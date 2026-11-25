Le train doit progressivementsur les lignes Paris - Limoges - Toulouse, Paris - Clermont-Ferrand et Bordeaux - Marseille.Il proposera notammentà toutes les places, ainsi qu'un espace pour dix vélos.Après Paris, deux autres présentations sont prévues en gare dePour rappel, l'État a investipour l'acquisition dedestinées aux deux premières lignes, auxquels s'ajoutentpour lesde la ligne Bordeaux-Marseille.