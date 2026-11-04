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Chicago élue meilleure grande ville des États-Unis pour la 10e année

La destination confirme son attractivité touristique


Pour la dixième année consécutive, Chicago a été élue « Meilleure Grande Ville des États-Unis » par les lecteurs de Condé Nast Traveler. En 2025, la ville a accueilli 56,8 millions de visiteurs, générant 21,5 milliards de dollars de dépenses touristiques.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 16:05

Chicago a été élue meilleure grande ville des États-Unis pour la 10e année consécutive - DepositPhotos.com, rabbit75_dep
Chicago a été élue meilleure grande ville des États-Unis pour la 10e année consécutive - DepositPhotos.com, rabbit75_dep
Attitude Hotels
Chicago décroche une nouvelle fois le titre de « Meilleure Grande Ville des États-Unis » dans le cadre des Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler.

Elle devient ainsi la première et seule ville à recevoir cette distinction dix années consécutives, depuis sa première victoire en 2017.

Près de 800 000 réponses ont été recueillies pour cette édition 2026.

Le classement récompense notamment l'offre culturelle, gastronomique et événementielle de la destination, ainsi que son architecture et la diversité de ses quartiers.

56,8 millions de visiteurs en 2025

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En 2025, Chicago a accueilli 56,8 millions de visiteurs, qui ont généré 21,5 milliards de dollars de dépenses et contribué au soutien de 135 360 emplois locaux.

La ville a également enregistré plus de 2 100 créations d'emplois liées au tourisme sur l'année.

Chicago entend par ailleurs renforcer son attractivité tout au long de l'année, avec une programmation culturelle, des festivals, des marchés saisonniers et des animations hivernales.

La destination mise aussi sur le tourisme d'affaires, avec des infrastructures comme le centre de congrès McCormick Place, Navy Pier, deux grands aéroports et une offre hôtelière importante.

Pour les voyageurs français, plusieurs compagnies aériennes desservent Chicago au départ de Paris : Aer Lingus, Air France, American Airlines, British Airways, Delta, Icelandair, Lufthansa et United.

A lire aussi : IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

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Tags : chicago
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