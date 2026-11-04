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Celebrity Cruises ouvre les réservations pour la première saison du Celebrity Xcite

saison 2028-2029 au départ de Miami, Fort Lauderdale, Cape Canaveral et Tampa


Celebrity Cruises a ouvert les ventes de la première saison du Celebrity Xcite, sixième navire de la série Edge, qui naviguera dans les Caraïbes en 2028 au départ de Miami. La compagnie positionnera dix navires dans la région en 2028-2029, depuis quatre ports de Floride.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 11:25

Celebrity Xcite, sixième navire de la série Edge - Photo Celebrity Cruises
Celebrity Xcite, sixième navire de la série Edge - Photo Celebrity Cruises
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Celebrity Cruises renforce sa présence dans les Caraïbes.

La compagnie a ouvert les réservations de la saison inaugurale du Celebrity Xcite, sixième navire de la série Edge, en 2028, indique un communiqué de presse.

Le navire proposera des croisières de 7 nuits au départ de Miami, avec selon les itinéraires des escales à Saint-Thomas, Antigua, Saint-Martin ou en République dominicaine. Il rejoindra neuf autres navires de la compagnie, positionnés au départ de quatre ports de Floride : Miami, Fort Lauderdale, Cape Canaveral et Tampa.

Celebrity Beyond : des mini-croisières de 3 nuits sur un navire Edge

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Pour la première fois, un navire de la série Edge proposera des croisières courtes. De novembre 2028 à mars 2029, le Celebrity Beyond effectuera 9 mini-croisières de 3 nuits vers les Bahamas depuis Fort Lauderdale, ainsi que 6 croisières vers le canal de Panama.

Le Celebrity Eclipse proposera également des escapades le temps d’un week-end au départ de Fort Lauderdale tandis que le Celebrity Summit effectuera des croisières de 4 à 5 nuits au départ de Miami

Le Celebrity Silhouette effectuera sa première saison estivale complète dans les Caraïbes du Sud (8 à 12 nuits), puis des croisières de 7 nuits au départ de San Juan (Porto Rico) à partir d’octobre.

Le Celebrity Ascent, le Celebrity Xcel et le Celebrity Eclipse partiront de Fort Lauderdale, le Celebrity Summit de Miami, le Celebrity Apex de Cape Canaveral et le Celebrity Constellation de Tampa. Le Celebrity Reflection, qui doit être rénové en mars 2027, naviguera toute l’année depuis Fort Lauderdale.

Les ventes des croisières de l’hiver 2028-2029 sont ouvertes depuis le 3 novembre 2026. Celles de l’été 2028 le seront à partir du 9 décembre 2026.

« Cette programmation témoigne également de notre volonté de poursuivre le développement de la marque sur le marché français en étroite collaboration avec nos partenaires agences de voyages », a déclaré Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, dans le communiqué.

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Tags : celebrity
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