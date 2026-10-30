TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Sainte-Lucie lance sa nouvelle campagne d'hiver

La destination cible ses marchés internationaux


Avec sa campagne hivernale "Come to Your Senses", l'Office de tourisme de Sainte-Lucie entend renforcer la visibilité de l'île sur ses marchés historiques et développer sa présence en Europe et en Amérique latine. Le romantisme et l'aventure sont au cœur de cette nouvelle communication.


Rédigé par le Lundi 2 Novembre 2026 à 16:13

Sainte-Lucie déploie sa campagne hivernale « Come to Your Senses » DepositPhotos.com/ambeon
Sainte-Lucie déploie sa campagne hivernale « Come to Your Senses » DepositPhotos.com/ambeon
Attitude Hotels
L'Office de tourisme de Sainte-Lucie (SLTA) lance sa campagne hivernale « Come to Your Senses » (« Éveillez vos sens »). Dans la continuité de son opération estivale, cette initiative met en avant le romantisme, l'aventure et les expériences locales. La destination souhaite ainsi attirer différents profils de voyageurs, des couples aux familles, en passant par les amateurs de découvertes culturelles et gastronomiques.

La campagne cible notamment les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, mais aussi la France, l'Allemagne et l'Amérique latine. Elle s'inscrit dans la b[stratégie de développement international de la destination.

Sainte-Lucie : une campagne axée sur les expériences locales

Autres articles
Avec la signature « Let Her Inspire You », l'Office de tourisme entend promouvoir les expériences au-delà des complexes hôteliers : rencontres avec les communautés locales, gastronomie, patrimoine culturel et activités accompagnées par des habitants.

La destination s'appuie également sur ses distinctions aux World Travel Awards 2026, où elle a été désignée meilleure destination lune de miel et meilleure destination de tourisme d'aventure des Caraïbes.

Selon Louis E. A. Lewis, directeur général de l'Office de tourisme, cette campagne doit contribuer à renforcer la présence de Sainte-Lucie sur ses marchés établis et à développer de nouveaux débouchés internationaux.

A lire aussi : Sainte-Lucie devient partenaire officiel d'Arsenal

Lu 180 fois

Tags : sainte lucie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 30 Octobre 2026 - 07:00 Les incollables du vendredi : le quiz de l'actu !

Jeudi 29 Octobre 2026 - 11:46 Dracula Land : le projet roumain prépare sa phase de construction

Brand News DestiMaG

Heidi Horten Collection : de Klimt à Warhol, une expérience artistique unique en plein centre de Vienne

Heidi Horten Collection : de Klimt à Warhol, une expérience artistique unique en plein centre de Vienne
À quelques pas de l’Opéra national de Vienne, la Heidi Horten Collection invite à découvrir des...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les fameux Réceptifs Leaders viennent en région

Les fameux Réceptifs Leaders viennent en région
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Sainte-Lucie lance sa nouvelle campagne d'hiver

CJUE : du nouveau sur l’indemnisation des vols retardés par la gestion du trafic aérien

Rendez-vous en France à Bordeaux : les inscriptions ouvertes pour 2027

Eurostar : Christophe Fanichet succède à Gwendoline Cazenave

Cap CORÉE , Réceptif Corée du Sud

Brand News

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs

La Compagnie : une Business Class pensée pour faire gagner du temps aux voyageurs
Accès prioritaires, embarquement en 15 minutes, débarquement rapide et services premium inclus : La...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !
AirMaG

AirMaG

CJUE : du nouveau sur l’indemnisation des vols retardés par la gestion du trafic aérien

CJUE : du nouveau sur l’indemnisation des vols retardés par la gestion du trafic aérien
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard dévoile 93 nouvelles croisières pour 2028-2029

Cunard dévoile 93 nouvelles croisières pour 2028-2029
Distribution

Distribution

Bruno Le Maire : « Nous sommes en train de foncer dans le mur en klaxonnant »

Bruno Le Maire : « Nous sommes en train de foncer dans le mur en klaxonnant »
Futuroscopie

Futuroscopie

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres

Barcelone : RIU acquiert le Princesa Sofía et ses 465 chambres
La Travel Tech

La Travel Tech

WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie

WebBeds va acquérir Tale Travel en Roumanie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux

Bhoutan : le projet de nouvelle ville de Gelephu séduit des partenaires internationaux
Partez en France

Partez en France

Rendez-vous en France à Bordeaux : les inscriptions ouvertes pour 2027

Rendez-vous en France à Bordeaux : les inscriptions ouvertes pour 2027
Production

Production

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !

Catalogue, collections, capsules : comment Copines de Voyage se réinvente !
Transport

Transport

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd

Espagne : un nouvel accident de train, le bilan s’annonce lourd
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia

Train : après Supertripper, Ailleurs Business se connecte en direct à Trenitalia
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme

ESCAET : une rentrée au cœur des métiers du tourisme
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias