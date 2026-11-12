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easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

assemblées des actionnaires du 11 novembre 2026


Réunis le 11 novembre 2026, les actionnaires d’easyJet ont approuvé le rachat de la compagnie par Eagle Bidco, détenue indirectement par des fonds Apollo, avec 96,67 % des voix en assemblée générale. L’opération doit encore être homologuée par le tribunal et devrait aboutir avant la fin du premier trimestre 2027.


Rédigé par le Jeudi 12 Novembre 2026 à 10:59

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo - Depositphotos.com Auteur Finepix
easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo - Depositphotos.com Auteur Finepix
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Les actionnaires d’easyJet ont validé le rachat de la compagnie. Lors de l’assemblée convoquée par le tribunal (Court Meeting) et de l’assemblée générale réunies le 11 novembre 2026, les majorités requises ont été atteintes, indique easyJet dans un communiqué.

Annoncée le 6 août 2026, l’opération porte sur l’acquisition en numéraire de la totalité du capital d’easyJet par Eagle Bidco, une société détenue indirectement par des fonds gérés par des affiliés d’Apollo.

En assemblée générale, la résolution a recueilli 96,67 % des voix (247,8 millions d’actions), contre 3,33 %.

Pour respecter les règles européennes de propriété et de contrôle, easyJet a suspendu les droits de vote attachés à 233,9 millions d’actions détenues par des actionnaires non ressortissants de l’Union européenne (UE). La part du capital détenue par des ressortissants de l’UE s’élevait à 35,07 % au moment de l’assemblée générale, sur 758 millions d’actions en circulation.

Apollo l’a emporté face à Castlelake

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Le rachat reste soumis à d’autres conditions, dont l’homologation par le tribunal.

La date de l’audience n’est pas encore fixée. L’opération devrait devenir effective avant la fin du premier trimestre 2027, la date butoir étant fixée au 6 août 2027. Les actions easyJet seront ensuite retirées de la cote de la Bourse de Londres, trois jours ouvrés après l’audience d’homologation.

L’offre, annoncée le 6 août 2026, prévoit le versement de 7,15 livres en numéraire par action et valorise easyJet à environ 5,7 milliards de livres, soit 6,8 milliards d'euros.

Pour rappel, Apollo l’a emporté face à Castlelake, qui a renoncé à relever sa dernière proposition. Le fondateur Stelios Haji-Ioannou et sa famille, qui détiennent environ 15,3 % du capital, soutiennent l’opération et échangeront leurs titres contre une participation dans la holding de rachat plutôt que contre du numéraire.

A lire aussi : Rachat d'easyJet par Apollo : quel plan de vol ?

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Tags : easyjet
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