Ski 2026-2027 : télécabines, karts sur neige et drones, toutes les nouveautés des stations françaises !

Plusieurs stations profitent de la saison 2026-2027 pour faire évoluer leurs infrastructures. Montgenevre - DepositPhotos.com, gattophotos
La saison hivernale 2026-2027 se prépare dans les massifs français.
Des Alpes du Nord aux Alpes du Sud, en passant par le Jura et l’Isère, les stations annoncent des investissements dans leurs domaines skiables, mais aussi de nouvelles activités pour diversifier leur offre.
Si le ski reste au cœur de leur proposition, les destinations mettent également en avant le bien-être, la gastronomie, le patrimoine et les expériences en pleine nature.
Plusieurs rendez-vous sportifs et culturels viendront compléter les programmes. Tour d’horizon des principales nouveautés annoncées pour cet hiver.
Des Alpes du Nord aux Alpes du Sud, en passant par le Jura et l’Isère, les stations annoncent des investissements dans leurs domaines skiables, mais aussi de nouvelles activités pour diversifier leur offre.
Si le ski reste au cœur de leur proposition, les destinations mettent également en avant le bien-être, la gastronomie, le patrimoine et les expériences en pleine nature.
Plusieurs rendez-vous sportifs et culturels viendront compléter les programmes. Tour d’horizon des principales nouveautés annoncées pour cet hiver.
De nouveaux équipements et des domaines qui évoluent
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Plusieurs stations profitent de la saison 2026-2027 pour faire évoluer leurs infrastructures.
En Haute-Savoie, Chamonix-Mont-Blanc doit ouvrir le premier tronçon de la nouvelle télécabine des Grands Montets, entre Argentière et le plateau de Lognan.
Aux Contamines-Montjoie, une nouvelle télécabine facilitera l’accès au plateau des Tappes et renforcera l’accessibilité du domaine. À l’échelle du département, la destination compte 42 stations, 11 domaines skiables et 2 200 km de pistes alpines.
Dans les Alpes du Sud, Pra Loup annonce l’ouverture de la piste rouge La Sereigner, destinée aux skieurs à la recherche d’une descente plus technique. Le Petit Domaine s’agrandit également : 14 des 19 remontées mécaniques de la station y seront accessibles. L’itinéraire des P’tits Loups rejoint ce secteur et part désormais du sommet du Péguiéou, à 2 479 mètres d’altitude. Un nouveau belvédère et un espace de détente près des Cabanes de Bergers complètent les aménagements. Le domaine skiable ouvrira le 12 décembre, avec une préouverture les 5 et 6 décembre 2026.
À Val Thorens, la saison s’étendra du 21 novembre 2026 au 2 mai 2027. La station poursuit notamment le déploiement de technologies au service de la sécurité. Après une première expérimentation d’un drone autonome sur un secteur hors-piste, un second appareil doit être installé cet hiver. Dans la vallée des Belleville, ces équipements permettent notamment de surveiller les zones fréquentées et d’appuyer les équipes de secours. La station annonce également de nouvelles expériences de glisse et des aménagements pour les visiteurs.
Aux Sybelles, le domaine qui relie La Toussuire, Saint-Sorlin-d’Arves, Les Bottières, Saint-Jean-d’Arves et Le Corbier annonce des évolutions concernant les remontées mécaniques et la neige de culture. Le domaine compte 127 pistes balisées, 61 remontées mécaniques et 638 enneigeurs, sur 393 hectares. Une résidence premium et de nouvelles expériences sont également annoncées, ainsi qu’une mascotte dont le dévoilement est prévu à Noël. Les détails techniques de ces projets ne sont toutefois pas précisés dans les éléments transmis.
En Haute-Savoie, Chamonix-Mont-Blanc doit ouvrir le premier tronçon de la nouvelle télécabine des Grands Montets, entre Argentière et le plateau de Lognan.
Aux Contamines-Montjoie, une nouvelle télécabine facilitera l’accès au plateau des Tappes et renforcera l’accessibilité du domaine. À l’échelle du département, la destination compte 42 stations, 11 domaines skiables et 2 200 km de pistes alpines.
