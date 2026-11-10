Groupe MMV : Bruno Tola nommé directeur général adjoint exploitation et technique - Photo Groupe MMV
Bruno Tola rejoint le groupe MMV en tant que Directeur Général Adjoint Exploitation et Technique.
Fort d'une carrière débutée en 1988, notamment en tant que General Manager et "Chef de village" au Club Med pendant 14 ans, Bruno Tola a forgé une solide expertise dans la gestion d'établissements touristiques et de resorts.
Il a par la suite occupé des postes de direction générale pour des groupes tels que Beachcomber Resorts & Hotels à l'Île Maurice, JJW Hotels & Resorts, Radisson, ou encore le groupe JOA Casino Hôtel Spa où il a dirigé un site pendant près de 7 ans.
De 2022 à 2024, il a exercé en tant que Directeur Général multisite pour France Thermes à Bagnoles de l’Orne et Vittel, avant d'occuper, depuis juin 2024, le poste de Directeur des opérations France chez Valotel.
Fort d'une carrière débutée en 1988, notamment en tant que General Manager et "Chef de village" au Club Med pendant 14 ans, Bruno Tola a forgé une solide expertise dans la gestion d'établissements touristiques et de resorts.
Il a par la suite occupé des postes de direction générale pour des groupes tels que Beachcomber Resorts & Hotels à l'Île Maurice, JJW Hotels & Resorts, Radisson, ou encore le groupe JOA Casino Hôtel Spa où il a dirigé un site pendant près de 7 ans.
De 2022 à 2024, il a exercé en tant que Directeur Général multisite pour France Thermes à Bagnoles de l’Orne et Vittel, avant d'occuper, depuis juin 2024, le poste de Directeur des opérations France chez Valotel.
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Parallèlement à sa carrière, il a suivi en 2007 un programme en gestion de revenus hôteliers, ventes et marketing à l'université Cornell.
En novembre 2021, il obtient un MBA en Hôtellerie et Tourisme de l'école Vatel France, avec le titre de Directeur d'Hôtellerie Internationale.
En tant que DGA 'Exploitation et Technique, Bruno Tola aura pour mission d'optimiser les performances de l’ensemble des établissements du Groupe (MMV, DAFFY, et Terrésens).
En novembre 2021, il obtient un MBA en Hôtellerie et Tourisme de l'école Vatel France, avec le titre de Directeur d'Hôtellerie Internationale.
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