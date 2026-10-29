Bruno Le Maire : « Nous sommes en train de foncer dans le mur en klaxonnant »

Bien sûr, j’ai une part de responsabilité dans le poids de la dette. Mais il faut prendre les bons chiffres, les 900 milliards d’augmentation ne veulent absolument rien dire.



Si vous avez une dette et qu’en face il y a de la richesse, ce n’est pas grave.

et qu’en face il n’y a pas de richesse et que c’est uniquement pour payer votre fonctionnement, votre nourriture ou l’éducation de vos enfants, là, c’est un problème.



Le vrai moment où la dette diverge entre l’Allemagne et la France, c’est la crise financière en 2008 où nous avons pris 30% de dette. Avant, rapportée au PIB, elle était de 60 % dans les deux pays. Après la crise, elle est restée à 60 % en Allemagne et elle est montée à 100 % en France. C’est la situation que j’ai trouvée quand je suis arrivé au ministère des Finances.



Ensuite, nous avons traversé deux crises majeures, le Covid et les Gilets jaunes. Nous avons protégé, et je revendique cette protection sans laquelle il n’y aurait plus de Manor. Nous avons augmenté la dette de 15 points, de 100 à 115 pour faire face à la crise économique la plus grave depuis 1929. Cela ne me paraît pas excessif.



Le vrai problème, c’est quand il a fallu revenir à la normale. Plus personne n’était d’accord pour réduire les aides, le bouclier tarifaire sur l’électricité ou les aides sur le gaz.