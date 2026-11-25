Le trafic Eurostar est fortement perturbé ce mercredi 25 novembre 2026 au matin.
Dans une alerte publiée sur son site, la compagnie évoque une grève imprévue et signale des annulations dans les deux sens entre Londres et Paris.
Elle invite les voyageurs concernés à ne pas se rendre en gare si leur train est supprimé.
Selon les informations rapportées par Franceinfo, plusieurs départs sont concernés.
L’AFP précise notamment que les trains de 7h01 et 8h01 au départ de Londres, ainsi que ceux de 7h37, 8h39 et 9h10 au départ de Paris ont été annulés.
Des perturbations sont également signalées sur d’autres liaisons du réseau.
Dans une alerte publiée sur son site, la compagnie évoque une grève imprévue et signale des annulations dans les deux sens entre Londres et Paris.
Elle invite les voyageurs concernés à ne pas se rendre en gare si leur train est supprimé.
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L’AFP précise notamment que les trains de 7h01 et 8h01 au départ de Londres, ainsi que ceux de 7h37, 8h39 et 9h10 au départ de Paris ont été annulés.
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Modification ou remboursement pour les voyageurs
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Les clients dont le train est annulé peuvent modifier leur voyage à une autre date ou demander un remboursement intégral, selon les modalités communiquées par Eurostar.
La compagnie n’a pas précisé la durée prévisible du mouvement social ni ses motifs.
A lire aussi : Eurostar : Christophe Fanichet succède à Gwendoline Cazenave
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