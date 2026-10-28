Par ailleurs, début septembre, près de 90 professionnels, guides et prestataires d’excursions, ont participé à quatre journées de formation organisées avec Aquila, organisme canadien spécialisé dans le tourisme de croisière et partenaire de la Florida-Caribbean Cruise Association.



Cette certification vise à renforcer leurs connaissances de cette industrie, leurs techniques de médiation et leur capacité à gérer différentes situations lors des visites guidées. La formation Vendor Excellence, destinée aux commerçants et professionnels du tourisme, a permis quant à elle de mieux comprendre les attentes de la clientèle croisière et d’améliorer la qualité de l’accueil, des produits et des services proposés.



Ces formations ont enregistré un taux de satisfaction de 100 %.



Le CTIG a aussi interrogé plus de 300 professionnels lors de la saison précédente afin d’affiner sa stratégie. Au-delà des villes d’escale, l’enquête concerne aussi des communes fréquentées en excursion comme Sainte-Anne, Bouillante ou Saint-François.



Les résultats sont positifs même s’ils font apparaître des situations contrastées. Parmi les 201 répondants du volet consacré aux commerces, 70 % constatent une hausse de fréquentation grâce aux croisiéristes et 75 % se disent satisfaits ou très satisfaits de cette clientèle. Sur les marchés, toutefois, 84 % des vendeurs estiment le panier moyen inférieur à 20 euros et près de six sur dix signalent une baisse des dépenses des passagers.



Les petits terminaux de paiement mobiles qui se développent et qui permettent ainsi aux vendeurs d’accepter la carte bancaire sans plus avoir à se soucier des devises devraient aider à faire mieux.