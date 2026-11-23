Parmi les nouveautés, le Pan-Asian Street Food invitera à explorer les saveurs d’Asie du Sud-Est dans une atmosphère décontractée. Avec son bar dédié, sa terrasse extérieure et ses possibilités de restauration sur place ou à emporter, ce concept offrira une autre manière de profiter des repas entre deux activités. Les voyageurs pourront aussi retrouver des restaurants de spécialités, du teppanyaki japonais au steakhouse américain.



Les familles auront l'embarras du choix ! Au nouveau Clubhouse, petits et grands pourront notamment s'essayer au roller, tandis que deux nouvelles salles LEGO accueilleront les jeunes constructeurs. Pour les amateurs de sensations fortes, direction The Harbour et ses attractions, dont Cliffhanger, une balançoire spectaculaire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer. De quoi multiplier les moments à partager en famille, entre deux escales.



À la tombée de la nuit, les spectacles du World Theatre et du Panorama Lounge prendront le relais des activités de journée. Le dragon illuminé au-dessus de la World Promenade contribuera lui aussi à transformer l’ambiance du navire.