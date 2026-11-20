L'actualité est capable d'offrir les paradoxes les plus incongrus.
D'un côté, l'aviation se félicite du premier vol du CE-25A de Comac, un avion entièrement électrique, en mesure d'embarquer 19 personnes, avec une autonomie de 400 kilomètres. De l'autre, quelques jours auparavant, la Commission européenne présentait sa nouvelle stratégie pour un tourisme durable. Puis une collaboration entre trois universités néerlandaises est venue troubler la fête.
Le rapport intitulé Destination Climate RiskScan (en Anglais) étudie les menaces que fait peser le réchauffement climatique sur 2 588 destinations réparties dans 263 pays et territoires de notre planète.
Les universitaires et les personnes ayant élaboré le document se sont focalisés sur huit aléas climatiques, comme la chaleur, les précipitations extrêmes, les sécheresses ou encore les incendies de forêt, sans prendre en compte, pour l'heure, l’élévation du niveau de la mer, les inondations côtières, les cyclones tropicaux et le réchauffement des océans.
Alors même que l'ONU rappelle que dans moins de 25 ans, les océans pourraient monter de 30 cm et entraîner le déplacement de 1,2 milliard de personnes. Il n'est pas besoin de rappeler aux lecteurs de TourMaG.com la localisation des principaux lieux de vacances des Français qui se déplacent à l'étranger et même en France pour saisir que l'angle mort de l'étude est plutôt conséquent.
Malgré tout, le rapport alerte sur le fait que le réchauffement climatique redessine, et le fera de façon encore plus visible à l'avenir, la géographie et l’économie du tourisme.
Et mauvaise nouvelle pour nous, Européens : notre continent est en première ligne et le bassin méditerranéen sera particulièrement impacté.
D'un côté, l'aviation se félicite du premier vol du CE-25A de Comac, un avion entièrement électrique, en mesure d'embarquer 19 personnes, avec une autonomie de 400 kilomètres. De l'autre, quelques jours auparavant, la Commission européenne présentait sa nouvelle stratégie pour un tourisme durable. Puis une collaboration entre trois universités néerlandaises est venue troubler la fête.
Le rapport intitulé Destination Climate RiskScan (en Anglais) étudie les menaces que fait peser le réchauffement climatique sur 2 588 destinations réparties dans 263 pays et territoires de notre planète.
Les universitaires et les personnes ayant élaboré le document se sont focalisés sur huit aléas climatiques, comme la chaleur, les précipitations extrêmes, les sécheresses ou encore les incendies de forêt, sans prendre en compte, pour l'heure, l’élévation du niveau de la mer, les inondations côtières, les cyclones tropicaux et le réchauffement des océans.
Alors même que l'ONU rappelle que dans moins de 25 ans, les océans pourraient monter de 30 cm et entraîner le déplacement de 1,2 milliard de personnes. Il n'est pas besoin de rappeler aux lecteurs de TourMaG.com la localisation des principaux lieux de vacances des Français qui se déplacent à l'étranger et même en France pour saisir que l'angle mort de l'étude est plutôt conséquent.
Malgré tout, le rapport alerte sur le fait que le réchauffement climatique redessine, et le fera de façon encore plus visible à l'avenir, la géographie et l’économie du tourisme.
Et mauvaise nouvelle pour nous, Européens : notre continent est en première ligne et le bassin méditerranéen sera particulièrement impacté.
Europe et Méditerranée en première ligne : pourquoi ce constat ?
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Tout simplement parce que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde, et ce depuis les années 1980.
Ce constat est le fruit d'une publication de l'ONU, se basant sur les travaux de scientifiques de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de l’observatoire européen Copernicus.
"L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement et les conséquences sont déjà graves. Presque toute la région a connu des températures annuelles supérieures à la moyenne.
Le rapport 2025 offre des informations claires et exploitables pour soutenir les décisions politiques et aider le public à mieux comprendre l’évolution du climat dans lequel nous vivons," a déclaré Florian Pappenberger, directeur général du Centre européen pour les prévisions météo.
