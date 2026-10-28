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Tourisme : la Guadeloupe veut mieux répartir les bénéfices de la croisière [ABO]

Le Bellot (Ponant Explorations) ouvre la saison aux Saintes


Pour le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, l’enjeu de la saison qui débute reste toujours de mieux répartir les bénéfices de la croisière grâce à l’accompagnement des commerçants, à la formation des guides et à la diversification des escales.


Rédigé par le Mercredi 28 Octobre 2026 à 08:01

Les Allemands représentent 28,1 % des croisiéristes interrogés par le CTIG. Toutes nationalités confondues, 80 % des répondants souhaitent revenir en Guadeloupe. © Grand Port Maritime de Guadeloupe
Les Allemands représentent 28,1 % des croisiéristes interrogés par le CTIG. Toutes nationalités confondues, 80 % des répondants souhaitent revenir en Guadeloupe. © Grand Port Maritime de Guadeloupe
PONANT
La saison des croisières en Guadeloupe commencera aux Saintes.

Le 27 octobre, Le Bellot (Ponant Explorations) était attendu à Terre-de-Haut. À Pointe-à-Pitre, le Mein Schiff 2 (TUI Cruises) ouvrira le bal le 7 novembre, suivi du Renaissance (Ambassador Croisières) le 16 novembre, du MSC Opera le 21 et du Costa Favolosa le 26.

La saison sera également marquée par l’arrivée du MSC World Europa et la présence du Costa Fascinosa. La capacité globale des navires programmés est estimée à 430.000 passagers contre 386.906 passagers accueillis la saison précédente.

Pour le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe (CTIG), ces escales sont l’aboutissement de plusieurs mois de préparation, avec l’objectif de faire profiter davantage le territoire des dépenses des passagers.


Cinq points de chute pour les navires

La réponse commence par la répartition des escales. Aux deux ports de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre s’ajoutent trois mouillages : Terre-de-Haut, Deshaies et Saint-Louis, à Marie-Galante. Depuis trois saisons, le CTIG encourage les compagnies à varier leurs programmes, notamment en présentant Deshaies aux armateurs habitués aux Saintes.

"On a un territoire aujourd’hui qui est multidestination", souligne Laurence Corenthin, responsable croisière et nautisme au sein du CTIG.

Un même navire peut ainsi proposer, de saison en saison, des découvertes différentes dans l’archipel. Selon la responsable, le nombre d’escales à Deshaies a progressé de près de 60 % lors de la saison précédente.

Les visiteurs britanniques y apprécient notamment les lieux de tournage de la série Meurtres au paradis autour desquels certains opérateurs proposent des visites et des jeux d’enquête.

Des boutiques ouvertes aux heures des escales

À Pointe-à-Pitre, il s’agit aussi de permettre aux passagers de trouver des commerces ouverts et attentifs à leurs besoins. Le CTIG a déployé le dispositif Cruise Friendly, auquel 21 commerçants ont participé lors de la saison précédente.

Gratuit pour les adhérents, il leur apporte de la visibilité grâce à des panonceaux et à un plan interactif transmis aux compagnies. En contrepartie, ils s’engagent notamment à ouvrir les jours d’escale, y compris le dimanche.

"On a créé un groupe WhatsApp", explique Laurence Corenthin. Les commerçants sont informés sur les navires attendus, le nombre de passagers et leurs nationalités. De quoi anticiper l’affluence et adapter leur accueil.

72 % des adhérents répondants se disent satisfaits ou très satisfaits de la fréquentation générée par les croisiéristes et tous souhaitent renouveler leur participation. Fort de ces résultats, le comité prépare désormais l’extension du dispositif à Terre-de-Haut avant les autres sites d’escale.

Former les guides et les commerçants

Par ailleurs, début septembre, près de 90 professionnels, guides et prestataires d’excursions, ont participé à quatre journées de formation organisées avec Aquila, organisme canadien spécialisé dans le tourisme de croisière et partenaire de la Florida-Caribbean Cruise Association.

Cette certification vise à renforcer leurs connaissances de cette industrie, leurs techniques de médiation et leur capacité à gérer différentes situations lors des visites guidées. La formation Vendor Excellence, destinée aux commerçants et professionnels du tourisme, a permis quant à elle de mieux comprendre les attentes de la clientèle croisière et d’améliorer la qualité de l’accueil, des produits et des services proposés.

Ces formations ont enregistré un taux de satisfaction de 100 %.

Le CTIG a aussi interrogé plus de 300 professionnels lors de la saison précédente afin d’affiner sa stratégie. Au-delà des villes d’escale, l’enquête concerne aussi des communes fréquentées en excursion comme Sainte-Anne, Bouillante ou Saint-François.

Les résultats sont positifs même s’ils font apparaître des situations contrastées. Parmi les 201 répondants du volet consacré aux commerces, 70 % constatent une hausse de fréquentation grâce aux croisiéristes et 75 % se disent satisfaits ou très satisfaits de cette clientèle. Sur les marchés, toutefois, 84 % des vendeurs estiment le panier moyen inférieur à 20 euros et près de six sur dix signalent une baisse des dépenses des passagers.

Les petits terminaux de paiement mobiles qui se développent et qui permettent ainsi aux vendeurs d’accepter la carte bancaire sans plus avoir à se soucier des devises devraient aider à faire mieux.

Donner envie de revenir

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Une étude avec Oxford Economics doit compléter ce premier état des lieux. A l’issue de la saison, l’objectif est de disposer d’une photographie plus complète des retombées et de mieux comprendre comment les dépenses se répartissent.

L’escale peut aussi susciter l’envie de revenir en Guadeloupe. Parmi les passagers interrogés aux points d’information touristique, 80 % déclarent le souhaiter tandis que 14 % l’envisagent. Les Britanniques représentent 35,8 % des répondants devant les Allemands, à 28,1% et les Français, à 19,1 %. Une répartition qui concerne cette enquête et non l’ensemble des croisiéristes accueillis dans l’archipel.

Le CTIG renseigne ces visiteurs sur les hébergements et les liaisons aériennes. Les données recueillies permettent également de cibler les marchés sur lesquels promouvoir la destination auprès des agences de voyages des marchés cibles.

Et l’été 2027 ne sera pas chômé. Avec les escales du MSC Opera, programmées tous les quinze jours à Pointe-à-Pitre à partir de mai, le CTIG recense déjà les festivals et manifestations susceptibles d’intéresser les passagers.


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Tags : croisieres, guadeloupe
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