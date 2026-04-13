Cathay Pacific : 40 ans de liaisons entre Paris et Hong Kong

C’est juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, que deux anciens pilotes militaires, l'Américain Roy C. Farrell et l'Australien Sydney H. de Kantzow, fondent cette compagnie aérienne qui s’installe à Hong Kong et qui prend le nom de Cathay Pacific.
Cathay, l’ancien nom sous lequel était connu la Chine en Occident, et Pacific pour illustrer l’ambition de ses fondateurs de pouvoir voler loin et traverser l’océan Pacifique. Depuis, la compagnie s’est considérablement développée.
Au firmament du transport aérien mondial pendant de longues années, la compagnie avait décliné en encaissant la concurrence des compagnies du Golfe puis le choc du Covid qui avait détruit son réseau et sa rentabilité.
Mais depuis, Cathay Pacific s’est reconstruite et est redevenue bénéficiaire depuis 2023.
Brian Tsoi, directeur général régional Europe, Paul Johannes, responsable voyages clients Europe, et Adrien Ng, responsable Europe du Sud, présents à Paris en ce jour anniversaire, ont fait un point devant la presse.
Cathay, l’ancien nom sous lequel était connu la Chine en Occident, et Pacific pour illustrer l’ambition de ses fondateurs de pouvoir voler loin et traverser l’océan Pacifique. Depuis, la compagnie s’est considérablement développée.
Au firmament du transport aérien mondial pendant de longues années, la compagnie avait décliné en encaissant la concurrence des compagnies du Golfe puis le choc du Covid qui avait détruit son réseau et sa rentabilité.
Mais depuis, Cathay Pacific s’est reconstruite et est redevenue bénéficiaire depuis 2023.
Brian Tsoi, directeur général régional Europe, Paul Johannes, responsable voyages clients Europe, et Adrien Ng, responsable Europe du Sud, présents à Paris en ce jour anniversaire, ont fait un point devant la presse.
Cathay Pacific : capacités en hausse entre Hong Kong et l’Europe
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« Entre l’Asie et l’Europe, et particulièrement de et vers Hong Kong, le trafic est très dynamique et a dépassé les chiffres d’avant Covid, notamment grâce à l’exemption de visa pour la Chine », s’est félicité Brian Tsoi.
« Les classes premium ont eu du succès et, depuis l’année dernière, avec les crises successives liées à la géopolitique, nous voyons une augmentation de la demande pour les voyages directs plutôt que des transits, et nos vols sont pleins ».
« Les classes premium ont eu du succès et, depuis l’année dernière, avec les crises successives liées à la géopolitique, nous voyons une augmentation de la demande pour les voyages directs plutôt que des transits, et nos vols sont pleins ».
Entourés des membres d’équipage Cathay Pacific, et de gauche à droite, Adrien Ng et Brian Tsoi ce 9 avril à l’aéroport CDG. Photo C.Hardin
Questionné sur les routes empruntées pour rejoindre l’Europe, Brian Tsoi nous a confirmé que, malgré la possibilité qu’ils ont en tant que compagnie chinoise, Cathay Pacific a fait le choix de ne pas survoler la Russie. Une décision commerciale assumée par la compagnie pour des raisons diplomatiques et commerciales.
Pour ce mois d’avril, le transporteur a augmenté de 4 000 sièges son offre depuis Hong Kong vers l’Europe, avec trois vols supplémentaires entre Hong Kong et Paris, mais aussi vers Zurich, et quatre entre Hong Kong et Londres.
Concernant Paris, Cathay a aussi remplacé l’A350-900 par l’A350-1000, avec plus de capacité pour faire face à la demande.
Pour ce mois d’avril, le transporteur a augmenté de 4 000 sièges son offre depuis Hong Kong vers l’Europe, avec trois vols supplémentaires entre Hong Kong et Paris, mais aussi vers Zurich, et quatre entre Hong Kong et Londres.
Concernant Paris, Cathay a aussi remplacé l’A350-900 par l’A350-1000, avec plus de capacité pour faire face à la demande.
