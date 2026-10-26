CATLANTE : 12 inconnus montent sur un bateau… et si c’était un argument de vente ?



Depuis le début de l’année, amis lecteurs de CruiseMaG, vous avez eu plusieurs occasions de découvrir CATLANTE, ses destinations et sa conception de la croisière en catamaran. Mais une réticence subsiste chez certains voyageurs, et vous y êtes, ou serez, régulièrement confrontés :



« Partager mes vacances avec des inconnus, vraiment ? »



Une hésitation compréhensible, qui mérite quelques explications. Car la vie à bord d’un catamaran de 12 passagers réserve de belles surprises.



« Huit jours sur un bateau avec des gens que je ne connais pas ? »

Imaginez la scène. Un agent de voyages propose à ses clients une semaine de croisière en catamaran, avec équipage, repas préparés à bord et découverte de plusieurs îles. Ils commencent à se projeter. Jusqu’au moment où ils apprennent qu’ils partageront le bateau avec d’autres voyageurs.



« Ah bon ? Mais on ne les connaît pas ! »



Pourtant, à bord d’un catamaran CATLANTE, les passagers arrivent avec leurs valises, leurs habitudes et leurs personnalités, mais aussi avec un point commun : l’envie de passer de bonnes vacances.



Les premières présentations se font autour d’un verre, d’un déjeuner ou d’une baignade. Les conversations se nouent au fil des escales. Certains passagers sympathisent rapidement, d’autres prennent davantage leur temps. Et il n’est pas rare que des voyageurs repartent avec les coordonnées de leurs nouveaux compagnons de croisière, voire des projets de prochaines vacances ensemble.

Le véritable atout de la croisière à la cabine n’est pas de promettre de nouvelles amitiés. C’est de permettre les rencontres sans jamais les imposer.



Un bateau partagé ne signifie pas des vacances en collectivité

C’est sans doute le premier malentendu à dissiper auprès des voyageurs.



À bord des catamarans CATLANTE, qui accueillent généralement 12 passagers, chacun dispose de sa cabine avec salle d’eau privative. Les espaces de vie sont suffisamment nombreux pour que tout le monde n’ait pas à faire la même chose au même moment.



On peut bronzer sur le flybridge ou discuter avec le skipper au poste de barre, s’installer tranquillement à l’avant du bateau pour lire ou jouer aux cartes dans le salon. À terre, chacun choisit librement comment profiter de son escale.



Les repas constituent des moments de partage, mais il n’y a ni animation obligatoire ni programme collectif auquel il faudrait se plier.



Voilà un argument à partager avec les clients qui redoutent la promiscuité : on partage un catamaran, pas nécessairement son emploi du temps.



Pour un couple ou deux amis, la formule offre un équilibre intéressant entre moments à soi et plaisir de rencontrer d’autres voyageurs.



Voyager solo mais en excellente compagnie

C’est aussi l’un des atouts de la croisière à la cabine qui ne doit pas être négligé.



Partir seul ne signifie pas nécessairement vouloir passer toutes ses vacances en solitaire. Certains voyageurs apprécient leur indépendance, mais aiment aussi partager un dîner, une balade ou simplement une conversation avec d’autres personnes.



Sur un catamaran CATLANTE, les occasions de rencontre se présentent naturellement. Les repas à bord, les escales et la vie quotidienne créent des moments de convivialité sans qu’il soit nécessaire de rejoindre un groupe constitué ou de participer à des activités organisées.



Pour les voyageurs solos, c’est une formule qui permet de partir librement, sans pour autant voyager isolé.



Le catamaran n’est pas réservé à ceux qui aiment la voile

Autre idée reçue qui mérite d’être bousculée : il faudrait être marin, ou au moins amateur de navigation, pour apprécier une croisière en catamaran.



Chez CATLANTE, c’est tout le contraire. Le capitaine s’occupe de naviguer, le cuisinier prépare les repas et les passagers n’ont aucune manœuvre à effectuer.



Depuis le début, CATLANTE conçoit ses croisières autour de cette idée : le catamaran n’est pas seulement un moyen de transport, c’est un véritable lieu de vie, une maison d’hôtes sur la mer.



Les bateaux sont aménagés pour la vie à bord, les itinéraires privilégient la découverte des destinations et les équipages veillent autant à la qualité de l’accueil qu’au bon déroulement de la navigation.



Autre avantage, et non des moindres : réserver une cabine permet de profiter d’un grand catamaran avec équipage sans devoir privatiser l’ensemble du bateau. Avec CATLANTE, on est sur une formule “absolument tout inclus” à bord, pour un résultat très appréciable : zéro charge mentale pour le client.





Et si vos clients n’avaient tout simplement pas pensé à ce style de voyage ?





Ces clients ne demanderont pas forcément une croisière en catamaran. Pourtant, c’est peut-être exactement ce qu’ils recherchent.



Plutôt que de présenter la croisière à la cabine comme un produit nautique, pourquoi ne pas la proposer comme un séjour itinérant, confortable et convivial, où l’on découvre une destination sans refaire sa valise à chaque escale ?



Et lorsqu’il s’agit de comparer les budgets, mieux vaut regarder le coût global du voyage. Hébergement, restauration, déplacements entre les îles et prestations incluses peuvent rendre la formule particulièrement intéressante face à un séjour terrestre équivalent.



Chez CATLANTE, cette approche est au cœur du métier : des catamarans conçus pour recevoir, des équipages attentifs, des itinéraires imaginés pour profiter pleinement des destinations et une certaine idée des vacances, généreuse, libre et authentique. Un couple qui souhaite découvrir plusieurs îles des Seychelles sans changer trois fois d’hôtel. Des amis qui rêvent de criques corses , mais pas de plages bondées. Un voyageur solo qui aimerait partir à l’aventure sans passer ses soirées seul. Des voyageurs curieux de découvrir les îles de Guadeloupe et la mystérieuse Dominique , sans multiplier les transferts ni changer d’hébergement à chaque escale.Ces clients ne demanderont pas forcément une croisière en catamaran. Pourtant, c’est peut-être exactement ce qu’ils recherchent.Plutôt que de présenter la croisière à la cabine comme un produit nautique, pourquoi ne pas la proposer comme un séjour itinérant, confortable et convivial, où l’on découvre une destination sans refaire sa valise à chaque escale ?Et lorsqu’il s’agit de comparer les budgets, mieux vaut regarder le coût global du voyage. Hébergement, restauration, déplacements entre les îles et prestations incluses peuvent rendre la formule particulièrement intéressante face à un séjour terrestre équivalent.Chez CATLANTE, cette approche est au cœur du métier : des catamarans conçus pour recevoir, des équipages attentifs, des itinéraires imaginés pour profiter pleinement des destinations et une certaine idée des vacances, généreuse, libre et authentique.



Noël et Nouvel An aux Antilles : quelques cabines encore disponibles !





Pour les fêtes, CATLANTE aime mélanger les traditions : les accras antillais côtoient le foie gras du Périgord et le champagne Deutz se charge de faire pétiller le tout !



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Disponibilités et tarifs auprès de CATLANTE.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Vous avez des clients qui n’ont pas encore décidé où passer les fêtes de fin d’année ? Soufflez-leur une idée nouvelle : quelques cabines sont encore disponibles pour les semaines de Noël et du Nouvel An aux Antilles.Pour les fêtes, CATLANTE aime mélanger les traditions : les accras antillais côtoient le foie gras du Périgord et le champagne Deutz se charge de faire pétiller le tout !



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