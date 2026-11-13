Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

Le programme sera complété dans les prochains jours par l'annonce des autres intervenant·es. - DepositPhotos.com
Les séjours collectifs peuvent-ils encore constituer un levier de transformation sociale ? Et quelles conditions réunir pour garantir leur avenir ?
L’Unat consacrera son prochain colloque à ces questions, les 1er et 2 décembre 2026 au Théâtre Juliette Récamier, à Paris.
Intitulée « Les séjours collectifs, des espaces de transformation sociale : enjeux, conditions et défis », cette 15e édition intervient dans le contexte des 90 ans des congés payés.
Elle sera l'occasion de revenir sur la place des colonies de vacances, des classes de découverte et des accueils collectifs de mineurs dans la démocratisation des vacances et les politiques éducatives.
L’Unat consacrera son prochain colloque à ces questions, les 1er et 2 décembre 2026 au Théâtre Juliette Récamier, à Paris.
Intitulée « Les séjours collectifs, des espaces de transformation sociale : enjeux, conditions et défis », cette 15e édition intervient dans le contexte des 90 ans des congés payés.
Elle sera l'occasion de revenir sur la place des colonies de vacances, des classes de découverte et des accueils collectifs de mineurs dans la démocratisation des vacances et les politiques éducatives.
Le rôle éducatif et l'accessibilité des séjours
Autres articles
-
Mobilisation du 11 octobre : "Le tourisme social ne doit pas être la variable d’ajustement"
-
L'UNAT, un acteur-clé du nouveau comité de filière dédié au tourisme social 🔑
-
Unat: "Les vacances sont un levier fort de cohésion sociale"
-
UNAT (Cécile Cottereau) : "Pour investir, nous avons besoin d'être épaulés" 🔑
-
UNAT : Cécile Cottereau succède à Simon Thirot
La première journée sera consacrée à la dimension sociale et éducative des séjours collectifs.
Un grand témoignage et deux tables rondes permettront d'aborder leur héritage dans le mouvement de l'éducation populaire, mais aussi leur rôle actuel et leur évolution face aux transformations de la société.
Parmi les intervenants annoncés figurent notamment Franck Présumey, délégué général de la Ligue de l'Enseignement, et Cyril Gaffet, président de la Commission Vacances Enfants-Ados de l'Unat, qui assureront les discours d'ouverture.
La question de l'accès aux vacances constituera l'autre grand sujet de cette journée.
Les échanges porteront sur les inégalités territoriales et les freins financiers qui limitent les départs, ainsi que sur les conditions permettant de rendre les séjours accessibles au plus grand nombre.
Colas Amblard, docteur en droit et avocat associé au cabinet NPS Consulting, ainsi que Sophie Delhaye, directrice du CSE Michelin, participeront à la table ronde consacrée à l'équité territoriale et à l'accessibilité financière.
Un grand témoignage et deux tables rondes permettront d'aborder leur héritage dans le mouvement de l'éducation populaire, mais aussi leur rôle actuel et leur évolution face aux transformations de la société.
Parmi les intervenants annoncés figurent notamment Franck Présumey, délégué général de la Ligue de l'Enseignement, et Cyril Gaffet, président de la Commission Vacances Enfants-Ados de l'Unat, qui assureront les discours d'ouverture.
La question de l'accès aux vacances constituera l'autre grand sujet de cette journée.
Les échanges porteront sur les inégalités territoriales et les freins financiers qui limitent les départs, ainsi que sur les conditions permettant de rendre les séjours accessibles au plus grand nombre.
Colas Amblard, docteur en droit et avocat associé au cabinet NPS Consulting, ainsi que Sophie Delhaye, directrice du CSE Michelin, participeront à la table ronde consacrée à l'équité territoriale et à l'accessibilité financière.
Recrutement et attractivité
La deuxième journée sera davantage tournée vers les enjeux opérationnels du secteur.
Le recrutement, la formation et la fidélisation des équipes feront l'objet d'une table ronde consacrée à l'avenir des métiers de l'animation et aux moyens de susciter de nouveaux engagements.
Des ateliers participatifs viendront également compléter les échanges.
Le recrutement, la formation et la fidélisation des équipes feront l'objet d'une table ronde consacrée à l'avenir des métiers de l'animation et aux moyens de susciter de nouveaux engagements.
Des ateliers participatifs viendront également compléter les échanges.