Dans les Alpes du Sud, Pra Loup annonce l’ouverture de la piste rouge La Sereigner, destinée aux skieurs à la recherche d’une descente plus technique. Le Petit Domaine s’agrandit également : 14 des 19 remontées mécaniques de la station y seront accessibles. L’itinéraire des P’tits Loups rejoint ce secteur et part désormais du sommet du Péguiéou, à 2 479 mètres d’altitude. Un nouveau belvédère et un espace de détente près des Cabanes de Bergers complètent les aménagements. Le domaine skiable ouvrira le 12 décembre, avec une préouverture les 5 et 6 décembre 2026.
À Val Thorens, la saison s’étendra du 21 novembre 2026 au 2 mai 2027. La station poursuit notamment le déploiement de technologies au service de la sécurité. Après une première expérimentation d’un drone autonome sur un secteur hors-piste, un second appareil doit être installé cet hiver. Dans la vallée des Belleville, ces équipements permettent notamment de surveiller les zones fréquentées et d’appuyer les équipes de secours. La station annonce également de nouvelles expériences de glisse et des aménagements pour les visiteurs.
Aux Sybelles, le domaine qui relie La Toussuire, Saint-Sorlin-d’Arves, Les Bottières, Saint-Jean-d’Arves et Le Corbier annonce des évolutions concernant les remontées mécaniques et la neige de culture. Le domaine compte 127 pistes balisées, 61 remontées mécaniques et 638 enneigeurs, sur 393 hectares. Une résidence premium et de nouvelles expériences sont également annoncées, ainsi qu’une mascotte dont le dévoilement est prévu à Noël. Les détails techniques de ces projets ne sont toutefois pas précisés dans les éléments transmis.
Le hors-ski prend de nouvelles formes
Au-delà des remontées et des pistes, les destinations multiplient les propositions pour diversifier les séjours.
En Isère, le programme hivernal met notamment en avant des activités qui sortent des pratiques habituelles. À Chamrousse, cinq pistes de ski alpin éclairées permettent de skier en soirée, tandis que des séances de « Snowga » associent yoga et environnement enneigé.
Aux 2 Alpes, l’expérience Sunset 3200 propose de rejoindre les terrasses du restaurant Le 3200 à 3 200 mètres d’altitude pour profiter du coucher du soleil.
À Vaujany, les skieurs peuvent participer à l’expérience « Premières Traces » aux côtés des pisteurs, avant l’ouverture du domaine au public.
Le territoire Belledonne-Chartreuse mise également sur plusieurs activités accessibles à différents publics. Aux 7 Laux, un MountainCart sur neige fait son apparition : installé dans un kart tout-terrain à trois roues, le pratiquant descend une piste sans moteur. La station propose aussi les soirées « Sunset Pincerie », organisées les jeudis des vacances scolaires, avec après-ski musical, descente aux flambeaux et feu d’artifice.
Au Col de Marcieu, l’espace ludique rassemble luge, snow-tubing et snake-gliss. Pour les amateurs de pratiques nordiques, le domaine de Beldina, aux 7 Laux, propose une quinzaine de kilomètres de pistes de ski de fond, tandis que le Barioz privilégie les parcours en pleine nature.
À Val Thorens, le Mountain Kart Xperience permet de dévaler les pistes sur un kart trois roues adapté à la neige. La station met aussi en avant la Luge Cosmojet, longue de 5 km, des sessions de snowtubing et la tyrolienne La Bee, qui propose un parcours de 1 800 mètres au-dessus du domaine skiable. L’offre familiale évolue également avec l’ouverture d’un Kids Club à l’hôtel Koh-I Nor, tandis que le restaurant étoilé Les Explorateurs prévoit cinq masterclass culinaires avec le chef Camille Vallet à partir du 15 décembre.
Les expériences de bien-être occupent une place croissante dans les propositions de la Savoie. À Courchevel, les « Circuits en Liberté » associent notamment raquettes, randonnée, yoga, Pilates et sophrologie. À Méribel, les « Matins Ressources » et « Crépuscules de la Montagne » combinent bain de forêt, respiration, yoga et marche lente dans la réserve naturelle du Plan de Tuéda.
À Aussois, une marche régénérante réunit yogathérapie, Qi Gong et méditation. Aux Menuires, l’événement Yogiski, programmé du 4 au 9 avril 2027, prévoit une randonnée en raquettes jusqu’au refuge du Lac du Lou, suivie d’une séance de hatha yoga.
