Experticket nomme Laure de Montalier directrice Europe

Une nouvelle étape professionnelle pour Laure de Montalier. En novembre 2026, elle rejoint Experticket en tant que directrice Europe, après plus de vingt ans d’expérience dans les secteurs du tourisme, des loisirs et des technologies appliquées à la distribution.
Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée d’accompagner le développement de l’entreprise en France et en Europe. Elle entend notamment mettre à profit son expérience acquise auprès de différents acteurs du secteur et renouer avec l’ensemble des univers du tourisme.
Experticket est une solution technologique issue de l’expérience de Tixalia, acteur espagnol de la vente et de la distribution d’activités touristiques. Sa plateforme permet aux professionnels du tourisme et des loisirs de commercialiser, combiner et distribuer leurs offres, en direct ou à travers un réseau de plus de 180 partenaires connectés.
Parmi les acteurs qui utilisent déjà la solution figurent notamment le Puy du Fou, le ZooParc de Beauval, Belantis, la Compagnie des Alpes et Parques Reunidos.
Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée d’accompagner le développement de l’entreprise en France et en Europe. Elle entend notamment mettre à profit son expérience acquise auprès de différents acteurs du secteur et renouer avec l’ensemble des univers du tourisme.
Experticket est une solution technologique issue de l’expérience de Tixalia, acteur espagnol de la vente et de la distribution d’activités touristiques. Sa plateforme permet aux professionnels du tourisme et des loisirs de commercialiser, combiner et distribuer leurs offres, en direct ou à travers un réseau de plus de 180 partenaires connectés.
Parmi les acteurs qui utilisent déjà la solution figurent notamment le Puy du Fou, le ZooParc de Beauval, Belantis, la Compagnie des Alpes et Parques Reunidos.
Un parcours entre tourisme et technologies
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Avant cette nomination, Laure de Montalier a passé plus de cinq ans chez Convious, une entreprise spécialisée dans les solutions numériques destinées aux acteurs des loisirs et du tourisme culturel.
Elle y a occupé successivement les fonctions de directrice France, à partir de septembre 2021, puis de directrice Europe du Sud, dès juillet 2023. Elle y était notamment chargée du développement commercial, de la stratégie marketing et de l'accompagnement des équipes.
Son parcours comprend également des expériences chez Regiondo, en tant que Key Account Manager, TripAdvisor, où elle a exercé comme Digital Sales Manager pendant cinq ans, ainsi que chez lastminute.com, comme Digital Business Development Manager.
Elle a débuté sa carrière dans le secteur du tourisme chez Atout France, au sein du département Communication et Partenariats, où elle a notamment travaillé sur des campagnes digitales de promotion des régions françaises et le développement de partenariats.
Avec cette nomination, Experticket mise ainsi sur une professionnelle qui connaît à la fois les enjeux de distribution touristique, le développement commercial et les évolutions technologiques du secteur.
Elle y a occupé successivement les fonctions de directrice France, à partir de septembre 2021, puis de directrice Europe du Sud, dès juillet 2023. Elle y était notamment chargée du développement commercial, de la stratégie marketing et de l'accompagnement des équipes.
Son parcours comprend également des expériences chez Regiondo, en tant que Key Account Manager, TripAdvisor, où elle a exercé comme Digital Sales Manager pendant cinq ans, ainsi que chez lastminute.com, comme Digital Business Development Manager.
Elle a débuté sa carrière dans le secteur du tourisme chez Atout France, au sein du département Communication et Partenariats, où elle a notamment travaillé sur des campagnes digitales de promotion des régions françaises et le développement de partenariats.
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