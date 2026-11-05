Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous L'interview de Frédérique Lapeyre-Gariglio, rédactrice en chef du Membership Club by TourMaG

Fondée il y a dix ans, Mômes Trotteurs, dirigée par Frédérique Lapeyre-Gariglio, est spécialisée dans les voyages scolaires sur-mesure. Composée de cinq personnes, l’entreprise familiale basée à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) accompagne les établissements publics et privés en France et à l’étranger, avec l’ambition de rendre le voyage accessible à tous.



Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 5 Novembre 2026 à 07:31

TourMaG - Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et la manière dont vous avez eu l'idée de lancer Mômes Trotteurs ?







Par la suite, j'ai intégré Air France au sein de l'aéroport d'Avignon. La structure était quand même beaucoup plus petite, mais elle m'a permis d'avoir une vision plus globale de ce qu'était le transport aérien et les différents services associés. J'ai ensuite intégré une agence traditionnelle, individuelle, dans laquelle je commercialisais des produits déjà packagés.



J'ai vite compris que ce n'était pas du tout ce que je recherchais. À cette époque, Internet émergeait, j'ai donc essayé de dépackager au maximum et construit les voyages que l'on me demandait. Cela a été une véritable révélation et le point de départ de la création des Mômes Trotteurs. Frédérique Lapeyre-Gariglio : En 1994, j'ai eu la chance d'intégrer la compagnie Air Littoral, où j'étais agent d'escale à l'aéroport de Marseille. Cela a été une première rencontre avec le tourisme et cela a été tout de suite une évidence. L'atmosphère, l'ambiance collaient à toutes mes attentes.Par la suite, j'ai intégré Air France au sein de l'aéroport d'Avignon. La structure était quand même beaucoup plus petite, mais elle m'a permis d'avoir une vision plus globale de ce qu'était le transport aérien et les différents services associés. J'ai ensuite intégré une agence traditionnelle, individuelle, dans laquelle je commercialisais des produits déjà packagés.J'ai vite compris que ce n'était pas du tout ce que je recherchais. À cette époque, Internet émergeait, j'ai donc essayé de dépackager au maximum et construit les voyages que l'on me demandait. Cela a été une véritable révélation et le point de départ de la création des Mômes Trotteurs.

Mômes Trotteurs couvre le monde en entier TourMaG - Comment en êtes-vous venue au voyage scolaire, parce que c'est quand même la spécialité de votre entreprise ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : j'ai choisi le voyage scolaire parce que c'est ce que nous pouvons semer comme petite graine, auprès des jeunes enfants qui seront les adultes de demain.



C'est profondément ce qui m'anime dans le fait d'avoir choisi les élèves plutôt que les adultes.



TourMaG - Comment fonctionnez-vous ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Nous travaillons principalement avec les établissements scolaires, publics comme privés, notamment les collèges et les lycées.



Pour le secteur public, nous répondons aux appels d’offres publiés sur une plateforme dédiée. Dans le privé, nous nous appuyons davantage sur une clientèle fidèle, qui nous sollicite à nouveau chaque année.

TourMaG - Dans le voyage scolaire, nous pouvons avoir parfois l'image des enfants qui vont visiter Paris, mais finalement il y a aussi des voyages long-courriers. Quelles sont les destinations que vous proposez ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Le voyage scolaire n'est plus du tout ce qu'il était quand nous étions jeunes, c'est-à-dire un périmètre géographique assez restreint, mais il a dépassé les frontières bien au-delà de la France, de l'Europe, parce qu'il devient mondial.



Nous envoyons des jeunes au Japon, en Amérique du Sud, en Islande... Dans le monde entier.



TourMaG - Ce sont les professeurs qui choisissent ? Mettent-ils en place un programme pédagogique autour de ces voyages ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Oui, tout à fait. A l'origine de la demande, il y a un projet pédagogique. Et à partir de ce projet-là, ils associent une destination et nous, nous travaillons conjointement à la construction de ce programme et à la réalisation du voyage.



TourMaG - Faire voyager des jeunes à l'autre bout du monde, ce n'est pas anodin. J'imagine que c'est quand même une responsabilité vis-à-vis des parents, des établissements scolaires. Comment arrivez-vous à instaurer un lien de confiance ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : La responsabilité est identique lorsque j'envoie un groupe en Italie, en Espagne, en Islande ou à l'autre bout du monde. J'ai la même rigueur sur chaque élément qui construit le voyage.



La qualité sera la même pour un voyage au Japon ou pour un voyage en Italie. Je travaille avec des partenaires qui sont fiables tout au long de cette chaîne.

Mômes Trotteurs a décroché l'agrément Eramus + TourMaG - Quelles sont les destinations qui sont en tendance ? Est-ce qu'il y a des destinations qui émergent ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Il y a toujours une très forte demande sur les pays classiques, comme l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Une des spécificités des Mômes Trotteurs, c'est de sortir de ces destinations-là.



Nous avons tendance à proposer des destinations plus atypiques. Nous avons de nouvelles demandes qui correspondent tout à fait à ce que nous sommes en capacité de faire comme, par exemple, le Maroc, la Turquie et l'Égypte. Ce sont des destinations, actuellement, qui sortent un petit peu du lot.



Ces destinations apportent une ouverture d'esprit qui est complètement différente parce qu'elles se confrontent avec des cultures qui peuvent être complètement différentes, une religion complètement différente, un mode de vie différent. Se confronter à la différence, c'est la plus belle chose que nous pouvons offrir aux élèves.



TourMaG - Vous proposez également des séjours Erasmus+. De quoi il s'agit ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Effectivement, nous avons reçu l'agrément Erasmus+, pour organiser ce type de voyage. C'est très demandé en ce moment. Il permet aux établissements scolaires de pouvoir avoir une rencontre avec un autre établissement scolaire du pays.



