Laurent Abitbol à propos des ADM des compagnies aériennes : "C'est de l'escroquerie. Je suis fier d'avoir gagné un procès contre une compagnie aérienne au sujet d'un ADM de 84 euros. C'était une injustice" - Photo : CE
Le génie de Laurent Abitbol tient en un mot : "l’audace", selon François-Xavier Izenic.
Et il faut reconnaître qu'il en faut un peu pour organiser ce congrès, où les réveils de centaines de chambres ont sonné à 6h15 tapantes, afin que tous les participants assistent à neuf heures de conférences, avec des thèmes et des invités toujours éclectiques, allant de Manuel Valls au cardinal François-Xavier Bustillo.
"Le patron de Wagram Voyages, qui a 8 enfants, m’a dit que lorsqu’il vient à Selectour, ce sont les vacances. Alors, bienvenue en vacances.
Nous avons 24 licences supplémentaires. En juillet, nous étions 200. Blabla, c’est trop cher, blabla machin… Finalement, la magie de Selectour a opéré, nous sommes 617. C’est un nouveau record," a tenu à souligner le président du directoire de Selectour en remerciant la salle.
Au programme de ces quelques jours : des conférences et des interventions sur l'économie, la géopolitique, l'IA et la religion autour du thème de l’impact.
Et il faut reconnaître qu'il en faut un peu pour organiser ce congrès, où les réveils de centaines de chambres ont sonné à 6h15 tapantes, afin que tous les participants assistent à neuf heures de conférences, avec des thèmes et des invités toujours éclectiques, allant de Manuel Valls au cardinal François-Xavier Bustillo.
"Le patron de Wagram Voyages, qui a 8 enfants, m’a dit que lorsqu’il vient à Selectour, ce sont les vacances. Alors, bienvenue en vacances.
Nous avons 24 licences supplémentaires. En juillet, nous étions 200. Blabla, c’est trop cher, blabla machin… Finalement, la magie de Selectour a opéré, nous sommes 617. C’est un nouveau record," a tenu à souligner le président du directoire de Selectour en remerciant la salle.
Au programme de ces quelques jours : des conférences et des interventions sur l'économie, la géopolitique, l'IA et la religion autour du thème de l’impact.
Face aux compagnies aériennes : "Nous sommes des mendiants"
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Et s’il y a bien un secteur qui est au centre des crises, c’est celui du tourisme. "Nous sommes les spécialistes des galères : l’impact de l’innovation, avec l’IA, des médias, de notre industrie et des hommes et des femmes qui font évoluer notre secteur.
Il y a un sujet que je voulais aborder, c'est celui de l’escroquerie des compagnies aériennes… Je suis fier d’avoir gagné un procès, suite à un ADM de 84 euros. La justice m’a donné raison, la compagnie aérienne a payé 25 000 euros, c’est devenu une jurisprudence. Je vais m’en amuser et utiliser cela.
Attention, ce n’est pas légal ce qui se passe. Nous avons mis en place une veille sur le sujet, c’est du racket pur et simple," poursuit le maître de cérémonie.
Une attaque qui n'est pas la première à l'encontre des transporteurs aériens.
La colère est telle et durable que Laurent Abitbol avait menacé d'acheter une compagnie pour mettre la pression sur les autres, qui se détournent de plus en plus des agences de voyages, ne les rémunérant que de quelques pièces.
Ce qui n'empêche pas Selectour de négocier avec Air France un nouveau contrat de référencement jusque tard dans les bars de Prague.
"On aura plus, c’est la seule certitude, même si les discussions vont se poursuivre jusqu’à demain.
On peut négocier en étant gentil. Actuellement, on gagne 1,6%, c’est peanuts. Imaginez que chez Emirates, c'est 14% et 7,5% chez Delta. Nous sommes des mendiants, je ne lâcherai rien.
Il n’est pas question que nos commissions se détériorent, elles vont augmenter, mais pour cela nous devons mieux piloter."
Il y a un sujet que je voulais aborder, c'est celui de l’escroquerie des compagnies aériennes… Je suis fier d’avoir gagné un procès, suite à un ADM de 84 euros. La justice m’a donné raison, la compagnie aérienne a payé 25 000 euros, c’est devenu une jurisprudence. Je vais m’en amuser et utiliser cela.
Attention, ce n’est pas légal ce qui se passe. Nous avons mis en place une veille sur le sujet, c’est du racket pur et simple," poursuit le maître de cérémonie.
Une attaque qui n'est pas la première à l'encontre des transporteurs aériens.
La colère est telle et durable que Laurent Abitbol avait menacé d'acheter une compagnie pour mettre la pression sur les autres, qui se détournent de plus en plus des agences de voyages, ne les rémunérant que de quelques pièces.
