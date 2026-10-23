Janu (Groupe Aman) : un hôtel de 132 clés et 73 résidences à Ras Al Khaimah

La marque Janu se développe aux Émirats arabes unis.
Le Groupe Aman a dévoilé le 29 octobre 2026 le projet Janu Al Marjan Island, à Ras Al Khaimah, indique un communiqué de presse. Il s’agit de la première adresse de la marque en bord de mer.
Situé à 70 km de Dubaï, le site jouxte Wynn Al Marjan Island, dont l’ouverture est prévue en 2027. Le projet est développé conjointement par Marjan et Wynn Resorts et conçu par le cabinet SCDA Architects.
Il comprendra un hôtel de 132 clés et 73 résidences, de l’appartement d’une chambre (197 m²) au penthouse de cinq chambres (1 761 m²) situé au sommet de la tour. Cinq Marina Villas seront implantées sur la côte est de l’île.
Le Groupe Aman a dévoilé le 29 octobre 2026 le projet Janu Al Marjan Island, à Ras Al Khaimah, indique un communiqué de presse. Il s’agit de la première adresse de la marque en bord de mer.
Situé à 70 km de Dubaï, le site jouxte Wynn Al Marjan Island, dont l’ouverture est prévue en 2027. Le projet est développé conjointement par Marjan et Wynn Resorts et conçu par le cabinet SCDA Architects.
Il comprendra un hôtel de 132 clés et 73 résidences, de l’appartement d’une chambre (197 m²) au penthouse de cinq chambres (1 761 m²) situé au sommet de la tour. Cinq Marina Villas seront implantées sur la côte est de l’île.
Une plage privée de 265 mètres et six restaurants
Les résidents disposeront d’un accès et d’un hall d’entrée dédiés, d’un salon et d’un centre de remise en forme qui leur sont réservés. Ils auront accès à une plage privée de 265 mètres et à des places d’amarrage dans la Wynn Marina, qui peut accueillir des yachts jusqu’à 85 mètres.
L’ensemble comptera un spa de 2 496 m², des installations de cryothérapie, un court de padel, une piscine de 30 mètres et six espaces de restauration et de divertissement, dont le restaurant chinois Hu Jing et un beach club.
La première pierre a été posée en juillet 2026.
Créée en 2020 par le Groupe Aman, Janu a ouvert son premier hôtel à Tokyo en mars 2024. Après Janu Residences, Dubai, annoncé cette année, la marque prévoit de nouvelles adresses aux îles Turques-et-Caïques, au Monténégro et en Arabie saoudite.
L’ensemble comptera un spa de 2 496 m², des installations de cryothérapie, un court de padel, une piscine de 30 mètres et six espaces de restauration et de divertissement, dont le restaurant chinois Hu Jing et un beach club.
La première pierre a été posée en juillet 2026.
Créée en 2020 par le Groupe Aman, Janu a ouvert son premier hôtel à Tokyo en mars 2024. Après Janu Residences, Dubai, annoncé cette année, la marque prévoit de nouvelles adresses aux îles Turques-et-Caïques, au Monténégro et en Arabie saoudite.