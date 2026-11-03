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Cathay Pacific nomme Kathy Man à la direction de l'Europe du Sud

Elle supervisera les activités commerciales de la région


Cathay Pacific annonce la nomination de Kathy Man au poste de directrice régionale Europe du Sud. Elle sera chargée de superviser les activités commerciales, la planification stratégique et les relations avec les partenaires de la compagnie sur ce marché.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 16:14

Kathy Man, nouvelle directrice régionale Europe du Sud de Cathay Pacific. Photo : Linkedin Kathy Man
Kathy Man, nouvelle directrice régionale Europe du Sud de Cathay Pacific. Photo : Linkedin Kathy Man
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Cathay, groupe hongkongais dédié au voyage et à l'art de vivre, annonce la nomination de Kathy Man au poste de directrice régionale Europe du Sud de Cathay Pacific.

Elle aura pour mission de piloter les activités commerciales de la région, de définir les orientations stratégiques et de développer les relations avec les partenaires.

Elle occupait précédemment la direction de l'équipe Global Direct Retail, où elle était notamment chargée du développement des canaux de vente directe et des relations avec les clients et les partenaires du tourisme et du secteur aéroportuaire.

Un parcours au sein de Cathay Pacific

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Au cours de sa carrière dans la compagnie, Kathy Man a également travaillé au sein des équipes Customer Travel et de l'équipe régionale Asie du Sud-Est, basée à Singapour. Elle y a développé une expérience dans les ventes, les opérations aériennes, la gestion des partenariats et l'optimisation des revenus.

Diplômée en droit et en sciences politiques de l'Université de Hong Kong, elle a également suivi une formation pour cadres dirigeants à l'INSEAD. Elle a par ailleurs piloté pendant quatre ans des programmes annuels de mentorat destinés aux étudiants.

A lire aussi : Résultats 2024 : Cathay confirme sa solidité financière

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Tags : cathay pacific
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