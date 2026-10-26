Suivez le 31ème congrès des dirigeants Manor sur TourMaG [ABO]

Du 28 au 31 octobre 2026, Manor célèbre ses 40 ans à Venise, aux côtés de ses adhérents. Au programme : intervention d'experts, échanges sur les grandes transformations du secteur et une annonce majeure promise par Grégory Mavoian, président de Manor. Suivez en direct les temps forts de ce congrès tourné vers l’avenir du groupement.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 28 Octobre 2026 à 07:46

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