C'est soit un échange simplement de partage de cours ou alors cela peut aller plus loin quand les élèves sont hébergés chez les correspondants.



L'avantage, c'est qu'Erasmus+, par le biais de l'Europe, octroie une bourse parfois assez importante aux établissements scolaires. Ils peuvent ensuite partager cette subvention selon les destinations. Il y a deux possibilités, soit les établissements scolaires font avec cette enveloppe et ne demandent pas de participation aux familles.



Cela met tout le monde sur un pied d'égalité et cela permet à tous les élèves de pouvoir voyager. Soit ils demandent une légère participation, ce qui fait que nous pouvons avoir des projets qui sont un petit peu plus fournis, avec des prestations un peu plus importantes.



TourMaG - Vous travaillez également avec le système des correspondants.



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Oui, c'est ce que l'on appelle les appariments. Cela se fait de plus en plus, notamment aux États-Unis ou même en Asie.



Les établissements scolaires ont à leur charge de trouver d'autres écoles à l'étranger. Ils trouvent un partenaire et avant d'arriver sur ce lieu-là, ils vont faire une visite complémentaire, par exemple outre-Atlantique, ils vont s'arrêter trois, quatre jours à New York. Le rôle de Mômes Trotteurs est de s'occuper de cette partie logistique.



Nous réalisons la partie visites et hébergement sur New York. Et après, les enfants intègrent le séjour chez les correspondants.

Du transport sec au voyage sur-mesure TourMaG - Vous proposez des voyages sur mesure aux établissements scolaires, mais vous proposez aussi le transport sec.



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Oui, tout à fait, parce que justement, dans le cadre d'échanges, les établissements peuvent nous solliciter pour simplement un billet d'avion, mais également un billet de train, que ce soit en France ou en Europe. Nous avons vraiment un service à la carte : soit le client nous demande un package transport, visite et hébergement, soit qu'une partie, soit uniquement des visites, soit qu'un hébergement. Nous sommes vraiment à l'écoute des demandes sur-mesure.



TourMaG - Dans la profession, nous parlons beaucoup de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous y êtes mis et comment ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Alors, s'y mettre, oui, parce que je crois que nous sommes au tout au moins obligés d'en avoir quelques connaissances.



Pour nous, l'IA nous aide simplement dans notre travail au quotidien pour nous faire gagner du temps, mais absolument pas du tout pour la construction des voyages et encore moins pour les échanges que nous pouvons avoir avec les professeurs, parce que nous travaillons vraiment dans l'humain.



Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un rapport direct avec les professeurs.



TourMaG - Donc, en back-office, oui, mais dans la relation, non.



Frédérique Lapeyre-Gariglio : C'est tout à fait cela. Pour le coup, vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Voilà, elle s'arrête là, notre responsabilité dans cette utilisation de l'IA.

"Ce qui freine principalement en ce moment, c'est la question du pouvoir d'achat" TourMaG - Il y a eu le Covid en 2020, cela a impacté tout le secteur du voyage, mais quand même, le voyage scolaire a été particulièrement touché. On se rappelle qu'il y avait eu, à un moment donné, une interdiction de voyager. Alors, depuis 2020, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur des voyages scolaires ? Est-ce qu'il y a eu l'effet « revenge travel » comme on a pu le constater, on va dire, dans le secteur du tourisme ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : En effet, post-Covid, il y a eu un engouement comme pour les voyages individuels. Je crois que nous avons été tous bridés de ne pas pouvoir sortir. Il y a eu vraiment une très forte demande.



Au départ, tout le monde a resserré un petit peu le choix des destinations, par exemple, les voyages en Grèce étaient reportés en Provence romaine.



Puis, petit à petit, cela s'est vraiment ouvert, et ouvert de façon exponentielle avec, pour notre part, un développement des voyages en Chine, par exemple, ou en Asie, que nous n'avions pas auparavant.



TourMaG - Actuellement, est-ce que le contexte actuel vous impacte ? Est-ce que vous sentez les établissements réticents ou pas forcément ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Il y a certaines destinations qui peuvent un petit peu poser problème. Par exemple, les voyages en Turquie, bien qu'au niveau sécuritaire, il n'y ait pas de problème particulier. Malgré ces réticences, nous arrivons à passer d'une destination à une autre.



Ce qui freine principalement en ce moment, c'est la question du pouvoir d'achat. Nous sentons que certains établissements scolaires ont un peu de mal à remplir les autocars. Il faut adapter un peu plus les budgets par rapport aux demandes. Et même certains voyages ne se concrétisent pas.



TourMaG - Est-ce que vous avez une crainte par rapport au mouvement étudiant ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Non, pas forcément. Globalement, dans le tourisme, depuis l'histoire du tourisme, nous sommes toujours arrivés à passer entre les gouttes ou à aller dans un autre endroit quand les destinations étaient bouchées.



Je ne pense pas qu'il y aura une incidence à long terme.



TourMaG - Mômes Trotteurs a 10 ans, comment voyez-vous l'entreprise dans les dix prochaines années ? Est-ce que vous avez des ambitions et des développements à venir ?



Frédérique Lapeyre-Gariglio : Notre ADN et notre ambition pour l’avenir, c’est de continuer à rendre le voyage accessible à tous. Pendant longtemps, les voyages scolaires ont surtout été proposés aux établissements qui dispensaient des cursus généraux.



Grâce aux programmes Erasmus+, mais aussi à des offres adaptées aux petits effectifs et aux appariements entre établissements, nous souhaitons ouvrir vraiment ces opportunités au plus grand nombre.

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