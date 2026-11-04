Bahia Principe : deux hôtels Explore rouvrent à Tenerife et en Jamaïque le 1er décembre

Le Bahia Principe Explore Costa Adeje compte 471 chambres, trois piscines, dont une à débordement face à l’Atlantique, et quatre restaurants de cuisine internationale, italienne et mongole, auxquels s’ajoute une offre de restauration au bord de la piscine. Un Kids Club accueille les enfants de 4 à 12 ans.



Le Bahia Principe Explore Jamaica dispose de 647 chambres, trois piscines et sept restaurants, dont un concept Route 66.



Il propose un Kids Club, un parc aquatique, des cours de patois et le spectacle « Xaymaca The Show », consacré à l’histoire de l’île.



Pour ces réouvertures, la marque lance une campagne de réductions allant jusqu’à 50 % sur les deux hôtels.



Bahia Principe, qui exploite 22 établissements au Mexique, dans les Caraïbes et en Espagne, est détenue et gérée par une coentreprise à parts égales entre Hyatt et Piñero. Ses resorts sont intégrés à l’Inclusive Collection de Hyatt.