Un tout nouveau salon à CDG
Avec cette demande de voyages vers Hong Kong en constante augmentation, Paris est un « marché clé » pour Cathay, qui a décidé de totalement rénover son salon à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Avec Londres Heathrow, la capitale française est la seule à bénéficier en Europe d’un salon exclusivement « Cathay ».
Situé dans le terminal 2A et après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon vient de rouvrir avec des intérieurs modernisés et des équipements remis au goût du jour pour offrir aux passagers et clients « une expérience premium et relaxante avant leur vol vers Hong Kong et d'autres destinations à travers le monde ».
Les améliorations ont été pensées pour enrichir l’expérience globale. Le design modernisé propose une disposition optimisée, inspirée des éléments emblématiques des salons primés de Cathay Pacific à l'aéroport international de Hong Kong.
Les matériaux rénovés et la palette de couleurs plus lumineuses apportent une touche contemporaine, alliant la chaleur du bois et du bambou à l'élégance du marbre blanc et du granit noir.
Situé dans le terminal 2A et après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon vient de rouvrir avec des intérieurs modernisés et des équipements remis au goût du jour pour offrir aux passagers et clients « une expérience premium et relaxante avant leur vol vers Hong Kong et d'autres destinations à travers le monde ».
Les améliorations ont été pensées pour enrichir l’expérience globale. Le design modernisé propose une disposition optimisée, inspirée des éléments emblématiques des salons primés de Cathay Pacific à l'aéroport international de Hong Kong.
Les matériaux rénovés et la palette de couleurs plus lumineuses apportent une touche contemporaine, alliant la chaleur du bois et du bambou à l'élégance du marbre blanc et du granit noir.
Le salon peut accueillir jusqu'à 120 personnes et est doté de grandes fenêtres qui donnent directement sur les pistes.
Véritable marque de fabrique des salons Cathay Pacific à travers le monde, le Noodle Bar reste l'un des points forts du salon, proposant des plats inspirés des spécialités de Hong Kong, rendant hommage à son héritage culturel. Un buffet en libre-service complète l’offre du Noodle Bar, avec une sélection de plats internationaux.
Des espaces dédiés au bien-être et au travail sont également à disposition, incluant des douches, des stations de travail individuelles, le Wi-Fi gratuit et des prises de courant.
« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs dans notre salon parisien. Cet espace rénové offre un environnement confortable et apaisant, en parfaite harmonie avec notre engagement à offrir une expérience premium et haut de gamme, tant au sol qu'en vol. Notre objectif est de faire en sorte que nos passagers se sentent chez eux et bien pris en charge dès le début de leur voyage avec nous », a déclaré Adrien Ng, responsable de la zone Sud de l'Europe chez Cathay.
Véritable marque de fabrique des salons Cathay Pacific à travers le monde, le Noodle Bar reste l'un des points forts du salon, proposant des plats inspirés des spécialités de Hong Kong, rendant hommage à son héritage culturel. Un buffet en libre-service complète l’offre du Noodle Bar, avec une sélection de plats internationaux.
Des espaces dédiés au bien-être et au travail sont également à disposition, incluant des douches, des stations de travail individuelles, le Wi-Fi gratuit et des prises de courant.
« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs dans notre salon parisien. Cet espace rénové offre un environnement confortable et apaisant, en parfaite harmonie avec notre engagement à offrir une expérience premium et haut de gamme, tant au sol qu'en vol. Notre objectif est de faire en sorte que nos passagers se sentent chez eux et bien pris en charge dès le début de leur voyage avec nous », a déclaré Adrien Ng, responsable de la zone Sud de l'Europe chez Cathay.
Nouvelles cabines : des changements très progressifs
Autre projet de la montée en gamme de Cathay : le renouvellement des cabines, et notamment la nouvelle classe Business « Aria Suite ». À ce sujet, Brian Tsoi a donné des précisions.
La priorité a été donnée à la flotte des 38 Boeing 777-300ER déjà en service, qui seront progressivement « rétrofités » au rythme d’un par mois. On devrait donc attendre fin 2027 afin de voir l’ensemble des 777-300ER rénovés.
