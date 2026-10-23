Janu (Groupe Aman) : un hôtel de 132 clés et 73 résidences à Ras Al Khaimah

Les résidents disposeront d’un accès et d’un hall d’entrée dédiés, d’un salon et d’un centre de remise en forme qui leur sont réservés. Ils auront accès à une plage privée de 265 mètres et à des places d’amarrage dans la Wynn Marina, qui peut accueillir des yachts jusqu’à 85 mètres.



L’ensemble comptera un spa de 2 496 m², des installations de cryothérapie, un court de padel, une piscine de 30 mètres et six espaces de restauration et de divertissement, dont le restaurant chinois Hu Jing et un beach club.



La première pierre a été posée en juillet 2026.



Créée en 2020 par le Groupe Aman, Janu a ouvert son premier hôtel à Tokyo en mars 2024. Après Janu Residences, Dubai, annoncé cette année, la marque prévoit de nouvelles adresses aux îles Turques-et-Caïques, au Monténégro et en Arabie saoudite.