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Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays

Choisir la Mongolie, c’est choisir un voyage qui parle au cœur autant qu’aux yeux


Voyager en Mongolie, ce n’est pas seulement découvrir des paysages grandioses, des steppes infinies et des traditions nomades. C’est aussi entrer dans un univers linguistique et culturel unique, où certains mots ne trouvent pas d’équivalent exact en français. Ces mots intraduisibles sont de véritables clés pour comprendre l’esprit mongol, car ils expriment des nuances de pensée, d’émotion et de relation au monde que l’on ne peut saisir qu’en les vivants.


Rédigé par le Lundi 26 Octobre 2026 à 00:05

© Marion DAVIET
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PONANT

Сэтгэл (Setgel) : le cœur et l’esprit réunis


Parmi ces mots, сэтгэл (Setgel) est sans doute le plus emblématique. Il ne se limite pas à « cœur » ou « esprit ». Сэтгэл englobe à la fois les émotions, la volonté intérieure et la relation aux autres. C’est un mot qui exprime la sincérité, la compassion, la motivation et la profondeur des sentiments.

Dans la vie quotidienne, les Mongols utilisent сэтгэл pour parler de leur état d’esprit, de leur hospitalité ou de leur bienveillance. Recevoir un invité « avec сэтгэл » signifie l’accueillir avec une générosité sincère, sans attendre de retour. Pour un voyageur, comprendre ce mot, c’est saisir que l’hospitalité mongole n’est pas un simple geste, mais une véritable expression de l’âme.

Нандин (Nandin) : ce qui est précieux

Un autre mot intraduisible est нандин (Nandin). Il désigne quelque chose de précieux, mais pas seulement au sens matériel. Нандин exprime une valeur intime, un attachement profond, une importance sacrée. Cela peut être un souvenir, une relation, une tradition ou un objet qui porte une signification particulière.
Pour les Mongols, qualifier quelque chose de нандин revient à dire qu’il est irremplaçable et qu’il mérite respect et protection. Les voyageurs qui découvrent ce mot comprennent que la Mongolie valorise autant les liens humains et spirituels que les biens matériels.

Жаргал (Jargal) : le bonheur simple

© Marion DAVIET
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Le mot жаргал (Jargal) exprime le bonheur, mais pas dans le sens d’une réussite matérielle ou d’un succès extérieur. Il s’agit d’un bonheur intérieur, lié à la paix, à la sérénité et à l’harmonie avec la nature.
Dans les steppes, ce mot prend tout son sens : il évoque la joie de vivre simplement, entouré de sa famille, de ses troupeaux et du ciel immense. Pour un voyageur, découvrir жаргал c’est comprendre que le bonheur mongol se trouve dans les petites choses, dans la tranquillité et dans la beauté du quotidien.

Тэнгэр (Tenger) : le ciel et l’esprit

Le mot тэнгэр signifie « ciel », mais il porte une dimension spirituelle. Dans la culture mongole, le ciel est une force protectrice, une entité qui guide et inspire. Тэнгэр est à la fois le monde visible au-dessus des steppes et une puissance invisible qui relie les hommes à l’univers.
Les Mongols vivent en harmonie avec le ciel, observant ses signes et respectant son immensité. Pour un voyageur, ce mot révèle la profondeur spirituelle de la Mongolie et son lien indissociable avec la nature.
© Marion DAVIET
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Эвтэй (Evtei) : l’harmonie entre les personnes

Enfin, le mot эвтэй (Evtei) exprime l’harmonie, la capacité à vivre ensemble dans la paix et la coopération. Il ne s’agit pas seulement d’entente, mais d’une véritable volonté de maintenir l’équilibre dans les relations humaines.

Dans une société nomade où la solidarité est essentielle, эвтэй est une valeur fondamentale. Les voyageurs qui découvrent ce mot comprennent que la Mongolie valorise la cohésion et la bienveillance, indispensables pour survivre dans des conditions parfois extrêmes.

Les mots intraduisibles mongols comme сэтгэл, нандин, жаргал, тэнгэр et эвтэй sont bien plus que des termes linguistiques. Ils sont des fenêtres ouvertes sur l’âme du pays, des clés pour comprendre la culture et la philosophie de vie des nomades. Pour les voyageurs, apprendre et ressentir ces mots, c’est vivre la Mongolie autrement : non seulement à travers ses paysages et ses traditions, mais aussi à travers son langage et sa pensée.

Choisir la Mongolie, c’est choisir un voyage qui parle au cœur autant qu’aux yeux.

Les mots intraduisibles de Mongolie : une fenêtre sur l’âme du pays
Votre interlocuteur : Ariunzaya AMARTUVSHIN chez DMD Mongolie

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+976 7011 5534 et -976 8813 5541
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