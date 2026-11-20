Lufthansa : 1 000 postes supprimés sur les hubs de Francfort et Munich - Depositphotos.com Auteur EvrenKalinbacak
Lufthansa poursuit la réduction de ses effectifs.
La compagnie prévoit de supprimer 1 000 postes équivalent temps plein sur ses hubs de Francfort et de Munich. L’information vient d’un courrier interne de la direction de Lufthansa Airlines aux salariés. L’agence de presse allemande dpa l’a consulté, et le Handelsblatt l’a relayé le 19 novembre 2026.
« Sur les hubs de Francfort et de Munich, nous prévoyons désormais de supprimer au total 1 000 postes équivalent temps plein au sein du sous-groupe Lufthansa Airlines », indique le courrier. Il est signé par Jens Ritter, directeur général de Lufthansa Airlines, et quatre autres dirigeants.
Le courrier ne précise ni le calendrier ni les modalités de ces suppressions. On ne sait pas non plus si elles font partie des quelque 4 000 suppressions de postes administratifs annoncées par le groupe il y a un peu plus d’un an. Sollicitée par dpa, la compagnie n’a rien souhaité ajouter au courrier.
La compagnie prévoit de supprimer 1 000 postes équivalent temps plein sur ses hubs de Francfort et de Munich. L’information vient d’un courrier interne de la direction de Lufthansa Airlines aux salariés. L’agence de presse allemande dpa l’a consulté, et le Handelsblatt l’a relayé le 19 novembre 2026.
« Sur les hubs de Francfort et de Munich, nous prévoyons désormais de supprimer au total 1 000 postes équivalent temps plein au sein du sous-groupe Lufthansa Airlines », indique le courrier. Il est signé par Jens Ritter, directeur général de Lufthansa Airlines, et quatre autres dirigeants.
Le courrier ne précise ni le calendrier ni les modalités de ces suppressions. On ne sait pas non plus si elles font partie des quelque 4 000 suppressions de postes administratifs annoncées par le groupe il y a un peu plus d’un an. Sollicitée par dpa, la compagnie n’a rien souhaité ajouter au courrier.
Réduire la capacité sur court et moyen-courrier
Autres articles
-
Lufthansa teste un siège Premium Business sur le court et moyen-courrier
-
TAP Air Portugal : Lufthansa et Lisbonne officialisent l’accord à 1,025 milliard d’euros
-
Lufthansa Group : 543 millions d’euros de carburant en plus, un résultat opérationnel en hausse
-
Lufthansa va porter sa participation dans ITA Airways à 90 %
-
La CJEU confirme l’annulation de l’aide d’État de 6 milliards accordée à Lufthansa
La marque principale du groupe entend aussi « réduire (encore) davantage la capacité sur le court et le moyen-courrier ». Elle diminuera le nombre d’appareils de la famille Airbus A320 au sein du sous-groupe Lufthansa Airlines. Ces avions seront en partie remplacés par des Airbus A220 supplémentaires.
La direction justifie ces mesures par les pertes de l’activité. Sur les neuf premiers mois de 2026, Lufthansa Airlines a enregistré une perte opérationnelle (EBIT ajusté) de 180 millions d’euros, soit 20 millions d’euros par mois en moyenne.
Selon le courrier, la marque principale n’est pas financièrement performante pour la troisième année consécutive. « Lufthansa Airlines n’est actuellement pas compétitive en matière de structure de coûts, d’efficacité et de productivité », écrit la direction.
Fin 2025, le groupe Lufthansa employait environ 67 100 personnes en Allemagne, soit près de 1 % de plus qu’un an auparavant.
La direction justifie ces mesures par les pertes de l’activité. Sur les neuf premiers mois de 2026, Lufthansa Airlines a enregistré une perte opérationnelle (EBIT ajusté) de 180 millions d’euros, soit 20 millions d’euros par mois en moyenne.
Selon le courrier, la marque principale n’est pas financièrement performante pour la troisième année consécutive. « Lufthansa Airlines n’est actuellement pas compétitive en matière de structure de coûts, d’efficacité et de productivité », écrit la direction.
Fin 2025, le groupe Lufthansa employait environ 67 100 personnes en Allemagne, soit près de 1 % de plus qu’un an auparavant.