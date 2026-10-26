La Compagnie : une autre vision de la classe affaires pour traverser l'Atlantique



Une expérience 100 % Business Class, pensée pour faire la différence

Depuis son lancement en 2013, La Compagnie cultive une vision singulière du voyage transatlantique : proposer exclusivement des sièges en classe affaires, dans un environnement à taille humaine et avec un service premium particulièrement attentionné.



À bord de ses Airbus A321neo de nouvelle génération, la compagnie accueille jusqu'à 76 passagers dans une cabine entièrement configurée en Business Class, avec des sièges disposés en 2-2 et transformables en lits parfaitement horizontaux.



Cette configuration crée une expérience sensiblement différente de celle proposée à bord des avions long-courriers traditionnels. Avec un nombre limité de passagers, l'atmosphère se veut plus intime, plus calme et plus personnalisée.



Chaque voyageur profite du même niveau de confort et d'attention, qu'il parte pour un rendez-vous professionnel à New York, un séjour touristique ou une escapade haut de gamme.



Pour les professionnels du voyage, cette singularité constitue un véritable argument de différenciation. La Compagnie permet de proposer une expérience exclusivement Business Class, associant les prestations attendues du voyage premium à une proposition de valeur particulièrement attractive.



Un positionnement qui répond aux attentes d'une clientèle exigeante, sensible au confort et à la qualité de service, mais également attentive à la pertinence de son investissement.



Embarquement et débarquement express : le temps comme véritable atout

Dans le voyage premium, le confort ne se limite pas aux prestations à bord. Il commence dès l'aéroport et se prolonge jusqu'à l'arrivée.



Avec une cabine accueillant un nombre limité de passagers, La Compagnie bénéficie de processus d'embarquement et de débarquement particulièrement rapides et fluides, réalisés en moyenne en seulement 15/20 minutes.



Un avantage concret sur les liaisons transatlantiques, où chaque minute compte, notamment pour les voyageurs d'affaires.



Moins de temps consacré aux opérations d'embarquement, un débarquement rapide à destination et un parcours simplifié : l'expérience se veut plus agréable, plus efficace et moins contraignante.



Cet atout concerne également les voyageurs loisirs, qui apprécient de pouvoir commencer leur séjour dans les meilleures conditions.



Parce que le véritable luxe consiste aussi à profiter davantage de son temps, La Compagnie fait de l'efficacité une composante essentielle de son offre premium.



Wi-Fi haut débit gratuit et illimité : une prestation premium incluse

La connectivité est aujourd'hui un critère de choix incontournable, particulièrement sur les vols long-courriers.



Depuis le début, La Compagnie l'a intégrée au cœur de son expérience en proposant un accès Wi-Fi haut débit gratuit et illimité à bord, permettant aux passagers de rester connectés pendant leur traversée de l'Atlantique.



Une prestation particulièrement appréciable pour la clientèle affaires, qui peut consulter ses e-mails, poursuivre ses échanges professionnels ou préparer ses rendez-vous, tout en profitant du confort de son siège.



Les voyageurs loisirs bénéficient eux aussi de cette liberté : rester en contact avec leurs proches, organiser leur séjour ou naviguer sur Internet sans se préoccuper de forfaits de connexion supplémentaires.



À cela s'ajoute un système de divertissement individuel, offrant une sélection de films, de programmes et de contenus pour accompagner le voyage.



L'un des points forts de La Compagnie réside précisément dans cette combinaison de prestations incluses : un siège transformable en véritable lit, une connexion haut débit sans supplément, un service attentionné et une restauration de qualité.



Une gastronomie signée par des chefs de renom : l'art de vivre à la française

La restauration constitue l'une des signatures de La Compagnie, qui fait de la gastronomie une véritable composante de son expérience de voyage.



À travers son programme Chefs&Co, la compagnie collabore avec des chefs français et italiens de renom afin d'imaginer des menus saisonniers, inspirés des produits, des saveurs et des traditions culinaires de ses destinations.



Au départ de Paris, Nice et Milan, les passagers découvrent des créations exclusives qui mettent à l'honneur le talent de chefs reconnus et une approche exigeante de la cuisine.



Cette offre gastronomique évolue au fil des saisons, avec une attention particulière portée à la qualité des produits, à l'équilibre des saveurs et à la présentation des plats.



Les menus sont accompagnés d'une sélection de vins français et de Champagne, dans un esprit fidèle à l'art de vivre et à l'hospitalité qui caractérisent la compagnie.



Au-delà de la restauration, La Compagnie soigne l'ensemble de l'expérience à bord, depuis l'accueil jusqu'au service, avec une approche personnalisée rendue possible par la taille intimiste de sa cabine.



Avec La Compagnie, le voyage ne se résume plus au trajet entre deux destinations : il devient une expérience à part entière, où le plaisir commence dès les premières heures du vol.



Une alternative premium attractive pour rejoindre New York

Avec son modèle exclusivement Business Class, La Compagnie s'est imposée comme une alternative singulière sur le marché transatlantique.



Son réseau relie Paris-Orly, Nice et Milan-Malpensa à New York, via l'aéroport de Newark Liberty International, offrant plusieurs possibilités de départ aux voyageurs européens.



La liaison historique Paris–New York est opérée quotidiennement, tandis que Milan et Nice complètent cette offre avec des liaisons directes adaptées aux besoins de leurs marchés respectifs.



La compagnie poursuit également son développement avec l'ouverture annoncée d'une nouvelle liaison Düsseldorf–New York en avril 2027, renforçant sa présence sur le marché européen et sa capacité à répondre à la demande de voyages premium vers les États-Unis.



Pour les professionnels du voyage, La Compagnie constitue une offre particulièrement pertinente pour plusieurs profils de clientèle : voyageurs d'affaires recherchant efficacité et connectivité, couples souhaitant s'offrir une expérience premium, clients loisirs haut de gamme ou voyageurs habitués à la classe affaires et désireux de découvrir une alternative différente.



Son principal atout ? Réunir les fondamentaux d'une véritable expérience Business Class dans une proposition de valeur attractive, avec un niveau de prestations élevé et une approche plus personnelle du voyage.



Cabine exclusivement classe affaires, sièges-lits entièrement horizontaux, embarquement et débarquement rapides, Wi-Fi haut débit gratuit et illimité, gastronomie imaginée par des chefs reconnus : autant de bénéfices concrets qui permettent aux agents de voyages de valoriser cette offre auprès de leurs clients.



Plus qu'un simple vol vers New York, La Compagnie propose une autre expérience de la classe affaires : raffinée, fluide, confortable et pensée autour de l'essentiel.



La Compagnie en bref : les atouts à retenir

• 100 % Business Class : une cabine entièrement dédiée à la classe affaires, à taille humaine.

• Jusqu'à 76 sièges-lits entièrement horizontaux, en configuration 2-2 sur Airbus A321neo.

• 15/20 minutes en moyenne pour les opérations d'embarquement et de débarquement.

• Wi-Fi haut débit gratuit et illimité à bord.

• Gastronomie Chefs&Co : menus saisonniers créés en collaboration avec des chefs de renom.

• Service personnalisé et expérience premium complète.

• Vols directs vers New York depuis Paris, Nice et Milan, et prochainement Düsseldorf.

• Une proposition de valeur attractive sur le marché de la classe affaires transatlantique.



En savoir plus sur La Compagnie