Cela génère des conséquences en cascade, de la fonte des glaciers à la diminution de l'ordre de 31 % de l'enneigement du Vieux Continent, en passant par les sécheresses qui ont entraîné des débits inférieurs à la moyenne pour 70 % des cours d’eau, ou encore par les fortes chaleurs qui ont concerné une large majorité de la population... Un rapport inquiétant qui ne devrait malheureusement pas être contredit par les données qui ont été collectées tout au long de l'année 2026.
Et si on en revient à la publication de Destination Climate RiskScan, nous découvrons que la première destination touristique mondiale, à savoir l'Europe, va devoir composer avec des aléas de plus en plus extrêmes qui vont redessiner notre façon de voyager, mais aussi les contours de notre industrie.
L’Europe du Sud, l’Europe de l’Est et la Méditerranée bénéficiaient jusque-là de conditions climatiques relativement stables, ayant permis au tourisme de se développer.
Ces mêmes régions connaissent, selon le rapport des ONG et universitaires, les plus fortes augmentations d’exposition aux aléas climatiques. La hausse est extrême par rapport aux autres territoires.
Et les expositions sont multiples.
Ce constat est le fruit d'une publication de l'ONU, se basant sur les travaux de scientifiques de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de l’observatoire européen Copernicus.
"L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement et les conséquences sont déjà graves. Presque toute la région a connu des températures annuelles supérieures à la moyenne.
Le rapport 2025 offre des informations claires et exploitables pour soutenir les décisions politiques et aider le public à mieux comprendre l’évolution du climat dans lequel nous vivons," a déclaré Florian Pappenberger, directeur général du Centre européen pour les prévisions météo.
Cela génère des conséquences en cascade, de la fonte des glaciers à la diminution de l'ordre de 31 % de l'enneigement du Vieux Continent, en passant par les sécheresses qui ont entraîné des débits inférieurs à la moyenne pour 70 % des cours d’eau, ou encore par les fortes chaleurs qui ont concerné une large majorité de la population... Un rapport inquiétant qui ne devrait malheureusement pas être contredit par les données qui ont été collectées tout au long de l'année 2026.
Et si on en revient à la publication de Destination Climate RiskScan, nous découvrons que la première destination touristique mondiale, à savoir l'Europe, va devoir composer avec des aléas de plus en plus extrêmes qui vont redessiner notre façon de voyager, mais aussi les contours de notre industrie.
L’Europe du Sud, l’Europe de l’Est et la Méditerranée bénéficiaient jusque-là de conditions climatiques relativement stables, ayant permis au tourisme de se développer.
Ces mêmes régions connaissent, selon le rapport des ONG et universitaires, les plus fortes augmentations d’exposition aux aléas climatiques. La hausse est extrême par rapport aux autres territoires.
Et les expositions sont multiples.
Méditerranée : une saison touristique réduite de deux mois !
Que ce soit la chaleur, la sécheresse ou les incendies, les risques sont nombreux à peser sur l'Europe.
Mais surtout, nous allons devoir nous adapter à la combinaison de tous ces aléas, comme nous avons pu le connaître cet été en France. L'ensemble des phénomènes ont eu lieu simultanément sur notre territoire et dans ses moindres recoins.
Et selon le Destination Climate RiskScan, nous n'avons pas vraiment de temps devant nous.
Beaucoup de personnes pensent que le changement climatique sera le sujet des prochaines générations. Il est déjà une réalité actuelle et le risque d'une redéfinition du tourisme sera critique dès 2050.
Au milieu du siècle, 62 % des destinations évaluées seront "prises en étau" (squeezed), si on prend le scénario du GIEC d'une forte hausse des émissions, contre 36 % pour le scénario le plus modéré et le plus probable.
Pour être considéré comme "squeezed", un territoire doit donc voir à l'avenir son exposition aux aléas climatiques augmenter fortement, tandis que l’aptitude climatique à des activités touristiques courantes diminue ou alors, tout simplement, que la saison où les conditions sont adaptées au tourisme se raccourcit d’au moins un mois.