Pour chacun des avions, une nouvelle et élégante Premium Economy sera également installée, et la classe Economy sera rafraîchie pour s’harmoniser avec les teintes et le style des classes premium.
À ce jour, il n’est pas prévu d’installer ces nouvelles classes sur les A350, qui pourraient selon certaines sources faire l’objet d’un renouvellement de leur classe Business ultérieurement et avec d’autres types de sièges, mais cette information n’a pas été confirmée.
Cependant, l’A350 qui effectue quotidiennement la ligne depuis Paris vers Hong Kong et que nous avons visité lors de cette journée à CDG est un avion récent avec trois classes aux standards de la compagnie.
La priorité a été donnée à la flotte des 38 Boeing 777-300ER déjà en service, qui seront progressivement « rétrofités » au rythme d’un par mois. On devrait donc attendre fin 2027 afin de voir l’ensemble des 777-300ER rénovés.
Pour chacun des avions, une nouvelle et élégante Premium Economy sera également installée, et la classe Economy sera rafraîchie pour s’harmoniser avec les teintes et le style des classes premium.
À ce jour, il n’est pas prévu d’installer ces nouvelles classes sur les A350, qui pourraient selon certaines sources faire l’objet d’un renouvellement de leur classe Business ultérieurement et avec d’autres types de sièges, mais cette information n’a pas été confirmée.
Cependant, l’A350 qui effectue quotidiennement la ligne depuis Paris vers Hong Kong et que nous avons visité lors de cette journée à CDG est un avion récent avec trois classes aux standards de la compagnie.
La première classe toujours en attente
Quant à la première classe, annoncée depuis plusieurs années, les clients de la compagnie les plus fortunés devront encore attendre. Destinée pour l’instant exclusivement aux nouveaux Boeing 777-9 commandés par la compagnie, les livraisons de ce nouvel appareil destiné aux routes les plus longues et les plus premium, comme Los Angeles, New York, Londres ou Sydney, ont pris un retard considérable.
Cathay n’est pas la seule à s’impatienter. Plus d’une quinzaine de grandes compagnies aériennes telles que British Airways, Emirates, Qatar ou encore Lufthansa attendent ce nouvel avion, qui a pris 7 ans de retard.
En cause : une certification complexe après que Boeing a été pointé du doigt sur ses process après les accidents du 737 MAX, des modifications de structure demandées par le régulateur, la FAA, ainsi que des problèmes dans le développement de ses moteurs par General Electric.
Cathay prévoit de recevoir et de pouvoir mettre en ligne ses premiers nouveaux 777-9 équipés de la première classe en 2027.
Questionné sur ce grand projet de la compagnie, Brian Tsoi a esquissé un sourire et n’a pas voulu donner de détails ou confirmer les rumeurs qui circulent : lit double, douche privative. Il a simplement rappelé la volonté d’un produit très haut de gamme, luxueux et très exclusif.
Cathay n’est pas la seule à s’impatienter. Plus d’une quinzaine de grandes compagnies aériennes telles que British Airways, Emirates, Qatar ou encore Lufthansa attendent ce nouvel avion, qui a pris 7 ans de retard.
En cause : une certification complexe après que Boeing a été pointé du doigt sur ses process après les accidents du 737 MAX, des modifications de structure demandées par le régulateur, la FAA, ainsi que des problèmes dans le développement de ses moteurs par General Electric.
Cathay prévoit de recevoir et de pouvoir mettre en ligne ses premiers nouveaux 777-9 équipés de la première classe en 2027.
Questionné sur ce grand projet de la compagnie, Brian Tsoi a esquissé un sourire et n’a pas voulu donner de détails ou confirmer les rumeurs qui circulent : lit double, douche privative. Il a simplement rappelé la volonté d’un produit très haut de gamme, luxueux et très exclusif.
div style="font-family: Lato, sans-serif; font-size: 16px; color: #6e7078; width: 600px;text-align: left;"> Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
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