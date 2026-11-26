Et s’il y a bien un secteur qui est au centre des crises, c’est celui du tourisme. " Nous sommes les spécialistes des galères : l’impact de l’innovation, avec l’IA, des médias, de notre industrie et des hommes et des femmes qui font évoluer notre secteur.



Il y a un sujet que je voulais aborder, c'est celui de l’escroquerie des compagnies aériennes… Je suis fier d’avoir gagné un procès, suite à un ADM de 84 euros. La justice m’a donné raison, la compagnie aérienne a payé 25 000 euros, c’est devenu une jurisprudence. Je vais m’en amuser et utiliser cela.



Attention, ce n’est pas légal ce qui se passe. Nous avons mis en place une veille sur le sujet, c’est du racket pur et simple, " poursuit le maître de cérémonie.



Une attaque qui n'est pas la première à l'encontre des transporteurs aériens.



La colère est telle et durable que Laurent Abitbol avait menacé d'acheter une compagnie pour mettre la pression sur les autres, qui se détournent de plus en plus des agences de voyages, ne les rémunérant que de quelques pièces.



Ce qui n'empêche pas Selectour de négocier avec Air France un nouveau contrat de référencement jusque tard dans les bars de Prague.



" On aura plus, c’est la seule certitude, même si les discussions vont se poursuivre jusqu’à demain.



On peut négocier en étant gentil. Actuellement, on gagne 1,6%, c’est peanuts. Imaginez que chez Emirates, c'est 14% et 7,5% chez Delta. Nous sommes des mendiants, je ne lâcherai rien.



Il n’est pas question que nos commissions se détériorent, elles vont augmenter, mais pour cela nous devons mieux piloter."