Vous l'aurez compris, le secteur va être secoué.
Rappelons que le monde va franchir les 1,5 degré de réchauffement climatique, alors même que c'était le seuil fixé par l'Accord de Paris pour... 2050.
Nous serions plutôt sur une trajectoire comprise entre 2 et 3 degrés, selon Monique Barbut, la ministre de la Transition écologique. Une tendance qui rejoint donc le scénario modéré du GIEC, pris en exemple dans l'étude RiskScan, avec un réchauffement mondial d'environ +2,7 °C d'ici 2100.
Et bien, même en prenant ce schéma, 63 % des destinations méditerranéennes se retrouveront alors prises en étau, elles feront donc face à conditions défavorables aux activités touristiques.
En 2080, elles verront donc leur saison touristique raccourcie de deux mois, en raison des fortes chaleurs notamment. Certaines pratiques touristiques deviendront aussi nettement moins praticables, comme la randonnée, les visites touristiques et même le camping.
Mais surtout, nous allons devoir nous adapter à la combinaison de tous ces aléas, comme nous avons pu le connaître cet été en France. L'ensemble des phénomènes ont eu lieu simultanément sur notre territoire et dans ses moindres recoins.
Et selon le Destination Climate RiskScan, nous n'avons pas vraiment de temps devant nous.
Beaucoup de personnes pensent que le changement climatique sera le sujet des prochaines générations. Il est déjà une réalité actuelle et le risque d'une redéfinition du tourisme sera critique dès 2050.
Au milieu du siècle, 62 % des destinations évaluées seront "prises en étau" (squeezed), si on prend le scénario du GIEC d'une forte hausse des émissions, contre 36 % pour le scénario le plus modéré et le plus probable.
Pour être considéré comme "squeezed", un territoire doit donc voir à l'avenir son exposition aux aléas climatiques augmenter fortement, tandis que l’aptitude climatique à des activités touristiques courantes diminue ou alors, tout simplement, que la saison où les conditions sont adaptées au tourisme se raccourcit d’au moins un mois.
Vous l'aurez compris, le secteur va être secoué.
Rappelons que le monde va franchir les 1,5 degré de réchauffement climatique, alors même que c'était le seuil fixé par l'Accord de Paris pour... 2050.
Nous serions plutôt sur une trajectoire comprise entre 2 et 3 degrés, selon Monique Barbut, la ministre de la Transition écologique. Une tendance qui rejoint donc le scénario modéré du GIEC, pris en exemple dans l'étude RiskScan, avec un réchauffement mondial d'environ +2,7 °C d'ici 2100.
Et bien, même en prenant ce schéma, 63 % des destinations méditerranéennes se retrouveront alors prises en étau, elles feront donc face à conditions défavorables aux activités touristiques.
En 2080, elles verront donc leur saison touristique raccourcie de deux mois, en raison des fortes chaleurs notamment. Certaines pratiques touristiques deviendront aussi nettement moins praticables, comme la randonnée, les visites touristiques et même le camping.
Réchauffement climatique : la fin du ski dans les Alpes en 2080 ?
Ce rapport est une piqûre de rappel après celui publié en octobre dernier par le Réseau Action Climat sur les "Vingt sites menacés (en France) par le changement climatique".
Et Benjamin Crettenand, son auteur, de dire que si les fortes chaleurs viennent fragiliser les collections, les bâtiments et l'environnement de ces lieux d'exception qui participent au rayonnement de la France, elles "présentent aussi des risques sanitaires pour les humains.
Car, au-delà de la menace qui pèse sur les bâtiments, nous faisons aussi face à des risques sur les conditions de visite et de travail." Certains châteaux et musées ont dû adapter leurs horaires d'ouverture cet été afin de préserver la santé de leurs salariés, mais aussi de leurs visiteurs.
Demain, avec des températures caniculaires qui s'étendront sur des semaines, il sera plus compliqué de dormir sous une tente, d'attendre en plein soleil ou même de se balader dans les rues d'une ville sans ombre.
