Bangkok arrive en tête des destinations les plus réservées, devant Rome et Marrakech pour eDreams - DepositPhotos.com, Wirestock
Les premières données de réservation et de recherche d’eDreams ODIGEO pour 2027 confirment l’attrait des voyageurs français pour les destinations lointaines.
Bangkok arrive en tête des destinations les plus réservées, devant Rome et Marrakech.
Pour les recherches, Bangkok et Tokyo occupent les deux premières places, suivies de Pointe-à-Pitre et Phuket.
Les grands rendez-vous de 2027 génèrent déjà des hausses de recherches.
Bangkok arrive en tête des destinations les plus réservées, devant Rome et Marrakech.
Pour les recherches, Bangkok et Tokyo occupent les deux premières places, suivies de Pointe-à-Pitre et Phuket.
Les grands rendez-vous de 2027 génèrent déjà des hausses de recherches.
Les événements sportifs et musicaux stimulent les recherches
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eDreams ODIGEO : Bangkok, New York et Tokyo en tête des réservations pour 2025
À l’échelle mondiale, celles vers le Brésil pour la Coupe du monde féminine de football progressent de 40%, tandis que celles liées à la Coupe du monde de basketball au Qatar augmentent de 16%.
La musique constitue un autre moteur. Après la victoire de la Bulgarie à l’Eurovision, les recherches vers le pays pour l’édition 2027 ont bondi de 390%.
L’annonce de la tournée d’Oasis a également entraîné des progressions de 2 380% pour Glasgow et de 1 605% pour Munich. Pour les nouvelles dates de Harry Styles à Londres, les recherches au Royaume-Uni ont augmenté de 221%.
A lire aussi : eDreams ODIGEO : Bangkok, New York et Tokyo en tête des réservations pour 2025
La musique constitue un autre moteur. Après la victoire de la Bulgarie à l’Eurovision, les recherches vers le pays pour l’édition 2027 ont bondi de 390%.
L’annonce de la tournée d’Oasis a également entraîné des progressions de 2 380% pour Glasgow et de 1 605% pour Munich. Pour les nouvelles dates de Harry Styles à Londres, les recherches au Royaume-Uni ont augmenté de 221%.
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