île permettent de varier les expériences au fil des journées.
C'est aussi une période propice à la découverte de La Réunion dans tous ses aspects. Les températures chaudes invitent à la baignade et au snorkeling dans les lagons et à la découverte des paysages depuis les sentiers, dans les airs ou en mer.
Dans l’Ouest, les activités en mer sont possibles depuis la ville du Port, et sa Darse de Plaisance, Saint-Gilles-Les-Bains et La Saline les Bains. De la sortie catamaran au kayak transparent, en passant par la plongée ou le jet-ski, la saison estivale se prête à de multiples activités.
Dans les airs, survols en hélicoptère, parapente et paraplane offrent des points de vue spectaculaires sur les paysages
Dans l’Ouest, les activités en mer sont possibles depuis la ville du Port, et sa Darse de Plaisance, Saint-Gilles-Les-Bains et La Saline les Bains. De la sortie catamaran au kayak transparent, en passant par la plongée ou le jet-ski, la saison estivale se prête à de multiples activités.
Dans les airs, survols en hélicoptère, parapente et paraplane offrent des points de vue spectaculaires sur les paysages
Contact
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale
aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
>> Connections Réunion dans l'Annuaire DESTIMAG
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