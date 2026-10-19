Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess

Fort-de-France attendait son premier paquebot de croisière ce mardi 20 octobre, l'escale a été annulée en raison des manifestations @@Depositphotos - chromoprisme
Le début de saison attendra. Comme le rapporte Martinique La 1ère, Princess Cruises (groupe Carnival) a annulé l’escale du Coral Princess,] prévue ce mardi 20 octobre à la Pointe-Simon, à Fort-de-France.
La décision a été annoncée en fin d’après-midi la veille, selon les autorités locales du tourisme citées par le média.
Construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire et entré en service en 2002, le paquebot mesure environ 294 mètres de long. Princess Cruises annonce une capacité de 2 000 passagers en base double. Selon Martinique La 1ère, quelque 2.200 croisiéristes étaient attendus pour cette escale. Princess Cruises.
La décision a été annoncée en fin d’après-midi la veille, selon les autorités locales du tourisme citées par le média.
Construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire et entré en service en 2002, le paquebot mesure environ 294 mètres de long. Princess Cruises annonce une capacité de 2 000 passagers en base double. Selon Martinique La 1ère, quelque 2.200 croisiéristes étaient attendus pour cette escale. Princess Cruises.
Les barrages routiers en cause
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En cause, les barrages routiers érigés dans le cadre de la mobilisation contre la vie chère, à l’appel du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC).
Selon un bilan préfectoral, plus d’une vingtaine de barrages, dont certains incendiés, ont été recensés dans 18 communes le lundi 19 octobre.
Cette annulation intervient alors que la destination attend une progression de son activité croisière. Près de 300 escales sont programmées pour la saison 2026-2027, soit une hausse prévisionnelle de 23 %. La saison précédente s’était achevée sur 244 escales et plus de 490 000 passagers.
Selon un bilan préfectoral, plus d’une vingtaine de barrages, dont certains incendiés, ont été recensés dans 18 communes le lundi 19 octobre.
Cette annulation intervient alors que la destination attend une progression de son activité croisière. Près de 300 escales sont programmées pour la saison 2026-2027, soit une hausse prévisionnelle de 23 %. La saison précédente s’était achevée sur 244 escales et plus de 490 000 passagers.