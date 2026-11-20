La marque principale du groupe entend aussi « réduire (encore) davantage la capacité sur le court et le moyen-courrier ». Elle diminuera le nombre d’appareils de la famille Airbus A320 au sein du sous-groupe Lufthansa Airlines. Ces avions seront en partie remplacés par des Airbus A220 supplémentaires.



La direction justifie ces mesures par les pertes de l’activité. Sur les neuf premiers mois de 2026, Lufthansa Airlines a enregistré une perte opérationnelle (EBIT ajusté) de 180 millions d’euros, soit 20 millions d’euros par mois en moyenne.



Selon le courrier, la marque principale n’est pas financièrement performante pour la troisième année consécutive. « Lufthansa Airlines n’est actuellement pas compétitive en matière de structure de coûts, d’efficacité et de productivité », écrit la direction.



Fin 2025, le groupe Lufthansa employait environ 67 100 personnes en Allemagne, soit près de 1 % de plus qu’un an auparavant.