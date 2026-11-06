Séjours linguistiques : l’immersion en France progresse

La France représente 17% des séjours linguistiques consacrés à l’apprentissage de l’anglais - DepositPhotos.com, Maksym Yemelyanov
Les séjours linguistiques en France gagnent du terrain.
Longtemps associés aux départs à l’étranger, les formats immersifs sur le territoire français répondent aux attentes des familles en matière de proximité, de coût et d’encadrement, indique l'UNOSEL dans un communiqué.
La France se positionne désormais comme la deuxième destination pour apprendre l’anglais, derrière le Royaume-Uni.
En 2021, en pleine pandémie, les séjours d’anglais en France représentaient 55% des séjours linguistiques recensés par l’UNOSEL.
Longtemps associés aux départs à l’étranger, les formats immersifs sur le territoire français répondent aux attentes des familles en matière de proximité, de coût et d’encadrement, indique l'UNOSEL dans un communiqué.
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En 2021, en pleine pandémie, les séjours d’anglais en France représentaient 55% des séjours linguistiques recensés par l’UNOSEL.
Une offre qui se diversifie
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Leur part atteint 17% en 2026. « Ce qui était auparavant une solution assez ponctuelle et de niche est devenu une véritable possibilité de séjour à part entière », observe Sabine Bonnaud, déléguée générale de l’UNOSEL.
La demande concerne aussi les adultes : Châteaux des Langues accueille environ 350 adultes par an sur 450 participants.
Les organismes diversifient également leurs formats, avec des activités sportives, du théâtre, des jeux et des mises en situation professionnelle.
A lire aussi : Voyages scolaires, séjours linguistiques : le secteur se transforme en profondeur
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