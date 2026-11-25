Le train Oxygène doit progressivement remplacer les rames Corail sur les lignes Paris - Limoges - Toulouse, Paris - Clermont-Ferrand et Bordeaux - Marseille - Photo : SNCF, Lionel Suty
SNCF Voyageurs organise une journée de découverte du train Oxygène.
Une rame Oxygène est accessible gratuitement au public ce jour, mercredi 25 novembre, de 9h à 17h30, sur la voie 2 de la gare de Paris-Austerlitz.
Les visiteurs peuvent découvrir les aménagements intérieurs et les équipements de ce nouveau matériel, développé par le constructeur CAF.
Une inscription nominative est nécessaire pour monter à bord, sur place ou en amont sur le site de SNCF Voyageurs.
Une rame Oxygène est accessible gratuitement au public ce jour, mercredi 25 novembre, de 9h à 17h30, sur la voie 2 de la gare de Paris-Austerlitz.
Les visiteurs peuvent découvrir les aménagements intérieurs et les équipements de ce nouveau matériel, développé par le constructeur CAF.
Une inscription nominative est nécessaire pour monter à bord, sur place ou en amont sur le site de SNCF Voyageurs.
Accessibilité, Wi-Fi et espaces vélos
Le train doit progressivement remplacer les rames Corail sur les lignes Paris - Limoges - Toulouse, Paris - Clermont-Ferrand et Bordeaux - Marseille.
Il proposera notamment un accès autonome pour les personnes à mobilité réduite, des sièges ergonomiques, le Wi-Fi et des prises individuelles à toutes les places, ainsi qu'un espace pour dix vélos.
Après Paris, deux autres présentations sont prévues en gare de Limoges-Bénédictins le 4 décembre, puis à Clermont-Ferrand le 27 janvier 2027.
Pour rappel, l'État a investi 715 millions d'euros pour l'acquisition de 28 rames destinées aux deux premières lignes, auxquels s'ajoutent 650 millions d'euros pour les 22 rames de la ligne Bordeaux-Marseille.
A lire aussi : SNCF : TGV INOUI ouvre les réservations jusqu’au 2 juillet 2027
Il proposera notamment un accès autonome pour les personnes à mobilité réduite, des sièges ergonomiques, le Wi-Fi et des prises individuelles à toutes les places, ainsi qu'un espace pour dix vélos.
Après Paris, deux autres présentations sont prévues en gare de Limoges-Bénédictins le 4 décembre, puis à Clermont-Ferrand le 27 janvier 2027.
Pour rappel, l'État a investi 715 millions d'euros pour l'acquisition de 28 rames destinées aux deux premières lignes, auxquels s'ajoutent 650 millions d'euros pour les 22 rames de la ligne Bordeaux-Marseille.
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