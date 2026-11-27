À l’échelle mondiale, celles vers lepour lade football progressent de, tandis que celles liées à la Coupe du monde deauaugmentent deLaconstitue un autre moteur. Après la victoire de laà l’, les recherches vers le pays pour l’édition 2027 ont bondi deL’annonce de la tournée d’a également entraîné des progressions depouret depour. Pour les nouvelles dates deà Londres, les recherches auont augmenté de