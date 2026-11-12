easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

Les actionnaires d’easyJet ont validé le rachat de la compagnie. Lors de l’assemblée convoquée par le tribunal (Court Meeting) et de l’assemblée générale réunies le 11 novembre 2026, les majorités requises ont été atteintes, indique easyJet dans un communiqué.



Annoncée le 6 août 2026, l’opération porte sur l’acquisition en numéraire de la totalité du capital d’easyJet par Eagle Bidco, une société détenue indirectement par des fonds gérés par des affiliés d’Apollo.



En assemblée générale, la résolution a recueilli 96,67 % des voix (247,8 millions d’actions), contre 3,33 %.



Pour respecter les règles européennes de propriété et de contrôle, easyJet a suspendu les droits de vote attachés à 233,9 millions d’actions détenues par des actionnaires non ressortissants de l’Union européenne (UE). La part du capital détenue par des ressortissants de l’UE s’élevait à 35,07 % au moment de l’assemblée générale, sur 758 millions d’actions en circulation.