À noter aussi que le rapport Destination Climate RiskScan explique que les conditions de baignade vont aussi se détériorer. La Méditerranée ne serait pas concernée par ce sujet
Ainsi, en Asie du Sud-Est, une zone allant de la Birmanie à l'Indonésie, en passant par la Thaïlande, le nombre de mois adaptés à la baignade passe de 8 en 2010 à 3 en 2080 si nous suivons le scénario le moins favorable, et à 7 avec le scénario modéré.
50 % des destinations perdraient au minimum 2 mois de baignade.
Dans les Caraïbes, que ce soit en République dominicaine ou à la Barbade, la perte serait de 4 mois dans le scénario d'un réchauffement climatique à plus de 4,4 degrés (entre 2080 et 2100). Si on prend le scénario modéré, il sera possible de se baigner durant 9 mois, contre 10 en 2010.
Et là n'est pas le plus dramatique, même s'il faut rappeler que l'étude ne prend pas en compte le risque d'élévation du niveau de l'eau, ni donc la disparition de certaines plages et installations touristiques.
Là où le réchauffement climatique sera encore plus destructeur de valeur pour l'industrie, c'est sans trop de surprise... à la montagne.
Dans les Alpes, la moitié des stations alpines se retrouveront avec des conditions adaptées au ski naturel qui étaient de deux en 2010 à aucun en 2080 sous fortes émissions.
Dans le cadre d'un réchauffement contenu à +2,7 °C, elles pourraient alors avoir moins d'un mois de conditions adaptées au ski naturel.
Et Benjamin Crettenand, son auteur, de dire que si les fortes chaleurs viennent fragiliser les collections, les bâtiments et l'environnement de ces lieux d'exception qui participent au rayonnement de la France, elles "présentent aussi des risques sanitaires pour les humains.
Car, au-delà de la menace qui pèse sur les bâtiments, nous faisons aussi face à des risques sur les conditions de visite et de travail." Certains châteaux et musées ont dû adapter leurs horaires d'ouverture cet été afin de préserver la santé de leurs salariés, mais aussi de leurs visiteurs.
Demain, avec des températures caniculaires qui s'étendront sur des semaines, il sera plus compliqué de dormir sous une tente, d'attendre en plein soleil ou même de se balader dans les rues d'une ville sans ombre.
À noter aussi que le rapport Destination Climate RiskScan explique que les conditions de baignade vont aussi se détériorer. La Méditerranée ne serait pas concernée par ce sujet
Ainsi, en Asie du Sud-Est, une zone allant de la Birmanie à l'Indonésie, en passant par la Thaïlande, le nombre de mois adaptés à la baignade passe de 8 en 2010 à 3 en 2080 si nous suivons le scénario le moins favorable, et à 7 avec le scénario modéré.
50 % des destinations perdraient au minimum 2 mois de baignade.
Dans les Caraïbes, que ce soit en République dominicaine ou à la Barbade, la perte serait de 4 mois dans le scénario d'un réchauffement climatique à plus de 4,4 degrés (entre 2080 et 2100). Si on prend le scénario modéré, il sera possible de se baigner durant 9 mois, contre 10 en 2010.
Et là n'est pas le plus dramatique, même s'il faut rappeler que l'étude ne prend pas en compte le risque d'élévation du niveau de l'eau, ni donc la disparition de certaines plages et installations touristiques.
Là où le réchauffement climatique sera encore plus destructeur de valeur pour l'industrie, c'est sans trop de surprise... à la montagne.
Dans les Alpes, la moitié des stations alpines se retrouveront avec des conditions adaptées au ski naturel qui étaient de deux en 2010 à aucun en 2080 sous fortes émissions.
Dans le cadre d'un réchauffement contenu à +2,7 °C, elles pourraient alors avoir moins d'un mois de conditions adaptées au ski naturel.
Le tourisme doit s'adapter, choisir et réduire !
