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Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

L’Unat consacre son colloque 2026 à l’avenir des colonies de vacances


Accessibilité financière, rôle éducatif, recrutement et attractivité des métiers... À l’occasion des 90 ans des congés payés, l’Unat consacrera son colloque annuel, les 1er et 2 décembre 2026 à Paris, à l’avenir des séjours collectifs.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 11:15

Le programme sera complété dans les prochains jours par l'annonce des autres intervenant·es. - DepositPhotos.com
Le programme sera complété dans les prochains jours par l'annonce des autres intervenant·es. - DepositPhotos.com
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Les séjours collectifs peuvent-ils encore constituer un levier de transformation sociale ? Et quelles conditions réunir pour garantir leur avenir ?

L’Unat consacrera son prochain colloque à ces questions, les 1er et 2 décembre 2026 au Théâtre Juliette Récamier, à Paris.

Intitulée « Les séjours collectifs, des espaces de transformation sociale : enjeux, conditions et défis », cette 15e édition intervient dans le contexte des 90 ans des congés payés.

Elle sera l'occasion de revenir sur la place des colonies de vacances, des classes de découverte et des accueils collectifs de mineurs dans la démocratisation des vacances et les politiques éducatives.

Le rôle éducatif et l'accessibilité des séjours

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La première journée sera consacrée à la dimension sociale et éducative des séjours collectifs.

Un grand témoignage et deux tables rondes permettront d'aborder leur héritage dans le mouvement de l'éducation populaire, mais aussi leur rôle actuel et leur évolution face aux transformations de la société.

Parmi les intervenants annoncés figurent notamment Franck Présumey, délégué général de la Ligue de l'Enseignement, et Cyril Gaffet, président de la Commission Vacances Enfants-Ados de l'Unat, qui assureront les discours d'ouverture.

La question de l'accès aux vacances constituera l'autre grand sujet de cette journée.

Les échanges porteront sur les inégalités territoriales et les freins financiers qui limitent les départs, ainsi que sur les conditions permettant de rendre les séjours accessibles au plus grand nombre.

Colas Amblard, docteur en droit et avocat associé au cabinet NPS Consulting, ainsi que Sophie Delhaye, directrice du CSE Michelin, participeront à la table ronde consacrée à l'équité territoriale et à l'accessibilité financière.

Recrutement et attractivité

La deuxième journée sera davantage tournée vers les enjeux opérationnels du secteur.

Le recrutement, la formation et la fidélisation des équipes feront l'objet d'une table ronde consacrée à l'avenir des métiers de l'animation et aux moyens de susciter de nouveaux engagements.

Des ateliers participatifs viendront également compléter les échanges.

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