Celebrity Cruises ouvre les réservations pour la première saison du Celebrity Xcite

Pour la première fois, un navire de la série Edge proposera des croisières courtes. De novembre 2028 à mars 2029, le Celebrity Beyond effectuera 9 mini-croisières de 3 nuits vers les Bahamas depuis Fort Lauderdale, ainsi que 6 croisières vers le canal de Panama.



Le Celebrity Eclipse proposera également des escapades le temps d’un week-end au départ de Fort Lauderdale tandis que le Celebrity Summit effectuera des croisières de 4 à 5 nuits au départ de Miami



Le Celebrity Silhouette effectuera sa première saison estivale complète dans les Caraïbes du Sud (8 à 12 nuits), puis des croisières de 7 nuits au départ de San Juan (Porto Rico) à partir d’octobre.



Le Celebrity Ascent, le Celebrity Xcel et le Celebrity Eclipse partiront de Fort Lauderdale, le Celebrity Summit de Miami, le Celebrity Apex de Cape Canaveral et le Celebrity Constellation de Tampa. Le Celebrity Reflection, qui doit être rénové en mars 2027, naviguera toute l’année depuis Fort Lauderdale.



Les ventes des croisières de l’hiver 2028-2029 sont ouvertes depuis le 3 novembre 2026. Celles de l’été 2028 le seront à partir du 9 décembre 2026.



« Cette programmation témoigne également de notre volonté de poursuivre le développement de la marque sur le marché français en étroite collaboration avec nos partenaires agences de voyages », a déclaré Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, dans le communiqué.