Ce qui n'empêche pas Selectour de négocier avec Air France un nouveau contrat de référencement jusque tard dans les bars de Prague.
"On aura plus, c’est la seule certitude, même si les discussions vont se poursuivre jusqu’à demain.
On peut négocier en étant gentil. Actuellement, on gagne 1,6%, c’est peanuts. Imaginez que chez Emirates, c'est 14% et 7,5% chez Delta. Nous sommes des mendiants, je ne lâcherai rien.
Il n’est pas question que nos commissions se détériorent, elles vont augmenter, mais pour cela nous devons mieux piloter."
SNCF : "Nous aurons un bon accord, le fait qu’il y ait de la concurrence nous aide"
Le nouveau contrat devrait être présenté vendredi soir aux adhérents de Selectour.
Et si Laurent Abitbol s'est montré plutôt bienveillant envers la compagnie nationale, vantant ses nouveaux dirigeants censés être plus à l'écoute des réseaux de distribution, il a tendu aussi une perche à un autre opérateur tricolore.
"Nous avons Certares comme actionnaire chez Marietton Développement. Il nous a dit qu’il fallait acheter du dur. Ils m’ont dit d’acheter des hôtels, des réserves, etc.
Ils m’ont demandé, quand ils envisageaient d'investir dans Trenitalia France, ce que j'en pensais. J’ai validé.
Les patrons du fonds m’ont demandé quelle commission je voulais pour être bien. Nous sommes à 2,7%, on ne gagne rien. Je vais rencontrer Jean Castex en janvier, il veut nous aider.
Nous aurons un bon accord, le fait qu’il y ait de la concurrence nous aide," estime l'entrepreneur lyonnais.
Et si Laurent Abitbol s'est montré plutôt bienveillant envers la compagnie nationale, vantant ses nouveaux dirigeants censés être plus à l'écoute des réseaux de distribution, il a tendu aussi une perche à un autre opérateur tricolore.
"Nous avons Certares comme actionnaire chez Marietton Développement. Il nous a dit qu’il fallait acheter du dur. Ils m’ont dit d’acheter des hôtels, des réserves, etc.
Ils m’ont demandé, quand ils envisageaient d'investir dans Trenitalia France, ce que j'en pensais. J’ai validé.
Les patrons du fonds m’ont demandé quelle commission je voulais pour être bien. Nous sommes à 2,7%, on ne gagne rien. Je vais rencontrer Jean Castex en janvier, il veut nous aider.
Nous aurons un bon accord, le fait qu’il y ait de la concurrence nous aide," estime l'entrepreneur lyonnais.
Supercommissions 2028 : baisse en vue ?
Et si, pour le président du directoire de Selectour, 2026 devrait être un exercice pas si mauvais au regard de la guerre en Iran et de son impact sur la distribution touristique, ce qui l'inquiète plus particulièrement, c'est 2027.
"On était à -30% en février et mars, c’était une catastrophe," introduit-il.
Mais l'inquiétude n'est pas pour maintenant, même si le business est plutôt compliqué en cette fin d'année 2026.
Le président du directoire de Selectour regarde demain. L'exercice en cours ne sera pas mauvais car "en 2025, nous avions une belle avance".
Néanmoins, ajoute-t-il, "nous sommes dans une période mauvaise, nous n’arrivons pas à trouver la croissance. L’année prochaine, nous avons l’élection présidentielle, cela m’inquiète car, pour 2027, nous n'avons pas l'avance que nous avions l'année passée. Et les supercommissions de 2027 seront générées en 2027," s'alarme Laurent Abitbol.
Il faut donc comprendre que dans deux ans, les annonces pourraient être sans doute moins positives pour des adhérents qui pourraient voir leurs rémunérations chuter, en cas de mauvaise année 2027.
"On était à -30% en février et mars, c’était une catastrophe," introduit-il.
Mais l'inquiétude n'est pas pour maintenant, même si le business est plutôt compliqué en cette fin d'année 2026.
Le président du directoire de Selectour regarde demain. L'exercice en cours ne sera pas mauvais car "en 2025, nous avions une belle avance".
Néanmoins, ajoute-t-il, "nous sommes dans une période mauvaise, nous n’arrivons pas à trouver la croissance. L’année prochaine, nous avons l’élection présidentielle, cela m’inquiète car, pour 2027, nous n'avons pas l'avance que nous avions l'année passée. Et les supercommissions de 2027 seront générées en 2027," s'alarme Laurent Abitbol.
Il faut donc comprendre que dans deux ans, les annonces pourraient être sans doute moins positives pour des adhérents qui pourraient voir leurs rémunérations chuter, en cas de mauvaise année 2027.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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