Ski 2026-2027 : télécabines, karts sur neige et drones, toutes les nouveautés des stations françaises !

Au-delà des remontées et des pistes, les destinations multiplient les propositions pour diversifier les séjours.



En Isère, le programme hivernal met notamment en avant des activités qui sortent des pratiques habituelles. À Chamrousse, cinq pistes de ski alpin éclairées permettent de skier en soirée, tandis que des séances de « Snowga » associent yoga et environnement enneigé.



Aux 2 Alpes, l’expérience Sunset 3200 propose de rejoindre les terrasses du restaurant Le 3200 à 3 200 mètres d’altitude pour profiter du coucher du soleil.



À Vaujany, les skieurs peuvent participer à l’expérience « Premières Traces » aux côtés des pisteurs, avant l’ouverture du domaine au public.



Le territoire Belledonne-Chartreuse mise également sur plusieurs activités accessibles à différents publics. Aux 7 Laux, un MountainCart sur neige fait son apparition : installé dans un kart tout-terrain à trois roues, le pratiquant descend une piste sans moteur. La station propose aussi les soirées « Sunset Pincerie », organisées les jeudis des vacances scolaires, avec après-ski musical, descente aux flambeaux et feu d’artifice.



Au Col de Marcieu, l’espace ludique rassemble luge, snow-tubing et snake-gliss. Pour les amateurs de pratiques nordiques, le domaine de Beldina, aux 7 Laux, propose une quinzaine de kilomètres de pistes de ski de fond, tandis que le Barioz privilégie les parcours en pleine nature.



À Val Thorens, le Mountain Kart Xperience permet de dévaler les pistes sur un kart trois roues adapté à la neige. La station met aussi en avant la Luge Cosmojet, longue de 5 km, des sessions de snowtubing et la tyrolienne La Bee, qui propose un parcours de 1 800 mètres au-dessus du domaine skiable. L’offre familiale évolue également avec l’ouverture d’un Kids Club à l’hôtel Koh-I Nor, tandis que le restaurant étoilé Les Explorateurs prévoit cinq masterclass culinaires avec le chef Camille Vallet à partir du 15 décembre.



Les expériences de bien-être occupent une place croissante dans les propositions de la Savoie. À Courchevel, les « Circuits en Liberté » associent notamment raquettes, randonnée, yoga, Pilates et sophrologie. À Méribel, les « Matins Ressources » et « Crépuscules de la Montagne » combinent bain de forêt, respiration, yoga et marche lente dans la réserve naturelle du Plan de Tuéda.



À Aussois, une marche régénérante réunit yogathérapie, Qi Gong et méditation. Aux Menuires, l’événement Yogiski, programmé du 4 au 9 avril 2027, prévoit une randonnée en raquettes jusqu’au refuge du Lac du Lou, suivie d’une séance de hatha yoga.



Les Montagnes du Jura développent elles aussi une approche mêlant activité physique et ressourcement. Ski alpin, ski nordique, raquettes et randonnée composent l’offre hivernale de Monts Jura, à proximité du lac Léman. Le territoire met également en avant des expériences autour du trail, du yoga et de la fabrication artisanale de skis.