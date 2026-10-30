Sainte-Lucie lance sa nouvelle campagne d'hiver

L'Office de tourisme de Sainte-Lucie (SLTA) lance sa campagne hivernale « Come to Your Senses » (« Éveillez vos sens »). Dans la continuité de son opération estivale, cette initiative met en avant le romantisme, l'aventure et les expériences locales. La destination souhaite ainsi attirer différents profils de voyageurs, des couples aux familles, en passant par les amateurs de découvertes culturelles et gastronomiques.
La campagne cible notamment les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, mais aussi la France, l'Allemagne et l'Amérique latine. Elle s'inscrit dans la b[stratégie de développement international de la destination.
La campagne cible notamment les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, mais aussi la France, l'Allemagne et l'Amérique latine. Elle s'inscrit dans la b[stratégie de développement international de la destination.
Sainte-Lucie : une campagne axée sur les expériences locales
Avec la signature « Let Her Inspire You », l'Office de tourisme entend promouvoir les expériences au-delà des complexes hôteliers : rencontres avec les communautés locales, gastronomie, patrimoine culturel et activités accompagnées par des habitants.
La destination s'appuie également sur ses distinctions aux World Travel Awards 2026, où elle a été désignée meilleure destination lune de miel et meilleure destination de tourisme d'aventure des Caraïbes.
Selon Louis E. A. Lewis, directeur général de l'Office de tourisme, cette campagne doit contribuer à renforcer la présence de Sainte-Lucie sur ses marchés établis et à développer de nouveaux débouchés internationaux.
A lire aussi : Sainte-Lucie devient partenaire officiel d'Arsenal
La destination s'appuie également sur ses distinctions aux World Travel Awards 2026, où elle a été désignée meilleure destination lune de miel et meilleure destination de tourisme d'aventure des Caraïbes.
Selon Louis E. A. Lewis, directeur général de l'Office de tourisme, cette campagne doit contribuer à renforcer la présence de Sainte-Lucie sur ses marchés établis et à développer de nouveaux débouchés internationaux.
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