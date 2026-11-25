L'entreprise met également en avant unen Europe ou sur les infrastructures de ses clients, afin de préserver leur confidentialité.Aircalin accompagne OPS INSIGHT comme partenaire de conception pour confronter la technologie aux besoins opérationnels d'une compagnie aérienne.Sélectionnée parmi 104 produits pour laau palais de l'Élysée, WingMate AI doit également trouver des applications dans le secteur spatial.OPS INSIGHT est notamment la première start-up calédonienne intégrée à l'ESA BIC Nord France.