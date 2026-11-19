CDS ajoute un critère environnemental à sa plateforme de réservation hôtelière.
Selon un communiqué, la plateforme affiche désormais le FairScore. Cette note, de A+ à E−, mesure l’empreinte environnementale d’une nuitée d’hôtel, petit-déjeuner inclus.
Les voyageurs professionnels et les entreprises peuvent ainsi comparer les établissements sur ce critère au moment de la réservation, au même titre que le prix, la localisation ou les services.
Les nuitées liées aux déplacements professionnels entrent dans le scope 3 des entreprises, rappelle le communiqué.
Selon un communiqué, la plateforme affiche désormais le FairScore. Cette note, de A+ à E−, mesure l’empreinte environnementale d’une nuitée d’hôtel, petit-déjeuner inclus.
Les voyageurs professionnels et les entreprises peuvent ainsi comparer les établissements sur ce critère au moment de la réservation, au même titre que le prix, la localisation ou les services.
Les nuitées liées aux déplacements professionnels entrent dans le scope 3 des entreprises, rappelle le communiqué.
Quatre indicateurs pris en compte
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Le FairScore est édité par FairMoove Solutions. Il repose sur les principes de l’analyse du cycle de vie (ACV), sur la Base Empreinte® et sur quatre indicateurs : l’impact carbone, l’impact sur la ressource en eau, les ressources énergétiques et la part de produits biologiques et écolabellisés.
Le communiqué présente sa méthodologie comme conforme à la directive européenne EmpCo.
Selon FairMoove Solutions, les établissements accompagnés économisent en moyenne 1 euro par nuitée et par personne et réduisent leur empreinte carbone de jusqu’à 20 %.
« Un mois seulement après l’annonce de notre partenariat avec Squake, notre programme SwitchForGreen franchit une nouvelle étape avec l’arrivée du FairScore », a déclaré dans le communiqué, Hugo Vicherat, Global Partnerships Officer.
Le FairScore, déployé d’abord en France, sera étendu progressivement à l’échelle européenne.
« Avec cette intégration, le FairScore contribue à faire émerger un langage commun pour mesurer et comparer l’impact environnemental des hébergements dans le Business Travel », a ajouté Jean-Pierre Nadir, CEO de FairMoove et de FairMoove Solutions.
Le communiqué présente sa méthodologie comme conforme à la directive européenne EmpCo.
Selon FairMoove Solutions, les établissements accompagnés économisent en moyenne 1 euro par nuitée et par personne et réduisent leur empreinte carbone de jusqu’à 20 %.
« Un mois seulement après l’annonce de notre partenariat avec Squake, notre programme SwitchForGreen franchit une nouvelle étape avec l’arrivée du FairScore », a déclaré dans le communiqué, Hugo Vicherat, Global Partnerships Officer.
Le FairScore, déployé d’abord en France, sera étendu progressivement à l’échelle européenne.
« Avec cette intégration, le FairScore contribue à faire émerger un langage commun pour mesurer et comparer l’impact environnemental des hébergements dans le Business Travel », a ajouté Jean-Pierre Nadir, CEO de FairMoove et de FairMoove Solutions.