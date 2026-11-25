Conformité réglementaire aéronautique : OPS INSIGHT et Aircalin développent WingMate AI - DepositPhotos.com, BiancoBlue
La start-up calédonienne OPS INSIGHT a développé, avec Aircalin, WingMate AI, pour simplifier le suivi et la gestion de la conformité réglementaire dans le secteur aérien.
Fondée par Philippe Gadet, ancien pilote de l'Aéronavale et directeur des opérations aériennes, l'entreprise a conçu une solution adaptée aux exigences de l'aéronautique, notamment aux réglementations européennes de sécurité aérienne (EASA).
La plateforme permet de rechercher et de croiser des informations réglementaires, de préparer des documents justificatifs et de retrouver les sources associées à ses réponses.
Celles-ci restent soumises à une validation humaine.
Fondée par Philippe Gadet, ancien pilote de l'Aéronavale et directeur des opérations aériennes, l'entreprise a conçu une solution adaptée aux exigences de l'aéronautique, notamment aux réglementations européennes de sécurité aérienne (EASA).
La plateforme permet de rechercher et de croiser des informations réglementaires, de préparer des documents justificatifs et de retrouver les sources associées à ses réponses.
Celles-ci restent soumises à une validation humaine.
Une technologie développée avec Aircalin
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L'entreprise met également en avant un hébergement des données en Europe ou sur les infrastructures de ses clients, afin de préserver leur confidentialité.
Aircalin accompagne OPS INSIGHT comme partenaire de conception pour confronter la technologie aux besoins opérationnels d'une compagnie aérienne.
Sélectionnée parmi 104 produits pour la Grande Exposition du Fabriqué en France au palais de l'Élysée, WingMate AI doit également trouver des applications dans le secteur spatial.
OPS INSIGHT est notamment la première start-up calédonienne intégrée à l'ESA BIC Nord France.
A lire aussi : Aircalin renforce son axe Paris - Nouméa avec une 3e fréquence hebdomadaire
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Sélectionnée parmi 104 produits pour la Grande Exposition du Fabriqué en France au palais de l'Élysée, WingMate AI doit également trouver des applications dans le secteur spatial.
OPS INSIGHT est notamment la première start-up calédonienne intégrée à l'ESA BIC Nord France.
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