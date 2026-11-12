PHOTOS - Polynésie : l’Aranoa (Aranui) est arrivé à bon port

Le programme permettra notamment de découvrir les lagons de Tubuai et de Raivavae, l’artisanat et les activités agricoles de l’archipel ou encore les reliefs de Rapa. Cette dernière figurera dans six rotations en 2027.



Les voyages qui ne l’incluent pas proposeront une escale supplémentaire à Maupiti ou à Huahine dans l’archipel de la Société.



Outre ses rotations aux Australes, l’Aranoa proposera des voyages occasionnels vers Pitcairn, l’île refuge des hôteliers du Bounty, territoire britannique, via deux autres archipels polynésiens, les Tuamotu et les Gambier.



Pour les agences de voyages, cette nouvelle desserte offre aussi une réponse aux clients qui ont déjà découvert les Marquises avec l’Aranui 5. Ils pourront retrouver le principe du cargo-mixte, tout en changeant d’archipel.