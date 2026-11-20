L'actualité est capable d'offrir les paradoxes les plus incongrus.D'un côté, l'aviation se félicite du premier vol du CE-25A de Comac, un avion entièrement électrique, en mesure d'embarquer 19 personnes, avec une autonomie de 400 kilomètres. De l'autre, quelques jours auparavant, la Commission européenne présentait sa nouvelle stratégie pour un tourisme durable. Puis une collaboration entre trois universités néerlandaises est venue troubler la fête.Les universitaires et les personnes ayant élaboré le document se sont focalisés sur huit aléas climatiques, comme la chaleur, les précipitations extrêmes, les sécheresses ou encore les incendies de forêt, sans prendre en compte, pour l'heure, l’élévation du niveau de la mer, les inondations côtières, les cyclones tropicaux et le réchauffement des océans.Alors même que l'ONU rappelle que dans moins de 25 ans, les océans pourraient monter de 30 cm et entraîner le déplacement de 1,2 milliard de personnes. Il n'est pas besoin de rappeler aux lecteurs de TourMaG.com la localisation des principaux lieux de vacances des Français qui se déplacent à l'étranger et même en France pour saisir que l'angle mort de l'étude est plutôt conséquent.Malgré tout, le rapport alerte sur le fait que le réchauffement climatique redessine, et le fera de façon encore plus visible à l'avenir, la géographie et l’économie du tourisme.