Chicago élue meilleure grande ville des États-Unis pour la 10e année

En 2025, Chicago a accueillide visiteurs, qui ont généréde dollars de dépenses et contribué au soutien deemplois locaux.La ville a également enregistré plus deliées au tourisme sur l'année.Chicago entend par ailleurs renforcer son attractivité tout au long de l'année, avec une programmation culturelle, des festivals, des marchés saisonniers et des animations hivernales.La destination mise aussi sur le, avec des infrastructures comme le centre de congrès McCormick Place, Navy Pier, deux grands aéroports et une offre hôtelière importante.Pour les voyageurs français, plusieurs compagnies aériennes desservent Chicago au départ de Paris :