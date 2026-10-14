CroisiEurope et Star Clippers distingués aux World Cruise Awards 2026

La croisière fluviale française figure au palmarès des World Cruise Awards. Le Cyrano de Bergerac, l’un des fleurons de CroisiEurope, a reçu le titre de « meilleur navire de croisière fluviale en Europe ».
Le Portugal a de son côté remporté le prix de meilleure destination fluviale d’Europe.
Star Clippers a également été distinguée à l’échelle mondiale : la compagnie est élue meilleure compagnie boutique et son Royal Clipper, meilleur petit navire.
Le Portugal a de son côté remporté le prix de meilleure destination fluviale d’Europe.
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Norwegian et Royal Caribbean à l’honneur
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Norwegian Cruise Line reçoit le prix de meilleure compagnie de croisière au monde. L’Icon of the Seas de Royal Caribbean est quant à lui désigné meilleur grand paquebot, meilleur navire pour les activités et meilleur navire pour les casinos.
Le palmarès récompense aussi Abu Dhabi comme meilleure destination de croisière au monde, Lisbonne comme meilleure destination européenne et le Vietnam comme meilleure destination de croisière fluviale.
Le port de Funchal, à Madère, remporte le prix mondial du terminal de croisière le plus durable.
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