Orea Voyages, réceptif francophone installé en Grèce, est spécialiste des Cyclades et des voyages sur-mesure - Photo : OreaVoyages
Installée en Grèce, Orea Voyages s'appuie sur une équipe présente sur place toute l'année pour concevoir et organiser des voyages à la carte.
L'agence intervient principalement dans les Cyclades, mais propose également des séjours à Athènes et des circuits à travers la Grèce classique, jusqu'aux Météores et au Péloponnèse.
En intégrant l'annuaire des DMC de DestiMaG, elle met son expertise locale au service des agences de voyages et des tour-opérateurs à la recherche d'un partenaire francophone en Grèce.
A lire aussi : Orea Voyages, Agence francophone réceptive en Grèce, spécialiste des Cyclades
L'agence intervient principalement dans les Cyclades, mais propose également des séjours à Athènes et des circuits à travers la Grèce classique, jusqu'aux Météores et au Péloponnèse.
En intégrant l'annuaire des DMC de DestiMaG, elle met son expertise locale au service des agences de voyages et des tour-opérateurs à la recherche d'un partenaire francophone en Grèce.
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Une expertise des Cyclades et du voyage sur-mesure
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Santorin, Paros, Naxos, Milos, Sifnos, Amorgos ou encore Folegandros : Orea Voyages couvre l'ensemble des Cyclades et construit ses itinéraires en fonction des saisons, des liaisons maritimes et des attentes des voyageurs.
L'agence organise également des séjours à Athènes et des circuits sur le continent, en autotour ou avec accompagnement francophone.
Son offre comprend notamment la réservation des hébergements, des traversées en ferry, des transferts, des véhicules de location, des guides et des activités.
Sur place, l'équipe assure l'accueil et l'assistance des voyageurs en français, y compris en cas d'imprévu.
L'agence organise également des séjours à Athènes et des circuits sur le continent, en autotour ou avec accompagnement francophone.
Son offre comprend notamment la réservation des hébergements, des traversées en ferry, des transferts, des véhicules de location, des guides et des activités.
Sur place, l'équipe assure l'accueil et l'assistance des voyageurs en français, y compris en cas d'imprévu.
Un partenaire réceptif pour les agences de voyages
Orea Voyages travaille avec les professionnels du tourisme en proposant des tarifs nets, des prestations en marque blanche et un interlocuteur unique pour le suivi des dossiers.
L'agence accompagne aussi bien les voyageurs individuels que les groupes, du simple transfert au programme terrestre complet.
Engagée dans une démarche de tourisme responsable, elle a obtenu le niveau Travelife Certified en octobre 2026, après un audit portant sur ses pratiques et celles de ses partenaires locaux.
L'agence accompagne aussi bien les voyageurs individuels que les groupes, du simple transfert au programme terrestre complet.
Engagée dans une démarche de tourisme responsable, elle a obtenu le niveau Travelife Certified en octobre 2026, après un audit portant sur ses pratiques et celles de ses partenaires locaux.