Hurtigruten joue la carte du "fair-play" avec une offre spéciale Norvège-France

Ce vendredi 26 juin, la Norvège affrontera la France dans un match de Coupe du Monde de Football qui déterminera quelle équipe terminera en tête du groupe.
À cette occasion, la compagnie norvégienne lance une opération promotionnelle baptisée "Fair-play", destinée au marché français.
Les voyageurs bénéficieront d’un bonus de 400 euros par cabine, qui viendra s’ajouter aux promotions estivales en cours. Hurtigruten indique que la remise pourra atteindre jusqu’à 1 000 euros par cabine, selon les départs.
L’offre valable jusqu'au 3 juillet s’applique aussi bien aux itinéraires de l’Express Côtier qu’aux croisières Signature.
À cette occasion, la compagnie norvégienne lance une opération promotionnelle baptisée "Fair-play", destinée au marché français.
Les voyageurs bénéficieront d’un bonus de 400 euros par cabine, qui viendra s’ajouter aux promotions estivales en cours. Hurtigruten indique que la remise pourra atteindre jusqu’à 1 000 euros par cabine, selon les départs.
L’offre valable jusqu'au 3 juillet s’applique aussi bien aux itinéraires de l’Express Côtier qu’aux croisières Signature.
La Norvège, une alternative à la canicule
Autres articles
-
Croisière : le premier yacht de luxe d'Aman met le cap sur les Caraïbes
-
Ponant Explorations dévoile une nouvelle croisière entre Bahamas et République dominicaine
-
Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin
-
TUI Cruises baptise le Mein Schiff Flow avec trois marraines
-
CroisiEurope, 50 ans et tout l’avenir devant elle
Au-delà du clin d’œil sportif, Hurtigruten met en avant la Norvège comme destination de "coolcation", alors que plusieurs pays européens connaissent des épisodes de fortes chaleurs.
La compagnie insiste sur les températures plus clémentes des fjords et sur l’attrait d’un été nordique placé sous le signe de la nature et de la fraîcheur.
Pour accompagner cette campagne, Hurtigruten a également diffusé une vidéo mettant en scène plusieurs membres de ses équipages soutenant l’équipe nationale norvégienne à bord de ses navires.
La compagnie insiste sur les températures plus clémentes des fjords et sur l’attrait d’un été nordique placé sous le signe de la nature et de la fraîcheur.
Pour accompagner cette campagne, Hurtigruten a également diffusé une vidéo mettant en scène plusieurs membres de ses équipages soutenant l’équipe nationale norvégienne à bord de ses navires.