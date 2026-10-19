Martinique : Princess Cruises annule l’escale du Coral Princess

En cause, les barrages routiers érigés dans le cadre de la mobilisation contre la vie chère, à l’appel du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC).



Selon un bilan préfectoral, plus d’une vingtaine de barrages, dont certains incendiés, ont été recensés dans 18 communes le lundi 19 octobre.



Cette annulation intervient alors que la destination attend une progression de son activité croisière. Près de 300 escales sont programmées pour la saison 2026-2027, soit une hausse prévisionnelle de 23 %. La saison précédente s’était achevée sur 244 escales et plus de 490 000 passagers.