Cathay Pacific nomme Kathy Man à la direction de l'Europe du Sud

Au cours de sa carrière dans la compagnie,a également travaillé au sein des équipeset de l'équipe régionale Asie du Sud-Est, basée à. Elle y a développé une expérience dans les ventes, les opérations aériennes, la gestion des partenariats et l'optimisation des revenus.Diplômée ende l'Université de, elle a également suivi une formation pour cadres dirigeants à l'. Elle a par ailleurs piloté pendantdes programmes annuels de mentorat destinés aux étudiants.