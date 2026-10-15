Château de Versailles, musée du Louvre, Cité de Carcassonne... alertes climatiques sur le patrimoine français !

Quand on travaille sur ces sujets, il y a une forme d’inquiétude, même si nous ne voulons pas être alarmistes. Néanmoins, nous nous apercevons qu’il existe une assez grande vulnérabilité de ces sites.



La chose sans doute la plus inquiétante, c’est que nous avons finalement une assez mauvaise connaissance de ces risques et de ces vulnérabilités.



Après, l’objectif du rapport est plutôt de montrer que tout n’est pas perdu et que tout ne va pas disparaître demain non plus.



En revanche, il est nécessaire d’agir et d’anticiper ces menaces, d’une part pour s’adapter et anticiper les dégradations qui pourraient avoir lieu, et d’autre part pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin d’en limiter les impacts

fortement exposés"

Le patrimoine culturel est très largement menacé partout en France. Et cela commence aujourd’hui, comme c’est le cas avec la déconstruction du phare de la Coubre, déjà annoncée en janvier 2025 par la Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, qui en a la gestion.



Une décision prise pour éviter qu’il ne s’effondre en raison du recul du trait de côte.



Il n’existe pas de hiérarchie des menaces. En revanche, il y a certains événements auxquels il est très difficile, voire impossible, de se préparer, comme les inondations ou le recul du trait de côte.



Puis vous avez le problème des fortes chaleurs, que nous retrouvons partout en France et qui vont fragiliser les collections, mais aussi présenter des risques sanitaires pour les humains.



Car, au-delà de la menace qui pèse sur les bâtiments, nous faisons aussi face à des risques sur les conditions de visite et de travail"