PHOTOS - Polynésie : l’Aranoa (Aranui) est arrivé à bon port

Après 25 de jours de traversée depuis la Chine, l'Aranora est arrivé le 2 novembre à Pappete @Aranui
Construit en Chine, l’Aranoa est arrivé le 2 novembre à Papeete quelques mois avant ses premières croisières vers les îles Australes.
Il ressemble comme deux gouttes d’eau à son grand frère, l’Aranui 5, qui poursuit sa desserte des Marquises.
Même silhouette de cargo-mixte mais l’Aranoa accordera davantage de place aux passagers.
Lors de sa présentation au dernier IFTM, Vaima Devimeux, représentante Europe d’Aranui, expliquait alors que la réduction de la place consacrée au fret permettait de gagner en espace et en confort pour les passagers, notamment dans les cabines.
Pas question, pour autant, de vendre un palace sur l’eau. Le positionnement revendiqué reste celui d’un « quatre étoiles supérieur ». Il mériterait toutefois une cinquième étoile pour les escales qu’il propose.
Il ressemble comme deux gouttes d’eau à son grand frère, l’Aranui 5, qui poursuit sa desserte des Marquises.
Même silhouette de cargo-mixte mais l’Aranoa accordera davantage de place aux passagers.
Lors de sa présentation au dernier IFTM, Vaima Devimeux, représentante Europe d’Aranui, expliquait alors que la réduction de la place consacrée au fret permettait de gagner en espace et en confort pour les passagers, notamment dans les cabines.
Pas question, pour autant, de vendre un palace sur l’eau. Le positionnement revendiqué reste celui d’un « quatre étoiles supérieur ». Il mériterait toutefois une cinquième étoile pour les escales qu’il propose.
Un bateau qui compte aussi pour les habitants
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Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae et, sur certaines rotations, Rapa. L’Aranoa ouvrira une nouvelle route régulière pour la compagnie dans un archipel encore peu fréquenté par les touristes. Les voyages dureront treize jours au départ de Papeete.
Comme aux Marquises, le navire comme fonction de contribuer au ravitaillement des îles.
De quoi faire de ses arrivées des évènements pour les habitants tant cette activité représente « un apport économique indispensable », avait souligné Vaima Devimeux lors du dernier IFTM.
Le vrai « plus » pour les passagers qui embarquent sur un navire dont les escales répondent aux besoins des habitants. Le déchargement des marchandises fait ainsi partie de la vie du bord au même titre que les départs en visite.
Comme aux Marquises, le navire comme fonction de contribuer au ravitaillement des îles.
De quoi faire de ses arrivées des évènements pour les habitants tant cette activité représente « un apport économique indispensable », avait souligné Vaima Devimeux lors du dernier IFTM.
Le vrai « plus » pour les passagers qui embarquent sur un navire dont les escales répondent aux besoins des habitants. Le déchargement des marchandises fait ainsi partie de la vie du bord au même titre que les départs en visite.
Une réponse pour les reapeters
Le programme permettra notamment de découvrir les lagons de Tubuai et de Raivavae, l’artisanat et les activités agricoles de l’archipel ou encore les reliefs de Rapa. Cette dernière figurera dans six rotations en 2027.
Les voyages qui ne l’incluent pas proposeront une escale supplémentaire à Maupiti ou à Huahine dans l’archipel de la Société.
Outre ses rotations aux Australes, l’Aranoa proposera des voyages occasionnels vers Pitcairn, l’île refuge des hôteliers du Bounty, territoire britannique, via deux autres archipels polynésiens, les Tuamotu et les Gambier.
Pour les agences de voyages, cette nouvelle desserte offre aussi une réponse aux clients qui ont déjà découvert les Marquises avec l’Aranui 5. Ils pourront retrouver le principe du cargo-mixte, tout en changeant d’archipel.
Les voyages qui ne l’incluent pas proposeront une escale supplémentaire à Maupiti ou à Huahine dans l’archipel de la Société.
Outre ses rotations aux Australes, l’Aranoa proposera des voyages occasionnels vers Pitcairn, l’île refuge des hôteliers du Bounty, territoire britannique, via deux autres archipels polynésiens, les Tuamotu et les Gambier.
Pour les agences de voyages, cette nouvelle desserte offre aussi une réponse aux clients qui ont déjà découvert les Marquises avec l’Aranui 5. Ils pourront retrouver le principe du cargo-mixte, tout en changeant d’archipel.
Les agences de voyages principal prescripteur
« Nos passagers, souvent, ont envie de faire une deuxième croisière », expliquait Vaima Devimeux dans un entretien vidéo diffusé par TourMag. « Nos passagers, souvent, ont envie de faire une deuxième croisière », expliquait Vaima Devimeux dans un entretien vidéo diffusé par TourMag en octobre dernier. en octobre dernier.
Un argument pour reprendre contact avec d’anciens clients mais aussi pour intéresser ceux qui connaissent déjà la Polynésie et souhaitent l’aborder autrement.
La représentante rappelait également que la très grade majorité des ventes de la compagnie passent par les agences de voyages et les tour-opérateurs. Aranui commercialisant la croisière sans le vol international celles-ci conservent toute leur place pour construire le séjour complet.
L’Aranoa doit appareiller le 6 mars 2027 pour son voyage inaugural aux Australes avec Rapa au programme.
Un argument pour reprendre contact avec d’anciens clients mais aussi pour intéresser ceux qui connaissent déjà la Polynésie et souhaitent l’aborder autrement.
La représentante rappelait également que la très grade majorité des ventes de la compagnie passent par les agences de voyages et les tour-opérateurs. Aranui commercialisant la croisière sans le vol international celles-ci conservent toute leur place pour construire le séjour complet.
L’Aranoa doit appareiller le 6 mars 2027 pour son voyage inaugural aux Australes avec Rapa au programme.
Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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