Santorin, Paros, Naxos, Milos, Sifnos, Amorgos ou encore Folegandros : Orea Voyages couvre l'ensemble des Cyclades et construit ses itinéraires en fonction des saisons, des liaisons maritimes et des attentes des voyageurs.



L'agence organise également des séjours à Athènes et des circuits sur le continent, en autotour ou avec accompagnement francophone.



Son offre comprend notamment la réservation des hébergements, des traversées en ferry, des transferts, des véhicules de location, des guides et des activités.



Sur place, l'équipe assure l'accueil et l'assistance des voyageurs en français, y compris en cas d'imprévu.