Les Montagnes du Jura développent elles aussi une approche mêlant activité physique et ressourcement. Ski alpin, ski nordique, raquettes et randonnée composent l’offre hivernale de Monts Jura, à proximité du lac Léman. Le territoire met également en avant des expériences autour du trail, du yoga et de la fabrication artisanale de skis.
En Isère, le programme hivernal met notamment en avant des activités qui sortent des pratiques habituelles. À Chamrousse, cinq pistes de ski alpin éclairées permettent de skier en soirée, tandis que des séances de « Snowga » associent yoga et environnement enneigé.
Aux 2 Alpes, l’expérience Sunset 3200 propose de rejoindre les terrasses du restaurant Le 3200 à 3 200 mètres d’altitude pour profiter du coucher du soleil.
À Vaujany, les skieurs peuvent participer à l’expérience « Premières Traces » aux côtés des pisteurs, avant l’ouverture du domaine au public.
Le territoire Belledonne-Chartreuse mise également sur plusieurs activités accessibles à différents publics. Aux 7 Laux, un MountainCart sur neige fait son apparition : installé dans un kart tout-terrain à trois roues, le pratiquant descend une piste sans moteur. La station propose aussi les soirées « Sunset Pincerie », organisées les jeudis des vacances scolaires, avec après-ski musical, descente aux flambeaux et feu d’artifice.
Au Col de Marcieu, l’espace ludique rassemble luge, snow-tubing et snake-gliss. Pour les amateurs de pratiques nordiques, le domaine de Beldina, aux 7 Laux, propose une quinzaine de kilomètres de pistes de ski de fond, tandis que le Barioz privilégie les parcours en pleine nature.
À Val Thorens, le Mountain Kart Xperience permet de dévaler les pistes sur un kart trois roues adapté à la neige. La station met aussi en avant la Luge Cosmojet, longue de 5 km, des sessions de snowtubing et la tyrolienne La Bee, qui propose un parcours de 1 800 mètres au-dessus du domaine skiable. L’offre familiale évolue également avec l’ouverture d’un Kids Club à l’hôtel Koh-I Nor, tandis que le restaurant étoilé Les Explorateurs prévoit cinq masterclass culinaires avec le chef Camille Vallet à partir du 15 décembre.
Les expériences de bien-être occupent une place croissante dans les propositions de la Savoie. À Courchevel, les « Circuits en Liberté » associent notamment raquettes, randonnée, yoga, Pilates et sophrologie. À Méribel, les « Matins Ressources » et « Crépuscules de la Montagne » combinent bain de forêt, respiration, yoga et marche lente dans la réserve naturelle du Plan de Tuéda.
À Aussois, une marche régénérante réunit yogathérapie, Qi Gong et méditation. Aux Menuires, l’événement Yogiski, programmé du 4 au 9 avril 2027, prévoit une randonnée en raquettes jusqu’au refuge du Lac du Lou, suivie d’une séance de hatha yoga.
Les Montagnes du Jura développent elles aussi une approche mêlant activité physique et ressourcement. Ski alpin, ski nordique, raquettes et randonnée composent l’offre hivernale de Monts Jura, à proximité du lac Léman. Le territoire met également en avant des expériences autour du trail, du yoga et de la fabrication artisanale de skis.
Hébergements et nouvelles adresses gourmandes
À Val Thorens, la saison s’étendra du 21 novembre 2026 au 2 mai 2027. Val Thorens - DepositPhotos.com, janoka82
À Val Thorens, plusieurs établissements viennent enrichir l’offre de restauration de la station.
Parmi les nouveautés figurent Le Bouchon Alpin, qui associe spécialités lyonnaises et savoyardes, le Zig Zag Café, premier coffee shop de la station, ainsi que Le Neva, qui mise sur une cuisine française de saison.
À Pra Loup, deux nouvelles adresses font leur apparition : O Manu, restaurant d’altitude privilégiant le fait maison et les produits de son potager, et Le Fruit des Fondues, spécialisé dans les déclinaisons de ce plat traditionnel.
Dans le Pays de Gex-Monts Jura, la destination valorise ses hébergements tournés vers la nature, sa gastronomie et ses produits du terroir, notamment le Comté.
