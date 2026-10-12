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Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten


Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords, ses îles, ses villages et ses passages les plus confidentiels. Surtout, nous savons comment les rejoindre.

C’est cette connaissance unique du territoire qui nous permet de proposer des itinéraires que les autres ne peuvent pas simplement reproduire : des escales hors des sentiers battus, des régions préservées et des paysages que peu de voyageurs ont l’occasion de découvrir.

Pour 2027–2028, trois voyages exclusifs viennent enrichir notre Collection Signature. 3 façons de découvrir une Norvège plus secrète. Une Norvège que seul un véritable spécialiste de la côte peut proposer.


Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 19 Octobre 2026 à 06:10

© Hurtigruten / Prebenn Nilsen
© Hurtigruten / Prebenn Nilsen
CroisiEurope

L’Odyssée au cœur des fjords – Une immersion inédite


Au printemps et à l’automne, Hurtigruten dévoile son voyage le plus immersif au cœur des fjords norvégiens.

Au départ de Bergen, cet itinéraire de 8 jours explore les plus spectaculaires paysages de l’ouest — Lysefjord, Hardangerfjord, Sognefjord et Nordfjord — et mène jusqu’à des régions reculées, d’une beauté saisissante.

Entre la grâce Art nouveau d’Ålesund, les églises en bois ancestrales et les villages paisibles nichés entre cascades et montagnes, chaque escale se révèle au fil de la navigation, guidée par l’expertise des capitaines et les conditions naturelles.

À partir de 2 015 € par personne – Départs automne 2027 & printemps –2028

Lysefjord © Hurtigruten / Tommy Simonsen
Lysefjord © Hurtigruten / Tommy Simonsen

L’Odyssée au cœur de l’Arctique


Cet itinéraire hivernal de 8 jours, au départ de Tromsø, se déroule entièrement au cœur du Cercle Arctique.

Il traverse les îles Lofoten, rejoint Alta et Honningsvåg, avec la possibilité d’une excursion vers le Cap Nord, point le plus septentrional de l’Europe continentale, et inclut une nuit à Alta.

Grâce à une navigation flexible sous l’ovale auroral et à une faible pollution lumineuse, les conditions sont réunies pour observer les aurores boréales dans un cadre exceptionnel.

À partir de 2 465 € par personne – Départs les 11 janvier, 8 février, 7 mars et 4 avril 2028

La Ligne de l’Arctique

Cet itinéraire hivernal emblématique, de 12 jours vers le nord ou 11 jours vers le sud, relie Copenhague à Tromsø en longeant toute la côte norvégienne.

De l’archipel des Lofoten au Cap Nord, avec des nuitées à Alta et Tromsø, ce voyage offre jusqu’à sept jours sous l’ovale auroral, maximisant les chances d’observer les aurores boréales.

À partir de 2 917 € par personne – Départs de Copenhague les 31 décembre 2027, 28 janvier, 25 février et 24 mars 2028.

Départs de Tromsø les 18 janvier, 15 février, 14 mars et 11 avril 2028
Svolvaer © Hurtigruten / Espen Mills
Svolvaer © Hurtigruten / Espen Mills

Pour tous ces itinéraires, l’expérience Signature associe gastronomie norvégienne, confort et découverte. À travers le concept culinaire Norway’s Coastal Kitchen, vos clients savourent une cuisine premium inspirée des terroirs et des traditions côtières, mettant à l’honneur les produits locaux et les saveurs authentiques de la Norvège. La restauration et les boissons sont incluses, tout comme les conférences quotidiennes de l’équipe d’expédition, avec la présence de personnel francophone à bord pour accompagner les voyageurs tout au long de leur expérience.

Offre :

Les croisières Signature
Jusqu’à -700€ par cabine sur La ligne du Spitzberg
-500€ par cabine sur La Ligne de l’Arctique et La ligne du Cap Nord
-200€ par cabine sur L’Odyssée des Fjords et l’Odyssée Boréale

Contact :

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Service Réservation au 01.84.88.02.22

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Tags : Hurtigruten
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