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Bahia Principe : deux hôtels Explore rouvrent à Tenerife et en Jamaïque le 1er décembre

471 chambres à Costa Adeje, 647 à Runaway Bay


Bahia Principe Hotels & Resorts rouvrira le 1er décembre 2026 deux hôtels de sa marque Explore, destinée aux familles et aux groupes : l’Explore Costa Adeje, à Tenerife, et l’Explore Jamaica, à Runaway Bay. Les deux établissements ont été entièrement rénovés pendant environ un an.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 14:20

Tenerife : Le Bahia Principe Explore Costa Adeje compte 471 chambres - Photo Bahia Principe Hotels & Resorts
Tenerife : Le Bahia Principe Explore Costa Adeje compte 471 chambres - Photo Bahia Principe Hotels & Resorts
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Bahia Principe Hotels & Resorts remet en service deux établissements rénovés.

Le 1er décembre, le groupe rouvrira le Bahia Principe Explore Costa Adeje, à Tenerife, et le Bahia Principe Explore Jamaica, à Runaway Bay, indique un communiqué de presse.

Les travaux, menés pendant environ un an, ont porté sur les chambres, les parties communes, la restauration ainsi que les espaces de loisirs et d’animation.

Les deux hôtels relèvent de la marque Explore, conçue pour les familles et les groupes.

Bahia Principe Explore : 471 chambres à Tenerife, 647 en Jamaïque

Le Bahia Principe Explore Jamaica dispose de 647 chambres - Photo Bahia Principe Hotels & Resorts
Le Bahia Principe Explore Jamaica dispose de 647 chambres - Photo Bahia Principe Hotels & Resorts
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Le Bahia Principe Explore Costa Adeje compte 471 chambres, trois piscines, dont une à débordement face à l’Atlantique, et quatre restaurants de cuisine internationale, italienne et mongole, auxquels s’ajoute une offre de restauration au bord de la piscine. Un Kids Club accueille les enfants de 4 à 12 ans.

Le Bahia Principe Explore Jamaica dispose de 647 chambres, trois piscines et sept restaurants, dont un concept Route 66.

Il propose un Kids Club, un parc aquatique, des cours de patois et le spectacle « Xaymaca The Show », consacré à l’histoire de l’île.

Pour ces réouvertures, la marque lance une campagne de réductions allant jusqu’à 50 % sur les deux hôtels.

Bahia Principe, qui exploite 22 établissements au Mexique, dans les Caraïbes et en Espagne, est détenue et gérée par une coentreprise à parts égales entre Hyatt et Piñero. Ses resorts sont intégrés à l’Inclusive Collection de Hyatt.

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Tags : bahai principe, Bahia Principe Hotels & Resorts
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