Bien sûr, les stations peuvent, grâce aux canons à neige, assurer un minimum de flocons sur les pistes, mais pour cela il convient d'avoir de l'eau et des températures négatives.
Et il n'est pas non plus sûre que ces conditions soient réunies pour sauver les saisons hivernales dans quelques décennies.
A lire : Ski, logement, climat : la montagne cherche son avenir
Ce n'est donc pas seulement la géographie des destinations qui se retrouvera changée, et durablement, mais aussi les conditions de travail et de visite. Les investissements seront, eux, plus risqués, les assureurs plus frileux et les primes plus chères, les infrastructures fragilisées, tout comme notre économie.
"L'eau ne sera pas le seul élément à connaître des restrictions, la consommation d'énergie, le transport mais aussi les déchets seront concernés.
Si nous ne faisons rien, comment expliquerez-vous alors aux clients qu'il y aura des coupures de courant ? Nous devons prendre les devants, plutôt que de nous retrouver avec des problèmes que les clients ne pourront pas supporter.
Je comprends bien qu'investir maintenant est coûteux, mais ne rien faire le sera nettement plus dans le futur," nous confiait, il y a quelque temps, Wouter Vanneuville, l'expert en adaptation au changement climatique à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
Pour l'étude, il est nécessaire de revoir "la manière dont les destinations touristiques sont planifiées, développées, gérées et financées."
Il est venu le temps de faire des choix, de choisir ce qui pourra être rénové, adapté et protégé. Les lieux qui ne pourront pas l'être sortiront alors de la carte touristique mondiale.
L'adaptation aura un impact réel sur les voyages, du fait des choix faits, comme la fermeture de lieux ou le rationnement de l'eau. Le coût des vacances va aussi augmenter de la sorte.
Tout cela ne doit pas nous faire oublier qu'en plus de mener de front cette adaptation, il est indispensable de réduire nos émissions.
Le secteur représente à lui seul 8,8 % des émissions annuelles, mais ses émissions augmentent deux fois plus vite que les émissions totales, selon une étude publiée dans Nature.
Le tourisme est à un tournant...
Et il n'est pas non plus sûre que ces conditions soient réunies pour sauver les saisons hivernales dans quelques décennies.
A lire : Ski, logement, climat : la montagne cherche son avenir
Ce n'est donc pas seulement la géographie des destinations qui se retrouvera changée, et durablement, mais aussi les conditions de travail et de visite. Les investissements seront, eux, plus risqués, les assureurs plus frileux et les primes plus chères, les infrastructures fragilisées, tout comme notre économie.
"L'eau ne sera pas le seul élément à connaître des restrictions, la consommation d'énergie, le transport mais aussi les déchets seront concernés.
Si nous ne faisons rien, comment expliquerez-vous alors aux clients qu'il y aura des coupures de courant ? Nous devons prendre les devants, plutôt que de nous retrouver avec des problèmes que les clients ne pourront pas supporter.
Je comprends bien qu'investir maintenant est coûteux, mais ne rien faire le sera nettement plus dans le futur," nous confiait, il y a quelque temps, Wouter Vanneuville, l'expert en adaptation au changement climatique à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
Pour l'étude, il est nécessaire de revoir "la manière dont les destinations touristiques sont planifiées, développées, gérées et financées."
Il est venu le temps de faire des choix, de choisir ce qui pourra être rénové, adapté et protégé. Les lieux qui ne pourront pas l'être sortiront alors de la carte touristique mondiale.
L'adaptation aura un impact réel sur les voyages, du fait des choix faits, comme la fermeture de lieux ou le rationnement de l'eau. Le coût des vacances va aussi augmenter de la sorte.
Tout cela ne doit pas nous faire oublier qu'en plus de mener de front cette adaptation, il est indispensable de réduire nos émissions.
Le secteur représente à lui seul 8,8 % des émissions annuelles, mais ses émissions augmentent deux fois plus vite que les émissions totales, selon une étude publiée dans Nature.
Le tourisme est à un tournant...
Climat · La carte des vacances en 2050
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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