Cathay Pacific : 40 ans de liaisons entre Paris et Hong Kong

Le salon peut accueillir jusqu'à 120 personnes et est doté de grandes fenêtres qui donnent directement sur les pistes.



Véritable marque de fabrique des salons Cathay Pacific à travers le monde, le Noodle Bar reste l'un des points forts du salon, proposant des plats inspirés des spécialités de Hong Kong, rendant hommage à son héritage culturel. Un buffet en libre-service complète l’offre du Noodle Bar, avec une sélection de plats internationaux.

Des espaces dédiés au bien-être et au travail sont également à disposition, incluant des douches, des stations de travail individuelles, le Wi-Fi gratuit et des prises de courant.



« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs dans notre salon parisien. Cet espace rénové offre un environnement confortable et apaisant, en parfaite harmonie avec notre engagement à offrir une expérience premium et haut de gamme, tant au sol qu'en vol. Notre objectif est de faire en sorte que nos passagers se sentent chez eux et bien pris en charge dès le début de leur voyage avec nous », a déclaré Adrien Ng, responsable de la zone Sud de l'Europe chez Cathay.

