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Hurtigruten joue la carte du "fair-play" avec une offre spéciale Norvège-France

Hurtigruten propose une remise de 400 euros par cabine


À l’occasion du match entre la Norvège et la France, lors de la Coupe du monde de football, Hurtigruten lance une promotion de 400 euros par cabine sur ses croisières estivales le long de la côte norvégienne.


Rédigé par le Vendredi 26 Juin 2026 à 09:25

Hurtigruten joue la carte du "fair-play" avec une offre spéciale Norvège-France
CroisiEurope
Ce vendredi 26 juin, la Norvège affrontera la France dans un match de Coupe du Monde de Football qui déterminera quelle équipe terminera en tête du groupe.

À cette occasion, la compagnie norvégienne lance une opération promotionnelle baptisée "Fair-play", destinée au marché français.

Les voyageurs bénéficieront d’un bonus de 400 euros par cabine, qui viendra s’ajouter aux promotions estivales en cours. Hurtigruten indique que la remise pourra atteindre jusqu’à 1 000 euros par cabine, selon les départs.

L’offre valable jusqu'au 3 juillet s’applique aussi bien aux itinéraires de l’Express Côtier qu’aux croisières Signature.

La Norvège, une alternative à la canicule

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Au-delà du clin d’œil sportif, Hurtigruten met en avant la Norvège comme destination de "coolcation", alors que plusieurs pays européens connaissent des épisodes de fortes chaleurs.

La compagnie insiste sur les températures plus clémentes des fjords et sur l’attrait d’un été nordique placé sous le signe de la nature et de la fraîcheur.

Pour accompagner cette campagne, Hurtigruten a également diffusé une vidéo mettant en scène plusieurs membres de ses équipages soutenant l’équipe nationale norvégienne à bord de ses navires.

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Tags : croisieres, Hurtigruten
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