À Valmeinier, les visiteurs pourront découvrir des propositions gourmandes originales, dont des sculptures réalisées à partir de fromages et présentées dans une vitrine pendant la saison.
Parmi les nouveautés figurent Le Bouchon Alpin, qui associe spécialités lyonnaises et savoyardes, le Zig Zag Café, premier coffee shop de la station, ainsi que Le Neva, qui mise sur une cuisine française de saison.
À Pra Loup, deux nouvelles adresses font leur apparition : O Manu, restaurant d’altitude privilégiant le fait maison et les produits de son potager, et Le Fruit des Fondues, spécialisé dans les déclinaisons de ce plat traditionnel.
Dans le Pays de Gex-Monts Jura, la destination valorise ses hébergements tournés vers la nature, sa gastronomie et ses produits du terroir, notamment le Comté.
À Valmeinier, les visiteurs pourront découvrir des propositions gourmandes originales, dont des sculptures réalisées à partir de fromages et présentées dans une vitrine pendant la saison.
Des événements pour rythmer l’hiver
À Vars, Vars en Scène change de format et devient un festival organisé sur trois dates : un DJ set le 5 décembre, un concert gratuit le 12 décembre et un spectacle de grande illusion le 20 décembre.
Aux 7 Laux, La Grande Odyssée Royal Canin fera étape le 12 janvier 2027. La station accueillera également la Rando étoilée le 30 janvier, une sortie nocturne de ski de randonnée à Pipay.
En Haute-Savoie, Avoriaz célébrera ses 60 ans. La saison sera également ponctuée par le retour du Kandahar sur la Verte des Houches, le festival Rock the Pistes dans les Portes du Soleil et le Radio Meuh Circus Festival à La Clusaz.
Dans le Pays de Gex-Monts Jura, l’Ultra Trail des Montagnes du Jura et le Festival de cinéma des 5 Continents compléteront le calendrier des rendez-vous sportifs et culturels.
Aux 7 Laux, La Grande Odyssée Royal Canin fera étape le 12 janvier 2027. La station accueillera également la Rando étoilée le 30 janvier, une sortie nocturne de ski de randonnée à Pipay.
En Haute-Savoie, Avoriaz célébrera ses 60 ans. La saison sera également ponctuée par le retour du Kandahar sur la Verte des Houches, le festival Rock the Pistes dans les Portes du Soleil et le Radio Meuh Circus Festival à La Clusaz.
Dans le Pays de Gex-Monts Jura, l’Ultra Trail des Montagnes du Jura et le Festival de cinéma des 5 Continents compléteront le calendrier des rendez-vous sportifs et culturels.
Des stations engagées dans leur transition
En Savoie, plusieurs domaines font évoluer leurs équipements pour réduire leur impact environnemental.
Valmeinier, La Rosière et le domaine des Arcs-Peisey-Vallandry utilisent notamment du HVO pour alimenter leurs dameuses. À La Plagne et Val-d’Isère, des dameuses 100 % électriques doivent entrer en service cet hiver. Aux Saisies, des équipements GPS permettent de mesurer l’épaisseur du manteau neigeux et d'optimiser la répartition de la neige.
Les nouvelles technologies sont également mobilisées pour renforcer la sécurité.
Dans la vallée des Belleville, des drones autonomes contribuent à la surveillance de certains secteurs et aux opérations de secours. À Méribel-Mottaret, le système IVAQ Finder doit permettre de localiser plus précisément les appareils de recherche de victimes d’avalanche. En Haute-Savoie, la mobilité décarbonée figure aussi parmi les axes de développement, avec notamment le Valléen, une télécabine urbaine à Saint-Gervais.
A lire aussi : Ski : les stations françaises dévoilent leurs dates d’ouverture pour l’hiver 2026-2027
Valmeinier, La Rosière et le domaine des Arcs-Peisey-Vallandry utilisent notamment du HVO pour alimenter leurs dameuses. À La Plagne et Val-d’Isère, des dameuses 100 % électriques doivent entrer en service cet hiver. Aux Saisies, des équipements GPS permettent de mesurer l’épaisseur du manteau neigeux et d'optimiser la répartition de la neige.
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