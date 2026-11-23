MSC World Asia s’apprête à rejoindre la Méditerranée.
Entre la promenade extérieure ouverte sur l’horizon, les restaurants inspirés de plusieurs traditions culinaires et les espaces de loisirs, le navire propose autant de raisons de profiter de la vie à bord que de découvrir les villes d’escale.
Son lancement suit un parcours résolument français, de sa construction à Saint-Nazaire à sa cérémonie de baptême au Havre, puis à son arrivée à Marseille.
Le savoir-faire français, de Saint-Nazaire au Havre
C’est aux Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, que MSC World Asia a pris forme. Le projet s’inscrit dans une collaboration de longue date entre MSC Croisières et le chantier naval français, qui mobilise des métiers allant de l’ingénierie à l’aménagement intérieur. Avant de prendre la direction de la Méditerranée, le navire doit être livré le 25 novembre, puis baptisé au Havre le 28 novembre 2026.
Sa silhouette se reconnaît notamment à sa poupe ouverte en forme de Y. Celle-ci accueille la World Promenade, un espace extérieur tourné vers la mer où les passagers pourront se retrouver, flâner ou s’attarder à la terrasse d’un établissement. Au-dessus de cette promenade, une sculpture monumentale de dragon, illuminée à la nuit tombée, fera écho aux cultures asiatiques qui ont inspiré l’identité du navire.
Sa silhouette se reconnaît notamment à sa poupe ouverte en forme de Y. Celle-ci accueille la World Promenade, un espace extérieur tourné vers la mer où les passagers pourront se retrouver, flâner ou s’attarder à la terrasse d’un établissement. Au-dessus de cette promenade, une sculpture monumentale de dragon, illuminée à la nuit tombée, fera écho aux cultures asiatiques qui ont inspiré l’identité du navire.
À chacun sa façon de vivre la croisière
Une matinée au bord de la piscine, une pause au spa, une activité à partager avec les enfants ou simplement un verre face à la mer : les journées à bord pourront prendre des formes très différentes. Les espaces animés côtoieront des lieux plus intimistes, de quoi alterner rendez-vous collectifs et moments de tranquillité.
L’hébergement suit cette logique, avec plusieurs catégories de cabines pour les couples, les familles ou les groupes d’amis. Les voyageurs à la recherche d’une expérience plus exclusive retrouveront le MSC Yacht Club, concept de « navire dans le navire » associant suites, restaurant et espaces privatifs, ainsi qu’un service de majordome et de conciergerie disponible 24 h/24. Ils conserveront parallèlement l’accès aux autres installations du navire.
L’hébergement suit cette logique, avec plusieurs catégories de cabines pour les couples, les familles ou les groupes d’amis. Les voyageurs à la recherche d’une expérience plus exclusive retrouveront le MSC Yacht Club, concept de « navire dans le navire » associant suites, restaurant et espaces privatifs, ainsi qu’un service de majordome et de conciergerie disponible 24 h/24. Ils conserveront parallèlement l’accès aux autres installations du navire.
Gastronomie et divertissements : les expériences à découvrir
Parmi les nouveautés, le Pan-Asian Street Food invitera à explorer les saveurs d’Asie du Sud-Est dans une atmosphère décontractée. Avec son bar dédié, sa terrasse extérieure et ses possibilités de restauration sur place ou à emporter, ce concept offrira une autre manière de profiter des repas entre deux activités. Les voyageurs pourront aussi retrouver des restaurants de spécialités, du teppanyaki japonais au steakhouse américain.
Les familles auront l'embarras du choix ! Au nouveau Clubhouse, petits et grands pourront notamment s'essayer au roller, tandis que deux nouvelles salles LEGO accueilleront les jeunes constructeurs. Pour les amateurs de sensations fortes, direction The Harbour et ses attractions, dont Cliffhanger, une balançoire spectaculaire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer. De quoi multiplier les moments à partager en famille, entre deux escales.
À la tombée de la nuit, les spectacles du World Theatre et du Panorama Lounge prendront le relais des activités de journée. Le dragon illuminé au-dessus de la World Promenade contribuera lui aussi à transformer l’ambiance du navire.
Les familles auront l'embarras du choix ! Au nouveau Clubhouse, petits et grands pourront notamment s'essayer au roller, tandis que deux nouvelles salles LEGO accueilleront les jeunes constructeurs. Pour les amateurs de sensations fortes, direction The Harbour et ses attractions, dont Cliffhanger, une balançoire spectaculaire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer. De quoi multiplier les moments à partager en famille, entre deux escales.
À la tombée de la nuit, les spectacles du World Theatre et du Panorama Lounge prendront le relais des activités de journée. Le dragon illuminé au-dessus de la World Promenade contribuera lui aussi à transformer l’ambiance du navire.
Dès décembre, la Méditerranée depuis Marseille
Le 5 décembre 2026, MSC World Asia fera escale à Marseille pour son rendez-vous inaugural dans la cité phocéenne. Le port figurera ensuite parmi les points d’embarquement proposés aux voyageurs français pour des croisières de sept nuits en Méditerranée occidentale.
Au fil des itinéraires annoncés, les passagers pourront découvrir Gênes et ses ruelles historiques, rejoindre Rome depuis Civitavecchia, explorer Messine en Sicile, admirer le patrimoine de La Valette ou retrouver l’effervescence de Barcelone. Autant d’escales qui donnent au voyage un rythme différent chaque jour.
Entre deux escales, chacun profite de la vie à bord à son rythme, entre découvertes gourmandes, spectacles et activités pour toute la famille. Avec ses croisières de sept nuits au départ de Marseille, MSC World Asia invite à conjuguer le plaisir de découvrir de nouvelles destinations et celui de profiter pleinement de ses vacances, selon les envies de chacun.
👉 MSC World Asia et ses itinéraires : Découvrir MSC World Asia
Au fil des itinéraires annoncés, les passagers pourront découvrir Gênes et ses ruelles historiques, rejoindre Rome depuis Civitavecchia, explorer Messine en Sicile, admirer le patrimoine de La Valette ou retrouver l’effervescence de Barcelone. Autant d’escales qui donnent au voyage un rythme différent chaque jour.
Entre deux escales, chacun profite de la vie à bord à son rythme, entre découvertes gourmandes, spectacles et activités pour toute la famille. Avec ses croisières de sept nuits au départ de Marseille, MSC World Asia invite à conjuguer le plaisir de découvrir de nouvelles destinations et celui de profiter pleinement de ses vacances, selon les envies de chacun.
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