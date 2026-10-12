Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

L’Odyssée au cœur des fjords – Une immersion inédite

Au printemps et à l’automne, Hurtigruten dévoile son voyage le plus immersif au cœur des fjords norvégiens.



Au départ de Bergen, cet itinéraire de 8 jours explore les plus spectaculaires paysages de l’ouest — Lysefjord, Hardangerfjord, Sognefjord et Nordfjord — et mène jusqu’à des régions reculées, d’une beauté saisissante.



Entre la grâce Art nouveau d’Ålesund, les églises en bois ancestrales et les villages paisibles nichés entre cascades et montagnes, chaque escale se révèle au fil de la navigation, guidée par l’expertise des capitaines et les conditions naturelles.



À partir de 2 015 € par personne – Départs automne 2027 & printemps –2028

