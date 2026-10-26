Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays

Enfin, le mot эвтэй (Evtei) exprime l’harmonie, la capacité à vivre ensemble dans la paix et la coopération. Il ne s’agit pas seulement d’entente, mais d’une véritable volonté de maintenir l’équilibre dans les relations humaines.



Dans une société nomade où la solidarité est essentielle, эвтэй est une valeur fondamentale. Les voyageurs qui découvrent ce mot comprennent que la Mongolie valorise la cohésion et la bienveillance, indispensables pour survivre dans des conditions parfois extrêmes.



Les mots intraduisibles mongols comme сэтгэл , нандин , жаргал , тэнгэр et эвтэй sont bien plus que des termes linguistiques. Ils sont des fenêtres ouvertes sur l’âme du pays, des clés pour comprendre la culture et la philosophie de vie des nomades. Pour les voyageurs, apprendre et ressentir ces mots, c’est vivre la Mongolie autrement : non seulement à travers ses paysages et ses traditions, mais aussi à travers son langage et sa pensée.



Choisir la Mongolie, c’est choisir un voyage qui parle au cœur autant qu’aux yeux.