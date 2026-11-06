Séjours linguistiques : l’immersion en France progresse

« Ce qui était auparavant une solution assez ponctuelle et de niche est devenu une véritable possibilité de séjour à part entière

Leur part atteinten 2026.», observe, déléguée générale de l’UNOSEL. La demande concerne aussi les adultes :accueille environpar an surparticipants.Les organismes diversifient également leurs formats, avec des activités sportives, du théâtre, des jeux et des mises en situation professionnelle.